మచ్ అవైటెడ్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ని తాజాగా ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది లావా సంస్థ. ఈ గ్యాడ్జెట్ పేరు లావా అగ్ని 4. ఇది గత సంవత్సరం వచ్చిన అగ్ని 3కి సక్సెసర్. ఈ కొత్త హ్యాండ్సెట్.. మెరుగైన డిజైన్, పనితీరు, సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్లతో అనేక ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్లను తీసుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్ ఫీచర్స్, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
లావా అగ్ని 4- ధర, లభ్యత వివరాలు..
లావా అగ్ని 4 కేవలం ఒకే కాన్ఫిగరేషన్లో లభిస్తుంది: 8జీబీ ర్యామ్- 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. దీని ధర రూ. 22,999గా నిర్ణయించారు.
లావా సంస్థ ఈ ప్రారంభ ధరలో ప్రమోషనల్ డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లు కూడా ఉంటాయని తెలిపింది!
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ నవంబర్ 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అమెజాన్లో సేల్లోకి వస్తుంది.
ఇది ఫాంటమ్ బ్లాక్, లూనార్ మిస్ట్ అనే రెండు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఐపీ64 రేటింగ్ (వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం)
అదనంగా, తడిసిన లేదా జిడ్డుగా ఉన్న వేళ్లతో కూడా మెరుగైన టచ్ ప్రతిస్పందన కోసం కొత్త వెట్ టచ్ కంట్రోల్ మోడ్ను ఈ ఫోన్లో లావా ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేసింది.
పర్ఫార్మెన్స్:
ఈ లావా అగ్ని 4 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. దీనికి LPDDR5X ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 4.0 స్టోరేజ్ జత చేయబడ్డాయి.పనితీరు: ఈ ఫోన్ AnTuTu v10లో 1.4 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా స్కోర్ సాధించిందని లావా పేర్కొంది.
కూలింగ్ సిస్టమ్:
గేమింగ్- ఎక్కువ పనిభారం ఉండే టాస్క్ల సమయంలో స్థిరమైన పనితీరును కొనసాగించడానికి, అగ్ని 4లో వీసీ లిక్విడ్-కూలింగ్ వ్యవస్థను జోడించారు
కెమెరాలు:
ఈ హ్యాండ్సెట్లో రెండు రేర్ కెమెరాల సెటప్ ఉంది.
50ఎంపీ ప్రధాన సెన్సార్ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ - OIS తో)
ముందు వైపు, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో కూడిన 50ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ముందు, వెనుక కెమెరాలు రెండూ గరిష్టంగా 4కే రిజల్యూషన్లో 60ఎఫ్పీఎస్ వద్ద వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి.
కొత్త ఏఐ ఫీచర్లు:
లావా తన సరికొత్త వాయు AI ప్లాట్ఫాంను అగ్ని 4లో ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సంభాషణ ఆధారిత సిస్టమ్ కంట్రోల్స్, అనేక AI ఏజెంట్లను అందిస్తుంది. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి: