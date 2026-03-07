నిశ్చింతగా ఉండండి.. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగవు! హార్ముజ్ సంక్షోభంపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన
పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగవని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. హార్ముజ్ జలసంధి వెలుపల నుంచి దిగుమతులు పెంచడం, నిల్వలు మెరుగుపడటమే ఇందుకు కారణమని వెల్లడించింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుల్లో నెలకొన్న ఒకే ఒక్క ఆందోళన.. "పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయా?". అయితే, భారతీయులకు ఊరటనిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం (మార్చి 7, 2026) ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. దేశంలో ఇంధన నిల్వలు మెరుగుపడుతున్నాయని, ప్రస్తుతానికి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచే ఆలోచన లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
వ్యూహాత్మక అడుగు: ఇతర మార్గాల ద్వారా దిగుమతులు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) ని ఇరాన్ మూసివేసినప్పటికీ, భారత్ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. సాధారణంగా మన దేశానికి అందే ముడి చమురు దిగుమతుల్లో సగానికి పైగా ఈ జలసంధి గుండానే వస్తాయి. అయితే, సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు హార్ముజ్ జలసంధి కాకుండా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ముడి చమురు దిగుమతులను కేంద్రం 10 శాతం పెంచింది.
గతంలో ఇతర మార్గాల ద్వారా 60 శాతంగా ఉన్న దిగుమతులు ఇప్పుడు 70 శాతానికి పెరిగాయని, దీనివల్ల అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం మనపై తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
నేపథ్యం: హార్ముజ్ జలసంధి ఎందుకు మూతపడింది?
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన మెరుపు దాడుల్లో ఆ దేశ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీతో పాటు పలువురు కీలక నేతలు మరణించారు. దీనికి నిరసనగా ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC) ఈ కీలక జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రపంచ చమురు వినియోగంలో దాదాపు 20 శాతం ఇక్కడి నుంచే రవాణా అవుతుంది.
మెరుగుపడుతున్న నిల్వలు.. రీ-ఎంట్రీ ఇస్తున్న కార్గోలు
"మా సమీక్షా సమావేశాల్లో దేశ ఇంధన నిల్వలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని తేలింది. ఒకానొక సమయంలో ఎల్పీజీ (LPG) నిల్వలపై ఆందోళన కలిగినా, ఖతార్ వంటి దేశాలు మళ్ళీ సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని హామీ ఇచ్చాయి" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
మరో సానుకూల పరిణామం ఏమిటంటే, హార్ముజ్ జలసంధి నుంచి కార్గో విమానాలు, నౌకల రాకపోకలు మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యాయి. పొరుగు దేశాల నుంచి తమపై దాడులు జరిగితే తప్ప, వారిని లక్ష్యం చేసుకోబోమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ హామీ ఇవ్వడంతో ఉద్రిక్తతలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.
రాజకీయ దుమారం: ఎల్పీజీ ధరలపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ఇంధన ధరల విషయంలో ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రం కొట్టిపారేసింది. గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమని ప్రభుత్వం మండిపడింది.
అంతకుముందు ఖర్గే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందిస్తూ.. "డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 60, కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ. 115 పెరిగింది" అని విమర్శించారు. అయితే, ప్రభుత్వం మాత్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగవని తాము చెబుతున్న మాటలకు, ఎల్పీజీకి సంబంధం లేదని పేర్కొంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. హార్ముజ్ జలసంధి భారత్కు ఎందుకు ముఖ్యం?
భారత్ దిగుమతి చేసుకునే ముడి చమురులో దాదాపు 50%, ఎల్ఎన్జీ (LNG) లో మెజారిటీ భాగం ఈ మార్గం గుండానే వస్తాయి. అందుకే ఇది మన ఇంధన భద్రతకు అత్యంత కీలకం.
2. ధరలు పెరగకుండా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది?
హార్ముజ్ జలసంధిపై ఆధారపడటం తగ్గించి, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దిగుమతులను 10% పెంచింది. అలాగే ఇతర దేశాల నుంచి చమురు నిల్వలను ముందే సేకరించి పెట్టింది.
3. ప్రస్తుతం హార్ముజ్ జలసంధి తెరిచే ఉందా?
ఇరాన్ తన వైఖరిని మార్చుకుని పొరుగు దేశాలకు హామీ ఇవ్వడంతో, ప్రస్తుతం ఆ మార్గం గుండా కార్గో రాకపోకలు మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యాయి.