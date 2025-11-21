Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అతి తక్కువ ధరకే Lava Agni 4- పవర్​ఫుల్​ ప్రాసెసర్​, 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా, బోలెడు ఏఐ ఫీచర్స్​..

    పవర్​ఫుల్​ ప్రాసెసర్​, అదిరే ఏఐ ఫీచర్స్​తో కూడిన లావా అగ్ని 4 స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదలైంది. ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర కూడా తక్కువే! ఈ నేపథ్యంలో లావా అగ్ని 4 ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Nov 21, 2025 6:02 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మచ్​ అవైటెడ్​ మిడ్​-రేంజ్​ స్మార్ట్​ఫోన్​ని తాజాగా ఇండియాలో లాంచ్​ చేసింది లావా సంస్థ. ఈ గ్యాడ్జెట్​ పేరు లావా అగ్ని 4. ఇది గత సంవత్సరం వచ్చిన అగ్ని 3కి సక్సెసర్​. ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్.. మెరుగైన డిజైన్, పనితీరు, సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్లతో అనేక ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్‌లను తీసుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    లావా అగ్ని 4..
    లావా అగ్ని 4..

    లావా అగ్ని 4- ధర, లభ్యత వివరాలు..

    లావా అగ్ని 4 కేవలం ఒకే కాన్ఫిగరేషన్‌లో లభిస్తుంది: 8జీబీ ర్యామ్- 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. దీని ధర రూ. 22,999గా నిర్ణయించారు.

    లావా సంస్థ ఈ ప్రారంభ ధరలో ప్రమోషనల్ డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్‌లు కూడా ఉంటాయని తెలిపింది!

    స్మార్ట్​ఫోన్ నవంబర్ 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అమెజాన్‌లో సేల్​లోకి వస్తుంది.

    ఇది ఫాంటమ్ బ్లాక్, లూనార్ మిస్ట్ అనే రెండు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    లావా అగ్ని 4- ఫీచర్స్​..

    డిజైన్, డిస్‌ప్లే: లావా అగ్ని 4లో 6.67-ఇంచ్​ ఫ్లాట్ అమోలెడ్ ప్యానెల్‌ను అమర్చారు.ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్​ని, 2,400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ని, 446పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది.

    మన్నిక ఫీచర్లు:

    • సూపర్ యాంటీ-డ్రాప్ డైమండ్ ఫ్రేమ్
    • కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ రక్షణ
    • ఐపీ64 రేటింగ్ (వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం)

    అదనంగా, తడిసిన లేదా జిడ్డుగా ఉన్న వేళ్లతో కూడా మెరుగైన టచ్ ప్రతిస్పందన కోసం కొత్త వెట్ టచ్ కంట్రోల్ మోడ్‌ను ఈ ఫోన్‌లో లావా ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేసింది.

    పర్ఫార్మెన్స్​:

    ఈ లావా అగ్ని 4 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. దీనికి LPDDR5X ర్యామ్, యూఎఫ్​ఎస్​ 4.0 స్టోరేజ్ జత చేయబడ్డాయి.పనితీరు: ఈ ఫోన్ AnTuTu v10లో 1.4 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా స్కోర్ సాధించిందని లావా పేర్కొంది.

    కూలింగ్ సిస్టమ్:

    గేమింగ్- ఎక్కువ పనిభారం ఉండే టాస్క్‌ల సమయంలో స్థిరమైన పనితీరును కొనసాగించడానికి, అగ్ని 4లో వీసీ లిక్విడ్-కూలింగ్ వ్యవస్థను జోడించారు

    కెమెరాలు:

    ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో రెండు రేర్​ కెమెరాల సెటప్ ఉంది.

    • 50ఎంపీ ప్రధాన సెన్సార్ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ - OIS తో)
    • 8ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా

    ముందు వైపు, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్​తో కూడిన 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ముందు, వెనుక కెమెరాలు రెండూ గరిష్టంగా 4కే రిజల్యూషన్‌లో 60ఎఫ్​పీఎస్​ వద్ద వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.

    కొత్త ఏఐ ఫీచర్లు:

    లావా తన సరికొత్త వాయు AI ప్లాట్‌ఫాంను అగ్ని 4లో ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సంభాషణ ఆధారిత సిస్టమ్ కంట్రోల్స్​, అనేక AI ఏజెంట్లను అందిస్తుంది. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:

    • ఏఐ మ్యాథ్ టీచర్
    • ఏఐ ఇంగ్లీష్ టీచర్
    • ఏఐ ఫోటో ఎడిటింగ్, ఇమేజ్ జనరేషన్ అసిస్టెంట్లు
    • ఏఐ కాల్ సమ్మరీ

    అదనంగా, గూగుల్ 'సర్కిల్ టు సెర్చ్' ఫీచర్‌కు కూడా మద్దతు ఉంది. వాయిస్, విజన్ ఆధారిత ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు కూడా ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఉన్నాయి.

    బ్యాటరీ, అదనపు ఫీచర్లు

    బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: అగ్ని 4లో 5000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 66డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది. కేవలం 19 నిమిషాల్లో 50% ఛార్జింగ్ చేయగలదని లావా పేర్కొంది.

    భద్రత, సౌకర్యం: ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్​ప్రింట్​ సెన్సార్, ఫేస్ అన్‌లాక్, యాంటీ-థెఫ్ట్ అలర్ట్​, యాంటీ-పీపింగ్ మోడ్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    కనెక్టివిటీ: ఇది 5జీ, వైఫై 6ఈ, బ్లూటూత్ 5.4, యూఎస్బీ 3.2 టైప్​-సీ, 4జీ ఎల్​టీఈ, ఐఆర్​ బ్లాస్టర్ వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్‌లను కలిగి ఉంది. అలాగే, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్ కూడా ఉన్నాయి.

    News/News/అతి తక్కువ ధరకే Lava Agni 4- పవర్​ఫుల్​ ప్రాసెసర్​, 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా, బోలెడు ఏఐ ఫీచర్స్​..
    News/News/అతి తక్కువ ధరకే Lava Agni 4- పవర్​ఫుల్​ ప్రాసెసర్​, 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా, బోలెడు ఏఐ ఫీచర్స్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes