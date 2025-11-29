సింగిల్ ఛార్జ్తో 500 కి.మీ రేంజ్- మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్.. ఇంకొన్ని రోజుల్లో!
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. డిసెంబర్ 2న భారత్లోకి ఈ ఈవీని లాంచ్ చేయనుంది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఫీచర్స్, రేంజ్, ధర (అంచనా) వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మారుతీ సుజుకీ తమ మొట్టమొదటి బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ ఈ విటారాతో భారతీయ ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఆటో ఎక్స్పో 2023లో మొదట ఈవీఎఖ్స్ కాన్సెప్ట్ రూపంలో ప్రదర్శించిన ఈ మోడల్ను, ఆ తర్వాత భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2025లో ప్రాడక్ట్ రెడీ రూపంలో ఆవిష్కరించారు.
ఈ రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని ఈవీల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన కొత్త HEARTECT-e ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కువ క్యాబిన్ స్థలం కోసం ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ డిజైన్ను, పటిష్టమైన హై-వోల్టేజ్ భద్రతా నిర్మాణాన్ని, మెరుగైన సామర్థ్యం కోసం కాంపాక్ట్ ఓవర్హాంగ్స్ను ఉపయోగిస్తుంది. భారతదేశానికి ముఖ్యమైన ఈవీల్లో ఒకటిగా స్థానం సంపాదించుకోనున్న ఈ విటారా.. డిసెంబర్ 2, 2025 న లాంచ్ కానుంది. ఈ లాంచ్కు ముందు, మారుతీ తొలి ఈవీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ధర రూ. 17 లక్షల నుంచి రూ. 22 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుందని అంచనా. డిసెంబర్ 2, 2025న జరగనున్న లాంచ్ సమయంలో ధరను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు. లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత వెంటనే డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఈవీ విభాగంలో ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన లాంచ్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, రేంజ్..
ఈ విటారా రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది: అవి 49 కేడబ్ల్యూహెచ్, 61 కేడబ్ల్యూహెచ్.
49 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్: ఇది 2డబ్ల్యూడీ (టూ-వీల్ డ్రైవ్) మోడల్గా ఉంటుంది. సింగిల్ ఈయాక్సిల్ మోటార్ 142 బీహెచ్పీ పవర్ని, 189 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్: ఈ పెద్ద బ్యాటరీని 2డబ్ల్యూడీ, 4డబ్ల్యూడీ (ఆల్-వీల్ డ్రైవ్) మోడల్స్లో పొందవచ్చు.
2డబ్ల్యూడీ వెర్షన్: 172 బీహెచ్పీ పవర్ని, 189 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది.
4డబ్ల్యూడీ వెర్షన్: డ్యూయల్ ఈయాక్సిల్ కారణంగా టార్క్ అవుట్పుట్ను 300 ఎన్ఎం వరకు పెంచుతుంది.
రేంజ్ వివరాలు: 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్ 500 కి.మీల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే చిన్న బ్యాటరీకి సంబంధించిన అధికారిక రేంజ్ వివరాలు ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.
ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ కారు 4డబ్ల్యూడీ వేరియంట్ 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది మారుతీ సుజుకీ ALLGRIP-e ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ని భారతదేశంలో తొలిసారిగా పరిచయం చేయనుంది. ఈ వ్యవస్థ ప్రతి యాక్సిల్పై ఒక స్వతంత్ర మోటారును కలిగి ఉంటుంది. ఇది సెలెక్టివ్ బ్రేకింగ్, టార్క్ పంపిణీ ద్వారా ట్రాక్షన్ పెంచడానికి ట్రయిల్ మోడ్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ విభాగంలో ప్రత్యేకమైన ఆఫ్-రోడ్ మోడ్తో ఎలక్ట్రిక్ 4డబ్ల్యూడీ అందించే ఏకైక ఈవీగా ఈ విటారా నిలవనుంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఇంటీరియర్, ఫీచర్స్..
ఇంటీరియర్ను పరిశీలిస్తే, కొత్తగా రూపొందించిన క్యాబిన్, స్క్వేర్-ఆఫ్ ఎయిర్ వెంట్స్, రెండు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్-స్క్రీన్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తాయి. ఇందులో 10.1-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. ఇది సుజుకీ కనెక్ట్తో పాటు వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో హోల్డ్తో కూడిన ఈపీబీ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- లెవల్-2 అడాస్, భద్రతా ఫీచర్లు..
ఈ విటారా భారతదేశంలో **లెవల్-2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్)**ను అందించే మొదటి మారుతీ సుజుకీ మోడల్. ఇందులో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ మిటిగేషన్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రతా విభాగంలో ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, ఈఎస్సీ, రెండు చివర్లలో పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.