భారతదేశ డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది. ఇది వేగంగా ఉండటమే కాకుండా, అవసరమైనప్పుడు వినియోగదారులకు డబ్బు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేలా సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది. అయితే, ఈ యూపీఐ లావాదేవీలు ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైనా నెట్వర్క్ సమస్యలు ఎదురైనా, లేదా బ్యాంక్ సర్వర్ పనిచేయకపోయినా, చెల్లింపులు ఆటోమేటిక్గా విఫలమవుతాయి. ఆ సమయంలో చేతిలో క్యాష్ లేని వారికి ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని సృష్టించవచ్చు. కానీ, ఇప్పుడు యూఎస్ఎస్డీ (అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా) సేవ సహాయంతో మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా యూపీఐ పేమెంట్స్ చేయవచ్చు! దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఆఫ్లైన్లో యూపీఐ పేమెంట్స్ ఎలా చేయాలి?
ఆఫ్లైన్లో యూపీఐ చెల్లింపులు చేయడానికి ముందు, మీ ఫోన్ నంబర్ నిరంతర లావాదేవీల కోసం మీ బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ అయి ఉందని నిర్ధారించుకోండి. దీనిని బ్యాంక్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో చేయవచ్చు. మీ ఫోన్ నంబర్ను జోడించి, యూపీఐ పిన్ సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు, ఆఫ్లైన్ యూపీఐ చెల్లింపు చేయడానికి ఈ దశలను అనుసరించండి:
స్టెప్ 1: మీ ఫోన్ నుంచి *99# డయల్ చేయండి.
స్టెప్ 2: వెంటనే ఒక మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో డబ్బు పంపడం, డబ్బు స్వీకరించడం, బ్యాలెన్స్ తనిఖీ వంటి అనేక యూపీఐ సేవలు కనిపిస్తాయి.
స్టెప్ 3: ఇప్పుడు, ‘సెండ్ మనీ’ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత, మీరు చెల్లింపు పద్ధతిని ఎంచుకోవచ్చు. అవి: మొబైల్ నంబర్ ద్వారా యూపీఐ, యూపీఐ ఐడీ ద్వారా, లేదా ఖాతా నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ ద్వారా నేరుగా బ్యాంకుకు పంపడం.
స్టెప్ 4: చెల్లింపు పద్ధతిని ఎంచుకుని, అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత, అమౌంట్ని టైప్ చేసి, ‘సెండ్’ పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 5: ఇప్పుడు, చెల్లింపును ఆథరైజ్ చేయడానికి మీ యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. పిన్ ఎంటర్ చేయగానే చెల్లింపు పూర్తవుతుంది.
ముఖ్య విషయాలు: సర్వీస్ ఛార్జీలు, లభ్యత..
ఆఫ్లైన్లో యూపీఐ చెల్లింపు చేయడం చాలా సులభమైన ప్రక్రియ అయినప్పటికీ, ఈ సేవకు ప్రతి లావాదేవీకి దాదాపు రూ. 0.50 ఛార్జ్ అవుతుందని గమనించాలి.
ఈ సేవ దేశవ్యాప్తంగా, అన్ని సమయాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అన్ని టెలికాం నెట్వర్క్లు, మొబైల్ హ్యాండ్సెట్లలో ఈ సేవను ఉపయోగించి ఆఫ్లైన్ లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు.
