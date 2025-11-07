Edit Profile
    మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త ‘మోటో’ స్మార్ట్​ఫోన్స్​- 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..

    మోటోరోలా నుంచి మోటో జీ57, మోటో జీ57 పవర్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ తాజాగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో అడుగుపెట్టాయి. వీటి ధరలు రూ. 30వేల కన్నా తక్కువగా ఉన్నాయి. వీటి ఫీచర్స్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 07, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మోటోరోలా సంస్థ తాజాగా లాంచ్​ చేసిన మోటో జీ57, మోటో జీ57 పవర్ స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై మంచి బజ్​ నెలకొంది.​ మంచి పనితీరు, ఎక్కువ సేపు పనిచేసే బ్యాటరీ, మన్నికైన నిర్మాణం కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్‌లను.. బడ్జెట్ ధరలోనే రూపొందించడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాడ్జెట్స్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మోటో జీ57, మోటో జీ57 పవర్​..
    మోటో జీ57, మోటో జీ57 పవర్​..

    మోటో జీ57, మోటో జీ57 పవర్​: ఫీచర్స్​..

    ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6ఎస్​ జెన్​ 4 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తాయి. వీటిలో 6.72 ఇంచ్​ ఫుల్-హెచ్​డీ+ డిస్‌ప్లే ఉంది. స్క్రీన్ 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 20:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో, 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​కి మద్దతు ఇస్తుంది. డిస్‌ప్లేలు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ రక్షణతో వస్తాయి.

    మోటో జీ57 పవర్​ ప్రత్యేకతలు:

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై పనిచేస్తుంది. డ్యూయెల్ సిమ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ర్యామ్ అండ్​ స్టోరేజ్: ఇది 8జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​ని అందిస్తుంది. ర్యామ్​ బూస్ట్​ 4.0 ద్వారా దీనిని 24జీబీ వరకు వర్చువల్‌గా విస్తరించుకోవచ్చు.

    కనెక్టివిటీ: వైఫై, బ్లూటూత్ 5.1, జీపీఎస్​, ఏ-జీపీఎస్​, గ్లోనాస్​, గెలీలియో, క్యూజెడ్​ఎస్​ఎస్​, బైడుయో వంటి కనెక్టివిటీ ఎంపికలు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే, యూఎస్​బీ టైప్​-సీ పోర్ట్, 3.5ఎంఎం హెడ్‌ఫోన్ జాక్ కూడా ఉన్నాయి.

    కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ కోసం, వెనుకవైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ సోనీ ఎల్​వైటీ-600 సెన్సార్ ప్రధానమైనది. దీనికి 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, మెరుగైన డెప్త్, కలర్ ఖచ్చితత్వం కోసం ఒక లైట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8ఎంపీ కెమెరా ఉంది.

    ఆడియో: మీడియా, కాల్స్ కోసం స్పష్టమైన సౌండ్ అవుట్‌పుట్‌ను అందించే డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియో సర్టిఫికేషన్‌తో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లను కూడా కలిగి ఉంది.

    బ్యాటరీ: ఈ పరికరంలో 7,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60 గంటల వరకు రన్‌టైమ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది!

    మోటో జీ57 ప్రత్యేకతలు:

    స్టాండర్డ్​ మోటో డీ57 మోడల్ మాత్రం 5,200ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి కూడా 30డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.

    మన్నిక : ఈ రెండు డివైజ్‌లు MIL-STD-810H6 మిలిటరీ-గ్రేడ్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారయ్యాయి. అలాగే, ఐపీ64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే, ఇవి వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ అందిస్తాయి.

    మోటో జీ57, మో జీ57 పవర్​- ధరలు..

    మోటో జీ57 పవర్​ ధర 279 యూరోలుగా (సుమారు రూ. 28,000) నిర్ణయించారు. ఇది పాంటోన్​ కార్సైర్​, పాంటోన్​ ఫ్లూయిడిటీ, పాంటోన్​ పింక్​ లెమనేడ్​ అనే మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

    ప్రామాణిక మోటో జీ57 ధర 249 యూరోలు (సుమారు రూ. 25,000). ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.

