    Hyundai Verna facelift : 25కుపైగా కొత్త అప్​గ్రేడ్స్​తో 2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..

    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ సెడాన్​గా ఉన్న హ్యుందాయ్​ వెర్నాకు సంబంధించిన బిగ్​ అప్డేట్​! 2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నాని సంస్థ తాజాగా లాంచ్​ చేసింది. ఈ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 09, 2026 1:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ మార్కెట్​లో తన పట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకునేందుకు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ తన పాపులర్ సెడాన్ ‘వెర్నా’ను సరికొత్త హంగులతో తాజాగా లాంచ్​ చేసింది. ఈ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ ప్రారంభ ధరను రూ. 10.98 లక్షలు (ఎక్స్‌-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. స్టైలింగ్, టెక్నాలజీ, కంఫర్ట్, సేఫ్టీ విభాగాల్లో మొత్తం 25కు పైగా అప్​గ్రేడ్స్​తో ఈ సెడాన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా లాంచ్​
    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా లాంచ్​

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- మరింత షార్ప్ అండ్ మోడ్రన్..

    కొత్త హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇప్పుడు మరింత ఆధునిక రూపంలో కనిపిస్తోంది. దీని బాహ్య సౌందర్యంలో చేసిన ప్రధాన మార్పులు ఇవే:

    బ్లాక్ క్రోమ్ రేడియేటర్ గ్రిల్: ముందు భాగంలో కొత్త గ్రిల్ కారుకు ప్రీమియం లుక్‌నిస్తుంది.

    డ్యూయల్ ఎల్​ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్: మెరుగైన వెలుతురు కోసం వీటిని మార్చారు.

    రీ-డిజైన్ చేసిన బంపర్లు: ముందు- వెనుక బంపర్లను మరింత షార్ప్‌గా తీర్చిదిద్దారు.

    కొత్త అలాయ్ వీల్స్: 16- ఇంచ్​ డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

    కొలతలు: 4,565 ఎంఎం పొడవు, 2,670 ఎంఎం వీల్‌బేస్, 1,765 ఎంఎం వెడల్పుతో క్యాబిన్ లోపల అత్యంత విశాలమైన స్థలాన్ని అందిస్తుంది.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- కంఫర్ట్​తో పాటు లగ్జరీ అనుభవం..

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ క్యాబిన్ లోపల ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం విలాసవంతమైన ఫీచర్లను సంస్థ జోడించింది. అవి..

    సీటింగ్: కొత్త డీ-కట్ స్టీరింగ్ వీల్, లెదరెట్ సీట్ అప్‌హోలిస్ట్రీ.

    ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్‌మెంట్: డ్రైవర్ సీటుకు మెమరీ ఫంక్షన్, 'వెల్‌కమ్ రిట్రాక్ట్' ఫీచర్‌తో కూడిన 8-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఉంది. ప్యాసింజర్ సీటుకు 4-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్‌మెంట్, 'వాక్-ఇన్ డివైస్' సౌకర్యం ఉంది.

    అదనపు సౌకర్యాలు: వెనుక కిటికీలకు సన్‌షేడ్, స్మార్ట్ ట్రంక్ సిస్టమ్, 528 లీటర్ల భారీ బూట్ కెపాసిటీ ఉన్నాయి.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- టెక్నాలజీ, కనెక్టివిటీ..

    టెక్నాలజీ పరంగా 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా తన సెగ్మెంట్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉంది:

    డ్యూయల్ స్క్రీన్ సెటప్: ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం రెండు 10.25- ఇంచ్​ డిస్‌ప్లేలు ఉంటాయి.

    కనెక్టివిటీ: వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్.

    సౌండ్ అండ్ ఫీచర్లు: 8-స్పీకర్ల బోస్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, 70కి పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు.

    స్విచ్ చేయగల ఇంటర్‌ఫేస్: ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్, క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్లను ఒకే చోట ఇంటిగ్రేట్ చేసే కొత్త ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందించారు.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్..

    వెర్నా సెడాన్ రెండు పవర్‌ఫుల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది:

    1.5 లీటర్ ఎంపీఐ పెట్రోల్: ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

    1.5 లీటర్ టర్బో జీడీఐ పెట్రోల్: ఇది 160 పీఎస్​ పవర్, 253 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (డీసీటీ) ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    ఇందులో డ్రైవ్ మోడ్స్, పాడిల్ షిఫ్టర్స్, ఐడిల్ స్టాప్ అండ్ గో వంటి ఫీచర్లు పెర్ఫార్మెన్స్‌ను పెంచుతాయి.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- లెవల్ 2 అడాస్​తో..

    సేఫ్టీ విభాగంలో వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇప్పుడు మరింత పటిష్టంగా మారింది:

    అడాస్​: 20 రకాల డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ ఫీచర్లతో కూడిన లెవల్ 2 అడాస్​ సిస్టమ్.

    ఎయిర్‌బ్యాగ్స్: కొత్తగా 'సెంటర్ ఎయిర్‌బ్యాగ్'తో కలిపి మొత్తం ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నాయి. ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు అన్ని వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్.

    ఇతర ఫీచర్లు: బిల్ట్-ఇన్ డ్యాష్‌క్యామ్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్.

    2026 హ్యుందాయ్​ వెర్నా- ధరలు, కలర్స్​..

    అప్‌డేటెడ్ వెర్నా ధరలు రూ. 10.98 లక్షల నుంచి రూ. 18.25 లక్షల (ఎక్స్‌-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి. కొత్తగా క్లాసీ బ్లూ, టైటాన్ గ్రే మాట్​ అనే రెండు కొత్త కలర్ ఆప్షన్లను హ్యుందాయ్ పరిచయం చేసింది.

