TVS iQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్: కొనేముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 కీలక అంశాలు ఇవే
మీరు TVS iQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? వేరియంట్లు, రేంజ్, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ధరల విషయంలో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చే 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ నిర్ణయాన్ని సులభతరం చేసే పూర్తి గైడ్ ఇది.
ప్రస్తుతం భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లో TVS iQube అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో ఒకటి. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అవసరమైన ప్రాక్టికాలిటీ, సులభమైన రైడింగ్ అనుభవం, నమ్మకమైన బ్రాండ్ వాల్యూ ఈ స్కూటర్ను సేఫ్ ఆప్షన్గా మార్చాయి. మీరు కూడా ఈ ఈవీని ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటే, షోరూమ్కు వెళ్లేముందు ఈ 5 విషయాలపై ఖచ్చితంగా అవగాహన పెంచుకోవాలి.
1. మూడు ప్రధాన వేరియంట్లు - ఎంపిక మీదే
- TVS iQube శ్రేణి ప్రధానంగా మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది: iQube (స్టాండర్డ్), iQube S, iQube ST. * iQube (బేస్): ఇది తక్కువ ధరలో లభించే ప్రారంభ మోడల్. ఇందులో బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- iQube S: ఇది మిడ్-రేంజ్ వేరియంట్. మెరుగైన డిస్ప్లే, మరిన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్లతో వస్తుంది.
- iQube ST: ఇది టాప్-ఎండ్ మోడల్. పెద్ద బ్యాటరీ, ఎక్కువ రేంజ్ కావాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్.
ధరల వివరాలు (ఎక్స్-షోరూమ్ సుమారుగా):
- iQube (2.2 kWh) - ₹1.11 లక్షలు
- iQube (3.1 kWh) - ₹1.21 లక్షలు
- iQube (3.5 kWh) - ₹1.32 లక్షలు
- iQube S (3.5 kWh) - ₹1.39 లక్షలు
- iQube ST (5.3 kWh) - ₹1.61 లక్షలు
2. బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో వైవిధ్యం
సాధారణంగా ఒకే మోడల్లో ఇన్ని బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉండటం అరుదు. iQube లో మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా బ్యాటరీని ఎంచుకోవచ్చు.
- బేస్ మోడల్లో 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఉన్నాయి.
- iQube S వేరియంట్ 3.5 kWh బ్యాటరీతో వస్తుంది.
- హై-ఎండ్ మోడల్ అయిన iQube STలో 3.5 kWh తో పాటు అతిపెద్దదైన 5.3 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
3. రేంజ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి
మీరు ఎంచుకునే బ్యాటరీ ప్యాక్ని బట్టి స్కూటర్ ఇచ్చే రేంజ్ (IDC Claimed) గణనీయంగా మారుతుంది.
- 2.2 kWh: సుమారు 94 కి.మీ.
- 3.1 kWh: సుమారు 123 కి.మీ.
- 3.5 kWh: సుమారు 145 కి.మీ.
- 5.3 kWh (ST Variant): ఇది ఏకంగా 212 కి.మీ. రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
(గమనిక: అసలైన రేంజ్ రోడ్ల పరిస్థితి, మీరు నడిపే విధానంపై ఆధారపడి కొంచెం తక్కువగా ఉండవచ్చు.)
4. పెర్ఫార్మెన్స్: వేగంలో పెద్దగా తేడా లేదు
బ్యాటరీ సామర్థ్యాలు వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, పవర్ డెలివరీ విషయంలో అన్ని వేరియంట్లు దాదాపు ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ స్కూటర్లన్నీ 4.4 kW పీక్ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. 0 నుంచి 40 కి.మీ. వేగాన్ని కేవలం 4.2 సెకన్లలో అందుకోగలవు.
అయితే, టాప్ స్పీడ్లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి:
- బేస్ మోడల్ (2.2 kWh): గంటకు 75 కి.మీ.
- మిడ్ వేరియంట్లు: గంటకు 78 కి.మీ.
- ST వేరియంట్: గంటకు 82 కి.మీ. వరకు వెళ్తుంది.
5. టెక్నాలజీ, ఫీచర్లు
మీకు గాడ్జెట్స్, స్మార్ట్ ఫీచర్లు అంటే ఇష్టమైతే, iQube ST మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది.
- డిస్ప్లే: iQube STలో పెద్దదైన 17.78 సెం.మీ. TFT టచ్స్క్రీన్ ఉంటుంది.
- స్మార్ట్ ఫీచర్లు: వాయిస్ అసిస్ట్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, జియో ఫెన్సింగ్, యాంటీ-థెఫ్ట్ అలర్ట్లు ఉన్నాయి.
- స్టోరేజ్: సీటు కింద 32 లీటర్ల విశాలమైన స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది.
- ఛార్జింగ్ టైమ్: చిన్న బ్యాటరీ (2.2 kWh) ఛార్జ్ అవ్వడానికి 2 గంటల 45 నిమిషాలు పడితే, పెద్ద బ్యాటరీ (5.3 kWh) కి దాదాపు 6 గంటల 50 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: TVS iQube లో తక్కువ ధర వేరియంట్ ఏది?
జ: iQube 2.2 kWh మోడల్ అత్యంత తక్కువ ధరకు (సుమారు ₹1.11 లక్షలు) లభిస్తుంది.
ప్ర: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే అత్యధికంగా ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది?
జ: టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ iQube ST (5.3 kWh) ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 212 కి.మీ. (IDC Claimed) వరకు వెళ్తుంది.
ప్ర: దీనికి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉందా?
జ: అవును, పోర్టబుల్ ఛార్జర్లతో పాటు వేరియంట్ను బట్టి వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.