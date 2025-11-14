7300ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- వన్ప్లస్ 15 వచ్చేసింది! ధర ఎంతంటే..
ఇండియా మార్కెట్లోకి వన్ప్లస్ 15 ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ అడుగుపెట్టింది. సంస్థ చరిత్రలోనే పెద్ద బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా వంటి ఫీచర్స్ దీని సొంతం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వన్ప్లస్ 15 స్మార్ట్ఫోన్ ధర, ఫీచర్లు, అతిపెద్ద బ్యాటరీ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వన్ప్లస్ సంస్థ నుంచి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ వన్ప్లస్ 15 భారత మార్కెట్లో తాజాగా విడుదలైంది. ఈ సరికొత్త ఫోన్ అత్యుత్తమ పనితీరు, మెరుగైన ఇమేజింగ్ సామర్థ్యం, అలాగే వన్ప్లస్ డివైజ్లలో ఇప్పటివరకు లేని విధంగా అతిపెద్ద బ్యాటరీతో వచ్చింది! ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
12 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 72,999గా ఉంది.
16 జీబీ ర్యామ్ + 512 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 79,999గా ఉంది.
వన్ప్లస్ 15- మూడు చిప్ ఆర్కిటెక్చర్తో ఫ్లాగ్షిప్ పవర్
వన్ప్లస్ 15.. క్వాల్కమ్ సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో వస్తున్న భారతదేశంలో మొట్టమొదటి పరికరం.
ఇది ట్రిపుల్-చిప్ ఆర్కిటెక్చర్తో వస్తుంది. ఇందులో డెడికేటెడ్ టచ్ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసర్తో పాటు మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కస్టమ్ వైఫై చిప్ ఉన్నాయి.
ఈ చిప్ సెటప్ కారణంగా, మల్టీటాస్కింగ్, ముఖ్యంగా గేమింగ్ సమయంలో అత్యంత వేగవంతమైన, సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
వన్ప్లస్ 15- డిస్ప్లే, డిజైన్..
ఈ వన్ప్లస్ 15 స్మార్ట్ఫోన్లో 6.78- ఇంచ్ బీఓఈ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్ఈడీ ఎల్టీపీఓ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 1.5కే రిజల్యూషన్, 165 హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 4,500 నిట్స్ వరకు ఉండడం వల్ల, ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది!
ఈ డిస్ప్లే డాల్బీ విజన్, హెచ్డీఆర్10+ కు మద్దతు ఇస్తుంది. అంతేకాక, టచ్ ఇన్పుట్కు మరింత వేగంగా స్పందించడానికి స్క్రీన్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ 3,200 హెచ్జెడ్ వరకు ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15 మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. అవి.. ఇన్ఫినిట్ బ్లాక్, సాండ్ స్టోర్మ్, అల్ట్రా వయొలెట్.
ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69, ఐపీ69కే రేటింగ్లతో.. ఇది అత్యంత మన్నికైన ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
వన్ప్లస్ 15- కెమెరా సెటప్..
వన్ప్లస్ 15 మెరుగైన ఇమేజింగ్పై తన దృష్టిని కొనసాగిస్తూ ట్రిపుల్ 50 ఎంపీ కెమెరా సిస్టమ్ని అందించింది.
ఈ కెమెరా సెటప్లో 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్921 మెయిన్ సెన్సార్, 50 ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో కూడిన 50ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి.
ముందు భాగంలో, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 32 ఎంపీ కెమెరా ఉంది.
ఈ ఫోన్ వన్ప్లస్ కొత్త డిటైల్మ్యాక్స్ ఇంజిన్ను పరిచయం చేసింది. ఇది క్లారిటీ, డైనమిక్ రేంజ్ను పెంచేందుకు రూపొందించిన ఒక కంప్యుటేషనల్ ఫోటోగ్రఫీ వ్యవస్థ.
ఇది సెకనుకు 10 ఫ్రేమ్లను తీయగల అల్ట్రా-క్లియర్ 26 ఎంపీ మోడ్, క్లియర్ బరస్ట్ మోడ్ వంటి సరికొత్త ఫీచర్లను కూడా తీసుకువచ్చింది.
వన్ప్లస్ 15- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
వన్ప్లస్ 15 ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటి దాని భారీ 7,300ఎంపీ సిలికాన్ నానోస్టాక్ బ్యాటరీ. వన్ప్లస్ ఫ్లాగ్షిప్స్లో ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీ.
ఇది 120 డబ్ల్యూ సూపర్వూక్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50 డబ్ల్యూ ఎయిర్వూక్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని వల్ల 30 నిమిషాల లోపే ఫోన్ పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది.
అదనంగా, గేమింగ్ సెషన్లలో వేడిని తగ్గించడానికి ఇది బైపాస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంది.
వన్ప్లస్ 15- సాఫ్ట్వేర్, ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్..
వన్ప్లస్ 15 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్ఓఎస్ 16పై నడుస్తుంది.
ఇది గూగుల్ జెమినీ ఏఐతో మరింత మెరుగైన ఇంటిగ్రేషన్ను పరిచయం చేసింది.
కొత్త "మైండ్ స్పేస్" ఫీచర్ ద్వారా, ఏఐ అసిస్టెంట్ డివైజ్లో స్టోర్ చేసిన కాంటెక్స్చువల్ సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేసి, దానిపై పనిచేయగలదు. దీనివల్ల మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన యూజర్ అనుభవం లభిస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15- లభ్యత, ఆఫర్లు..
వన్ప్లస్ 15 ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.
నవంబర్ 13 - 16 మధ్య కొనుగోలు చేసిన వారికి వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ను ఉచితంగా అందించే ప్రత్యేక బండిల్ ఆఫర్ ఉంది.
అంతేకాక, ఇప్పటికే వన్ప్లస్ ఫోన్లను వాడుతున్న యూజర్లకు ట్రేడ్-ఇన్ కింద రూ. 4,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది!
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus.in, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, అమెజాన్ ఇండియా, ప్రముఖ ఆఫ్లైన్ రిటైల్ భాగస్వాములైన క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి అన్ని ప్రధాన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
హై-ఎండ్ హార్డ్వేర్, ఏఐ-ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీ కలయికతో, వన్ప్లస్ 15, భారతదేశంలోని అల్ట్రా-ప్రీమియం విభాగంలో ఐఫోన్ 17, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 25 వంటి పోటీదారులకు గట్టి సవాలు విసరనుంది.
