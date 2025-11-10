శాంసంగ్ సంస్థ తమ తర్వాతి తరం ఎస్ సిరీస్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్.. గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 5జీ మొబైల్ను 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో విడుదల చేస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో కెమెరా, పనితీరు పరంగా కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకునే అనేక అప్గ్రేడ్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
అయితే, మార్కెట్లో దీనికి పోటీగా నిలిచేందుకు సరిసమానమైన లేదా మరింత మెరుగైన ఫీచర్లను సహేతుకమైన ధరకే అందించే ఇతర సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి ఫోన్లలో ఒకటిగా వివో ఎక్స్300 ప్రో 5జీ నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిసెంబర్లో కెమెరా-సెంట్రిక్ ఫ్లాగ్షిప్గా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది అత్యాధునిక ఏఐ-శక్తిమంతమైన ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన పనితీరును కూడా అందించవచ్చని అంచనా.
కాబట్టి ఏ ఫ్లాగ్షిప్ను ఎంచుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 5జీ, వివో ఎక్స్300 ప్రో 5జీ మధ్య వివరణాత్మక పోలికను ఇక్కడ అందిస్తున్నాము.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 5G: ఈ ఫోన్ క్వాడ్-కెమెరా సెటప్ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో కొత్త 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా (సోనీ సెన్సార్తో), 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో, 12ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్, 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉండవచ్చు.
వివో ఎక్స్300 ప్రో 5జీ: ఈ ఫ్లాగ్షిప్లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 200ఎంపీ ఏపీఓ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉండవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 5G: దీని పనితీరుపై మిశ్రమ నివేదికలు ఉన్నాయి. కొన్ని నివేదికలు స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఇలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను ఆశిస్తుండగా, మరికొన్ని సంస్థ సొంత ఎక్సినోస్ 2600 చిప్ను సూచిస్తున్నాయి. ఖచ్చితమైన సమాచారం లాంచ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
వివో ఎక్స్300 ప్రో 5G: ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్తో శక్తివంతం అవుతుందని అంచనా.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 5G: ఇందులో పాత మోడల్లో ఉన్న 5000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీనే కొనసాగించవచ్చని, ఇది 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని పుకార్లు ఉన్నాయి.
వివో ఎక్స్300 ప్రో 5G: వివో ఫోన్లో భారీ 6,510ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ విభాగంలో వివో కొంత మెరుగైన పనితీరును కనబరిచే అవకాశం ఉంది.