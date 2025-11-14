Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    7300ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- వన్​ప్లస్​ 15 వచ్చేసింది! ధర ఎంతంటే..

    ఇండియా మార్కెట్‌లోకి వన్‌ప్లస్ 15 ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్​ అడుగుపెట్టింది. సంస్థ చరిత్రలోనే పెద్ద బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా వంటి ఫీచర్స్​ దీని సొంతం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వన్​ప్లస్​ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ ధర, ఫీచర్లు, అతిపెద్ద బ్యాటరీ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 14, 2025 5:50 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వన్‌ప్లస్ సంస్థ నుంచి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ వన్‌ప్లస్ 15 భారత మార్కెట్‌లో తాజాగా విడుదలైంది. ఈ సరికొత్త ఫోన్ అత్యుత్తమ పనితీరు, మెరుగైన ఇమేజింగ్ సామర్థ్యం, అలాగే వన్‌ప్లస్ డివైజ్‌లలో ఇప్పటివరకు లేని విధంగా అతిపెద్ద బ్యాటరీతో వచ్చింది! ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    వన్​ప్లస్​ 15.. (Ayushmann Chawla)
    వన్​ప్లస్​ 15.. (Ayushmann Chawla)

    వన్​ప్లస్​ 15- వేరియంట్‌లు, ధర..

    వన్‌ప్లస్ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ రెండు వేరియంట్‌లలో లభిస్తుంది.

    12 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 72,999గా ఉంది.

    16 జీబీ ర్యామ్ + 512 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 79,999గా ఉంది.

    వన్​ప్లస్​ 15- మూడు చిప్ ఆర్కిటెక్చర్‌తో ఫ్లాగ్‌షిప్ పవర్

    వన్‌ప్లస్ 15.. క్వాల్కమ్ సరికొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో వస్తున్న భారతదేశంలో మొట్టమొదటి పరికరం.

    ఇది ట్రిపుల్-చిప్ ఆర్కిటెక్చర్​తో వస్తుంది. ఇందులో డెడికేటెడ్​ టచ్ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసర్​తో పాటు మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కస్టమ్ వైఫై చిప్ ఉన్నాయి.

    ఈ చిప్ సెటప్ కారణంగా, మల్టీటాస్కింగ్, ముఖ్యంగా గేమింగ్ సమయంలో అత్యంత వేగవంతమైన, సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.

    వన్​ప్లస్​ 15- డిస్‌ప్లే, డిజైన్..

    వన్​ప్లస్​ 15 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 6.78- ఇంచ్​ బీఓఈ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్​ఈడీ ఎల్​టీపీఓ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 1.5కే రిజల్యూషన్, 165 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్​ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    దీని పీక్ బ్రైట్‌నెస్ 4,500 నిట్స్ వరకు ఉండడం వల్ల, ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది!

    ఈ డిస్‌ప్లే డాల్బీ విజన్, హెచ్​డీఆర్​10+ కు మద్దతు ఇస్తుంది. అంతేకాక, టచ్ ఇన్‌పుట్‌కు మరింత వేగంగా స్పందించడానికి స్క్రీన్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ 3,200 హెచ్​జెడ్​ వరకు ఉంటుంది.

    వన్‌ప్లస్ 15 మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. అవి.. ఇన్‌ఫినిట్ బ్లాక్, సాండ్ స్టోర్మ్, అల్ట్రా వయొలెట్.

    ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69, ఐపీ69కే రేటింగ్‌లతో.. ఇది అత్యంత మన్నికైన ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.

    వన్​ప్లస్​ 15- కెమెరా సెటప్..

    వన్‌ప్లస్ 15 మెరుగైన ఇమేజింగ్‌పై తన దృష్టిని కొనసాగిస్తూ ట్రిపుల్ 50 ఎంపీ కెమెరా సిస్టమ్​ని అందించింది.

    ఈ కెమెరా సెటప్‌లో 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్​921 మెయిన్ సెన్సార్, 50 ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, ఓఐఎస్​ సపోర్ట్‌తో కూడిన 50ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి.

    ముందు భాగంలో, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 32 ఎంపీ కెమెరా ఉంది.

    ఈ ఫోన్ వన్‌ప్లస్ కొత్త డిటైల్‌మ్యాక్స్ ఇంజిన్​ను పరిచయం చేసింది. ఇది క్లారిటీ, డైనమిక్ రేంజ్‌ను పెంచేందుకు రూపొందించిన ఒక కంప్యుటేషనల్ ఫోటోగ్రఫీ వ్యవస్థ.

    ఇది సెకనుకు 10 ఫ్రేమ్‌లను తీయగల అల్ట్రా-క్లియర్ 26 ఎంపీ మోడ్, క్లియర్ బరస్ట్ మోడ్ వంటి సరికొత్త ఫీచర్లను కూడా తీసుకువచ్చింది.

    వన్​ప్లస్​ 15- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..

    వన్‌ప్లస్ 15 ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటి దాని భారీ 7,300ఎంపీ సిలికాన్ నానోస్టాక్ బ్యాటరీ. వన్‌ప్లస్ ఫ్లాగ్‌షిప్స్‌లో ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీ.

    ఇది 120 డబ్ల్యూ సూపర్​వూక్​ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50 డబ్ల్యూ ఎయిర్​వూక్​ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని వల్ల 30 నిమిషాల లోపే ఫోన్ పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది.

    అదనంగా, గేమింగ్ సెషన్లలో వేడిని తగ్గించడానికి ఇది బైపాస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

    వన్​ప్లస్​ 15- సాఫ్ట్‌వేర్, ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్..

    వన్‌ప్లస్ 15 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్‌ఓఎస్ 16పై నడుస్తుంది.

    ఇది గూగుల్ జెమినీ ఏఐతో మరింత మెరుగైన ఇంటిగ్రేషన్‌ను పరిచయం చేసింది.

    కొత్త "మైండ్ స్పేస్" ఫీచర్ ద్వారా, ఏఐ అసిస్టెంట్ డివైజ్‌లో స్టోర్​ చేసిన కాంటెక్స్‌చువల్ సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేసి, దానిపై పనిచేయగలదు. దీనివల్ల మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన యూజర్ అనుభవం లభిస్తుంది.

    వన్​ప్లస్​ 15- లభ్యత, ఆఫర్లు..

    వన్‌ప్లస్ 15 ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.

    నవంబర్ 13 - 16 మధ్య కొనుగోలు చేసిన వారికి వన్‌ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్​ను ఉచితంగా అందించే ప్రత్యేక బండిల్ ఆఫర్ ఉంది.

    అంతేకాక, ఇప్పటికే వన్‌ప్లస్ ఫోన్‌లను వాడుతున్న యూజర్‌లకు ట్రేడ్-ఇన్ కింద రూ. 4,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది!

    ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ OnePlus.in, వన్​ప్లస్​ స్టోర్​ యాప్, అమెజాన్ ఇండియా, ప్రముఖ ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ భాగస్వాములైన క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి అన్ని ప్రధాన స్టోర్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    హై-ఎండ్ హార్డ్‌వేర్, ఏఐ-ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీ కలయికతో, వన్‌ప్లస్ 15, భారతదేశంలోని అల్ట్రా-ప్రీమియం విభాగంలో ఐఫోన్ 17, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 25 వంటి పోటీదారులకు గట్టి సవాలు విసరనుంది.

    News/News/7300ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- వన్​ప్లస్​ 15 వచ్చేసింది! ధర ఎంతంటే..
    News/News/7300ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- వన్​ప్లస్​ 15 వచ్చేసింది! ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes