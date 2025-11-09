రూ. 15,999 ధరకే 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- మోటోరోలా జీ67 పవర్​ ఫీచర్స్​ ఇవే..

రూ. 15,999 ధరకే 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో వస్తున్న మోటోరోలా జీ67 పవర్ స్మార్ట్ఫోన్పై మార్కెట్లో మంచి బజ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మోటోరోలా నుంచి ఇటీవలే ఇండియాలో అడుగుపెట్టిన ఒక స్మార్ట్ఫోన్కి మార్కెట్లో మంచి బజ్ కనిపిస్తోంది. దాని పేరు మోటోరోలా జీ67 పవర్. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మోటోరోలా జీ67 పవర్..
ఈ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ శక్తివంతమైన 2.4 జీహెచ్జెడ్, స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 2 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఈ డ్యుయల్ సిమ్ హ్యాండ్సెట్ 8 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
ఈ మోటోరోలా జీ67 పవర్ ఫుల్ హెచ్డీ+ రిజల్యూషన్తో కూడిన 6.7 ఇంచ్ డిస్ప్లే, 50ఎంపీ కెమెరా, ఐపీ64 వాటర్-రెసిస్టెంట్ డిజైన్తో వస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్ అత్యంత చౌకైన వేరియంట్ (128 జీబీ మెమరీ) ధర రూ. 15,999గా ఉంది. సేల్ కోసం ఈ ఫోన్ నవంబర్ 12 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
మోటోరోలా జీ67 పవర్: కెమెరా సెటప్..
లేటెస్ట్ మోటోరోలా మోడల్లో కెమెరా ఫీచర్లు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. వెనుక వైపు 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, ఇందులో 32ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ రెండు కెమెరాలు యూహెచ్డీ/ఎఫ్హెచ్డీ (30ఎఫ్పీఎస్) వీడియో ప్లేబ్యాక్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఫోన్లోని నాలుగు కెమెరాలకు 4కే వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఎనేబుల్ చేయబడింది.
మోటోరోలా జీ67 పవర్లో గమనించదగ్గ మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ దాని 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. ఇది చాలా ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. మోటోరోలా వెబ్సైట్ ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ 30డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతిచ్చే ఫాస్ట్ ఛార్జ్ ఫీచర్ను కలిగి ఉంది.
డ్యుయల్ సిమ్ స్లాట్లు ఉండటం అనేది ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇది వినియోగదారులకు రెండు వేర్వేరు నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్లను ఉపయోగించుకునే సౌలభ్యాన్ని ఇస్తుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ప్రాంతాన్ని బట్టి వేగవంతమైన నెట్వర్క్ను ఎంచుకోవచ్చు. పవర్ బటన్లో ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ అమర్చడం వల్ల అదనపు భద్రతా లేయర్ చేరింది.
ఈ మోటోరోలా జీ67 పవర్లో యూఎస్బీ 2.0 టైప్-సీ పోర్ట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ బాడీని వీగన్ లెదర్తో తయారు చేయడం వల్ల సాపేక్షంగా ఎక్కువ ఖరీదు లేని ఈ ఫోన్కు ఒక సొగసైన రూపాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్ కొలతలు 166.23 x 76.5 x 8.6ఎంఎంగా ఉన్నాయి, బరువు 210 గ్రాములు మాత్రమే. కాబట్టి ఇది తేలికగా పరిగణించవచ్చు.
ఈ ఫోన్ దుమ్ము, అప్పుడప్పుడు పడిపోయినా, నీటి తుంపరలను తట్టుకునేలా బలంగా నిర్మించినట్టు మోటోరోలా పేర్కొంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. అయితే, fonearena.com ప్రకారం ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16కి అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. అలాగే, కంపెనీ మూడు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను కూడా వాగ్దానం చేసింది.
మోటోరోలా జీ67 పవర్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం పాంటోన్ పారాచూట్ పర్పుల్, పాంటోన్ బ్లూ క్యూరాసో, పాంటోన్ సిలింట్రో అనే మూడు రంగుల్లో లభిస్తుంది.