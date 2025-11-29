Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 500 కి.మీ రేంజ్​- మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్..​ ఇంకొన్ని రోజుల్లో!

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. డిసెంబర్ 2న భారత్‌లోకి ఈ ఈవీని లాంచ్​ చేయనుంది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు ఫీచర్స్​, రేంజ్​, ధర (అంచనా) వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 29, 2025 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మారుతీ సుజుకీ తమ మొట్టమొదటి బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ ఈ విటారాతో భారతీయ ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఆటో ఎక్స్‌పో 2023లో మొదట ఈవీఎఖ్స్​ కాన్సెప్ట్ రూపంలో ప్రదర్శించిన ఈ మోడల్‌ను, ఆ తర్వాత భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్‌పో 2025లో ప్రాడక్ట్​ రెడీ రూపంలో ఆవిష్కరించారు.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..
    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..

    ఈ రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని ఈవీల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన కొత్త HEARTECT-e ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించారు. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్కువ క్యాబిన్ స్థలం కోసం ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ డిజైన్‌ను, పటిష్టమైన హై-వోల్టేజ్ భద్రతా నిర్మాణాన్ని, మెరుగైన సామర్థ్యం కోసం కాంపాక్ట్ ఓవర్‌హాంగ్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. భారతదేశానికి ముఖ్యమైన ఈవీల్లో ఒకటిగా స్థానం సంపాదించుకోనున్న ఈ విటారా.. డిసెంబర్ 2, 2025 న లాంచ్‌ కానుంది. ఈ లాంచ్‌కు ముందు, మారుతీ తొలి ఈవీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ధర రూ. 17 లక్షల నుంచి రూ. 22 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుందని అంచనా. డిసెంబర్ 2, 2025న జరగనున్న లాంచ్ సమయంలో ధరను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు. లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత వెంటనే డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఈవీ విభాగంలో ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన లాంచ్‌లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, రేంజ్​..

    ఈ విటారా రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది: అవి 49 కేడబ్ల్యూహెచ్​, 61 కేడబ్ల్యూహెచ్​.

    49 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్: ఇది 2డబ్ల్యూడీ (టూ-వీల్ డ్రైవ్) మోడల్‌గా ఉంటుంది. సింగిల్ ఈయాక్సిల్​ మోటార్ 142 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 189 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్: ఈ పెద్ద బ్యాటరీని 2డబ్ల్యూడీ, 4డబ్ల్యూడీ (ఆల్-వీల్ డ్రైవ్) మోడల్స్‌లో పొందవచ్చు.

    2డబ్ల్యూడీ వెర్షన్: 172 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 189 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    4డబ్ల్యూడీ వెర్షన్: డ్యూయల్ ఈయాక్సిల్​ కారణంగా టార్క్ అవుట్‌పుట్‌ను 300 ఎన్​ఎం వరకు పెంచుతుంది.

    రేంజ్ వివరాలు: 61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్ 500 కి.మీల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే చిన్న బ్యాటరీకి సంబంధించిన అధికారిక రేంజ్ వివరాలు ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.

    ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ కారు 4డబ్ల్యూడీ వేరియంట్ 61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది మారుతీ సుజుకీ ALLGRIP-e ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్​ని భారతదేశంలో తొలిసారిగా పరిచయం చేయనుంది. ఈ వ్యవస్థ ప్రతి యాక్సిల్‌పై ఒక స్వతంత్ర మోటారును కలిగి ఉంటుంది. ఇది సెలెక్టివ్ బ్రేకింగ్, టార్క్ పంపిణీ ద్వారా ట్రాక్షన్ పెంచడానికి ట్రయిల్ మోడ్​ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ విభాగంలో ప్రత్యేకమైన ఆఫ్-రోడ్ మోడ్‌తో ఎలక్ట్రిక్ 4డబ్ల్యూడీ అందించే ఏకైక ఈవీగా ఈ విటారా నిలవనుంది.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఇంటీరియర్, ఫీచర్స్​..

    ఇంటీరియర్‌ను పరిశీలిస్తే, కొత్తగా రూపొందించిన క్యాబిన్, స్క్వేర్-ఆఫ్ ఎయిర్ వెంట్స్, రెండు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్-స్క్రీన్ ఇంటర్‌ఫేస్ కనిపిస్తాయి. ఇందులో 10.1-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. ఇది సుజుకీ కనెక్ట్‌తో పాటు వైర్‌లెస్ యాపిల్​ కార్​ప్లే, ఆండ్రాయిడ్​ ఆటోకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో హోల్డ్‌తో కూడిన ఈపీబీ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- లెవల్-2 అడాస్​, భద్రతా ఫీచర్లు..

    ఈ విటారా భారతదేశంలో **లెవల్-2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్)**ను అందించే మొదటి మారుతీ సుజుకీ మోడల్. ఇందులో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ మిటిగేషన్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రతా విభాగంలో ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్​, ఈఎస్​సీ, రెండు చివర్లలో పార్కింగ్ సెన్సార్‌లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 500 కి.మీ రేంజ్​- మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్..​ ఇంకొన్ని రోజుల్లో!
    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 500 కి.మీ రేంజ్​- మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్..​ ఇంకొన్ని రోజుల్లో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes