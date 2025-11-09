జియో యూజర్లు అందరికి గూగుల్​ ఏఐ ప్రో ఫ్రీ! ఇలా క్లెయిమ్​ చేసుకోండి..

అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం గూగుల్తో తన భాగస్వామ్యంలో భాగంగా.. అన్ని వయస్సుల వినియోగదారులకు 18 నెలల పాటు గూగుల్ ఏఐ ప్రో సేవలను ఉచితంగా అందించడం ప్రారంభించింది రిలయన్స్ జియో. గూగుల్ జెమినీ ప్రీమియం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లను ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా అందించనున్నట్లు జియో గత వారం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
ఆఫర్ ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో!
మొదట్లో, ఈ ఉచిత ఆఫర్ 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న జియో వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని, ఆ తర్వాత దశలవారీగా విస్తరిస్తామని జియో తెలిపింది. అయితే, అందరికీ సంతోషం కలిగించేలా, కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ ప్రమోషన్ను అన్ని వయసుల వినియోగదారులకు తెరిచింది. దీనితో 25ఏళ్లు పైబడిన వారు కూడా ఈ ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఉచిత 'గూగుల్ ఏఐ ప్రో' సబ్స్క్రిప్షన్ క్లెయిమ్ చేయడం ఎలా?
ఈ ఉచిత సేవ పొందాలంటే, వినియోగదారులు యాక్టివ్ జియో సిమ్ కార్డుతో పాటు అపరిమిత 5జీ ప్లాన్ కలిగి ఉండాలి. ఈ షరతు నెరవేరిన తర్వాత, ఉచిత జెమినీ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ పొందడం చాలా సులభం:
స్టెప్ 1- మైజియో యాప్ తెరవండి (లేదా మీ వద్ద లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి).
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో, పైన కనిపించే “ఎర్లీ యాక్సెస్” బ్యానర్ కోసం చూడండి.
స్టెప్ 3- ఆ బ్యానర్లోని “క్లెయిమ్ నౌ”పై నొక్కండి.
స్టెప్ 4- ఒక కొత్త బ్రౌజర్ విండో తెరుచుకుంటుంది, అందులో ఆఫర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
స్టెప్ 5- కిందికి స్క్రోల్ చేసి, నిర్ధారించడానికి “అంగీకరిస్తున్నాను” ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 6- ఈ దశలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, వినియోగదారులు జెమినీ యాప్ను సందర్శించి, తమ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ విజయవంతంగా యాక్టివేట్ అయిందో లేదో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
'గూగుల్ ఏఐ ప్రో'లో ఏమేమి ఉంటాయి?
సాధారణంగా నెలకు రూ. 1,950 ధరతో వచ్చే ఈ గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్, ఉచిత వెర్షన్తో పోలిస్తే మెరుగైన సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది! సబ్స్క్రైబర్లకు జెమినీ 2.5 ప్రో మోడల్కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. ఇది ఫొటో క్రియేషన్, కోడింగ్, లోతైన పరిశోధనల కోసం అధునాతన టూల్స్ను అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
ఈ ప్లాన్లో ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో ఒకటి ‘వియో 3.1 ఫాస్ట్’. ఇది వినియోగదారులు కేవలం టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ల ద్వారానే సౌండ్, డైలాగ్తో కూడిన ఏఐ-జనరేటెడ్ వీడియోలను నేరుగా రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే, ఈ ప్లాన్ జెమినీ కోడ్ అసిస్ట్ ఐడీఈ ఎక్స్టెన్షన్స్, జెమినీ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ (సీఎల్ఐ) వినియోగాన్ని కూడా పెంచుతుంది (అధిక వినియోగ పరిమితులు ఇస్తుంది).
వీటితో పాటు ప్రో వినియోగదారులు జీమెయిల్, డాక్స్, షీట్స్, డ్రైవ్ వంటి గూగుల్ వర్క్స్పేస్ యాప్లలో అడ్డంకులు లేని ఏఐ అనుభవాన్ని పొందుతారు. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో 2టీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది. దీనితో పాటు అధిక రేట్ లిమిట్లతో విస్క్, ఫ్లో, నోట్బుక్కేఎల్ఎం సేవలకు కూడా యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
News/News/జియో యూజర్లు అందరికి గూగుల్ ఏఐ ప్రో ఫ్రీ! ఇలా క్లెయిమ్ చేసుకోండి..
News/News/జియో యూజర్లు అందరికి గూగుల్ ఏఐ ప్రో ఫ్రీ! ఇలా క్లెయిమ్ చేసుకోండి..