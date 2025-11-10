Edit Profile
    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో.. ఏ స్మార్ట్​ఫోన్​ బెస్ట్​?

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో - ఫ్లాగ్‌షిప్ రేసులో ఏ స్మార్ట్​ఫోన్​ బెస్ట్? ధర, కెమెరా, స్పెసిఫికేషన్ల పోలికను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 10, 2025 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శాంసంగ్ సంస్థ తమ తర్వాతి తరం ఎస్​ సిరీస్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5జీ మొబైల్‌ను 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో విడుదల చేస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌లో కెమెరా, పనితీరు పరంగా కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకునే అనేక అప్‌గ్రేడ్‌లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

    అయితే, మార్కెట్‌లో దీనికి పోటీగా నిలిచేందుకు సరిసమానమైన లేదా మరింత మెరుగైన ఫీచర్లను సహేతుకమైన ధరకే అందించే ఇతర సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి ఫోన్లలో ఒకటిగా వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5జీ నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిసెంబర్‌లో కెమెరా-సెంట్రిక్​ ఫ్లాగ్‌షిప్‌గా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది అత్యాధునిక ఏఐ-శక్తిమంతమైన ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన పనితీరును కూడా అందించవచ్చని అంచనా.

    కాబట్టి ఏ ఫ్లాగ్‌షిప్‌ను ఎంచుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5జీ, వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5జీ మధ్య వివరణాత్మక పోలికను ఇక్కడ అందిస్తున్నాము.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో- ధర..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5G: భారతదేశంలో దీని బేస్ వేరియంట్ ధర సుమారుగా రూ. 1,34,999 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.

    వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5G: ఈ ఫోన్ బేస్ మోడల్ ధర సుమారుగా రూ. 99,999 వద్ద మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే, వివో ఫ్లాగ్‌షిప్ రూ. 35,000 వరకు తక్కువ ధరకే లభించే అవకాశం ఉంది.

    స్క్రీన్ సైజ్ విషయానికొస్తే గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రాలో 6.9-ఇంచ్​ డిస్​ప్లే, వివో గ్యాడ్జెట్​లో 6.78 ఇంచ్​ డిస్​ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది. రెండింటి రిఫ్రెష్​ రేట్​ 120హెచ్​జెడ్​ అని తెలుస్తోంది.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో- కెమెరా..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5G: ఈ ఫోన్ క్వాడ్-కెమెరా సెటప్‌ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో కొత్త 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా (సోనీ సెన్సార్‌తో), 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో, 12ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్, 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉండవచ్చు.

    వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5జీ: ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్‌లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 200ఎంపీ ఏపీఓ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉండవచ్చు.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో- పర్ఫార్మెన్స్​..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5G: దీని పనితీరుపై మిశ్రమ నివేదికలు ఉన్నాయి. కొన్ని నివేదికలు స్నాప్​డ్రాగన్​ 8 ఇలైట్​ జెన్​ 5 ప్రాసెసర్‌ను ఆశిస్తుండగా, మరికొన్ని సంస్థ సొంత ఎక్సినోస్​ 2600 చిప్‌ను సూచిస్తున్నాయి. ఖచ్చితమైన సమాచారం లాంచ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

    వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5G: ఇది మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌తో శక్తివంతం అవుతుందని అంచనా.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా వర్సెస్​ వివో ఎక్స్​300 ప్రో- బ్యాటరీ..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా 5G: ఇందులో పాత మోడల్‌లో ఉన్న 5000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీనే కొనసాగించవచ్చని, ఇది 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని పుకార్లు ఉన్నాయి.

    వివో ఎక్స్​300 ప్రో 5G: వివో ఫోన్‌లో భారీ 6,510ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ విభాగంలో వివో కొంత మెరుగైన పనితీరును కనబరిచే అవకాశం ఉంది.

