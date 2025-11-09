ఐఫోన్​ 16పై అదిరే తగ్గింపు- రూ. 60వేల కన్నా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు!

బడ్జెట్ కారణంగా ఐఫోన్ 17 కొనేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారా? అయితే అదే ఎక్స్పీరియెన్స్ని ఇచ్చే ఐఫోన్ 16 మోడల్పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్ లభిస్తోందని మీరు తెలుసుకోవాలి! ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్.. ఐఫోన్ 16పై మంచి ఆఫర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల కొనుగోలుదారులు మంచి ధరకు ఈ ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, తాజా ఐఫోన్ 16 డీల్ వివరాలు, అలాగే బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఐఫోన్ 16 ధర తగ్గింపు: ఫ్లిప్కార్ట్ డీల్స్ ఇలా..
ప్రస్తుతం, ఐఫోన్ 16 బేస్ 128జీబీ వేరియంట్ ధర సాధారణంగా రూ. 69,900గా ఉంది. కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ. 62,999కే అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా కొనుగోలుదారులకు 10 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది! ఈ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు.