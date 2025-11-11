Edit Profile
    అతి తక్కువ ధరకే 200ఎంపీ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ! వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇది..

    200ఎంపీ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వివో వై500 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ చైనాలో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 11, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చైనా మార్కెట్​లో వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ అయ్యింది. దాని పేరు వివో వై500 ప్రో. వివో వై సిరీస్​లో భాగంగా వచ్చిన ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    వివో వై500 ప్రో..
    వివో వై500 ప్రో..

    వివో వై500 ప్రో- ధర వివరాలు (చైనా మార్కెట్లో)

    వివో వై500 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ వివిధ వేరియంట్‌లలో లాంచ్ అయింది. చైనాలో దీని ధరలు, భారతీయ కరెన్సీలో అంచనా ధరలు (సుమారుగా) ఇలా ఉన్నాయి..

    8GB + 128GB- 1,799 యువాన్​ (రూ. 22,000)

    8GB + 256GB- 1,999 యువాన్​ (రూ. 25,000)

    12GB + 256GB- 2,299 యువాన్​ (రూ. 28,000)

    12GB + 512GB- 2,599 యువాన్​ (రూ. 32,000)

    ఈ ఫోన్ ఆస్పిషియస్ క్లౌడ్, లైట్ గ్రీన్, సాఫ్ట్ పౌడర్, టైటానియం బ్లాక్ రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    వివో వై500 ప్రో- స్పెసిఫికేషన్లు..

    ప్రాసెసర్- సాఫ్ట్‌వేర్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ స్మార్ట్​ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్​ఓఎస్​ 6పై నడుస్తుంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ 4ఎన్​ఎం మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్‌తో శక్తిని పొందుతుంది. ఇందులో 12జీబీ వరకు ర్యామ్​, 512జీబీ వరకు యూఎఫ్​ఎస్​2.2 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.

    వివో వై500 ప్రో ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఐపీ68+ఐపీ69 రేటింగ్‌ లభిస్తోంది.

    డిస్‌ప్లే: వివో వై500 ప్రో 6.67-ఇంచ్​ 1.5కే (1,260x2,800 పిక్సెల్స్) ఓఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 1,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 94.10 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ నిష్పత్తితో వస్తుంది.

    కెమెరా:

    రేర్​ కెమెరా: ఇందులో డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా యూనిట్‌ను అందించారు. ప్రధాన కెమెరా ఎఫ్​/1.88 అపెర్చర్‌తో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్​ హెచ్​పీ5 సెన్సార్ కాగా, దానికి తోడు ఎఫ్​/2.4 అపెర్చర్‌తో 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంది.

    ఫ్రెంట్​ కెమెరా: సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా (ఎఫ్​/2.45 అపెర్చర్) ఉంది.

    బ్యాటరీ- ఛార్జింగ్: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 7,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    కనెక్టివిటీ ఆప్షన్‌లలో 5G, బ్లూటూత్ 5.4, జీపీఎస్​, ఏ-జీపీఎస్​, బైడూ, గ్లోనాస్​, గెలీలియో, క్యూజెడ్​ఎస్​ఎస్​, ఓటీజీ, వైఫై, నావ్​ఐసీ, యూఎస్బీ టైప్​ సీ పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఇ-కంపాస్, గైరోస్కోప్, గ్రావిటీ సెన్సార్, ఇన్‌ఫ్రారెడ్ రిమోట్ కంట్రోల్, ఫోటోసెన్సిటివ్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ వంటి సెన్సార్‌లు ఉన్నాయి.

    బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ కోసం ఇందులో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది. ఇది ఫేషియల్ రికగ్నిషన్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ఈ వివో వై500 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇండియా లాంచ్​, ధరలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. రానున్న రోజుల్లో సంస్థ నుంచి ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

    © 2025 HindustanTimes