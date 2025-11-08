భారత మార్కెట్లోకి ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఇంకొన్ని రోజుల్లో అడుగుపెట్టనుంది! తమ తదుపరి స్మార్ట్ఫోన్ల లాంచ్ తేదీని ఆ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్లో ఫైండ్ ఎక్స్9, ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో మోడళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లు ఇప్పటికే చైనాలో విడుదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ ఇండియా లాంచ్ డేట్, ఫీచర్స్ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్: భారత లాంచ్ తేదీ..
స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో ఎక్స్ (పూర్వపు ట్విట్టర్)లో పెట్టిన పోస్ట్ ప్రకారం.. రాబోయే ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ను నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత దేశంలో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ భారత లాంచ్ కోసం ఒప్పో ఒక ప్రత్యక్ష ఈవెంట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఈవెంట్ను తమ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, ఒప్పో ఇండియా వెబ్సైట్, సంస్థకు చెందిన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనుంది.
ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్తో పాటు కంపెనీ ప్రివిలేజ్ ప్యాక్ను కూడా ప్రకటించింది! దీని ధర కేవలం రూ. 99. ఈ ప్యాక్తో కొనుగోలుదారులకు రూ. 1,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ కూపన్, ఉచితంగా సూపర్వూక్ 80డబ్ల్యూ పవర్ అడాప్టర్, రెండేళ్ల బ్యాటరీ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)..
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 స్మార్ట్ఫోన్లో 6.59-ఇంచ్ ఓఎల్ఈడీ స్క్రీన్ ఉండవచ్చని, అయితే ప్రో వేరియంట్లో 6.78-ఇంచ్ ఫ్లాట్ ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంటుందని అంచనా. ఈ ఫోన్ల స్పెసిఫికేషన్లు చైనాలో విడుదలైన వాటితో సమానంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. రెండు డిస్ప్లేలు కూడా 1.5కే రిజల్యూషన్ కలిగి, 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9, ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రోలకు శక్తినిచ్చేది డైమెన్సిటీ 9500 ఎస్ఓసీ ప్రాసెసర్. ఈ ఫోన్లు గరిష్టంగా 16జీబీ ర్యామ్, 1టీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తాయి. గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ పనుల కోసం ఆర్మ్ జీ1-అల్ట్రా జీపీయూని కలిగి ఉంటాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ఓఎస్ 16 తో నడుస్తాయి.
కెమెరాల విషయానికి వస్తే.. ఫైండ్ ఎక్స్9లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ ఎల్వైటీ-828 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ ఎల్వైటీ-600 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ జేఎన్ఎస్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ సెన్సార్ ఉంది. ప్రో మోడల్లో మాత్రం ప్రధాన, అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలు అలాగే ఉంచి, 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో షూటర్ను 3ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో అందిస్తుంది. సెల్ఫీ కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ తో వస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో, ఫైండ్ ఎక్స్9లు వరుసగా 7,500ఎంఏహెచ్- 7,025ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీలతో వస్తాయి. రెండింటిలోనూ 80డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఉంది.