    ఐఫోన్​ 16పై అదిరే తగ్గింపు- రూ. 60వేల కన్నా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు!

    ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ఐఫోన్​ 16పై అదిరే తగ్గింపు లభిస్తోంది. వీటి వల్ల ఐఫోన్​ 16 ధర రూ. 60వేల కన్నా తక్కువకు పడిపోయింది. ఈ డీల్​ని ఎలా పొందాలి? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 09, 2025 2:46 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బడ్జెట్​ కారణంగా ఐఫోన్​ 17 కొనేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారా? అయితే అదే ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని ఇచ్చే ఐఫోన్​ 16 మోడల్​పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్​ లభిస్తోందని మీరు తెలుసుకోవాలి! ప్రముఖ ఈ-కామర్స్​ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్.. ఐఫోన్ 16పై మంచి ఆఫర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల కొనుగోలుదారులు మంచి ధరకు ఈ ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, తాజా ఐఫోన్ 16 డీల్ వివరాలు, అలాగే బ్యాంక్, ఎక్స్‌ఛేంజ్ ఆఫర్లను ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఐఫోన్​ 16పై అదిరే తగ్గింపు.. (Bloomberg)
    ఐఫోన్ 16 ధర తగ్గింపు: ఫ్లిప్‌కార్ట్ డీల్స్ ఇలా..

    ప్రస్తుతం, ఐఫోన్ 16 బేస్ 128జీబీ వేరియంట్ ధర సాధారణంగా రూ. 69,900గా ఉంది. కానీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ. 62,999కే అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా కొనుగోలుదారులకు 10 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది! ఈ డిస్కౌంట్‌తో పాటు బ్యాంక్, ఎక్స్‌ఛేంజ్ ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: ఫ్లిప్‌కార్ట్ లిస్టింగ్ ప్రకారం.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ కార్డుతో ఈఎంఐ లావాదేవీలు చేసినట్లయితే కొనుగోలుదారులు రూ. 3,159 ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    ఎక్స్‌ఛేంజ్ ఆఫర్: ఎక్స్‌ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో ఐఫోన్ 16పై గరిష్టంగా రూ. 60,200 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ఎక్స్‌ఛేంజ్ విలువ మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్, దాని పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    సరైన బ్యాంక్ కార్డు, ఎక్స్‌ఛేంజ్ ఆఫర్‌ను ఉపయోగించుకుంటే, మీరు ఐఫోన్ 16ను రూ. 60,000 లోపు ధరకే కొనుగోలు చేయగలిగే అవకాశం ఉంది!

    ఐఫోన్ 16 ఎందుకు కొనాలి?

    ఐఫోన్ 16 స్పెసిఫికేషన్లు ఇప్పటికీ చాలా పవర్​ఫుల్​గా ఉన్నట్టు టెక్​ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ఇది 6.1 ఇంచ్​ సూపర్ రెటీనా ఎక్స్​డీఆర్​ డిస్‌ప్లేను 60హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఏ18 ప్రాసెసర్​తో పాటు 8జీబీ ర్యామ్​తో నడుస్తుంది.

    ఇది యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే కొత్త ఐఓఎస్​ 26 అప్‌డేట్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో 48ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 12ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ముందు భాగంలో 12ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.

    ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పటికీ శక్తివంతమైన పోటీదారుగా నిరూపించుకుంది. సరసమైన ధరలో పొందడానికి ఇది సరైన సమయం.

