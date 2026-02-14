Edit Profile
    Hyundai verna facelift : కొత్త హంగులతో హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్‌లిఫ్ట్- ఇంటీరియర్ ఫోటోలు లీక్!

    హ్యుందాయ్ వెర్నా అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్ టెస్టింగ్ ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, స్పోర్టీ ఇంటీరియర్, రీడిజైన్ చేసిన ఎక్స్‌టీరియర్ ఫీచర్లతో ఈ సెడాన్ మరింత ప్రీమియంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 14, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన పాపులర్ సెడాన్ 'వెర్నా' ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌పై వేగంగా పనిచేస్తోంది. కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాకముందే, ఈ కారు రోడ్డు మీద టెస్టింగ్ చేస్తున్న సమయంలో కెమెరాకు చిక్కింది. ముఖ్యంగా ఈ సెడాన్​ ఇంటీరియర్స్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు బయటకు రావడంతో, పాత మోడల్ కంటే ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో స్పష్టత వచ్చింది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​..

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​- సెడాన్​ ఇంటీరియర్‌లో కీలక మార్పులు..

    లీకైన ఫోటోల ప్రకారం, హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ క్యాబిన్ లోపల సంస్థ గణనీయమైన మార్పులు చేసింది:

    కొత్త స్టీరింగ్ వీల్: పాత స్టీరింగ్ స్థానంలో హ్యుందాయ్ కొత్త మోడల్స్ (అయానిక్ 5 వంటివి)లో కనిపించే స్టీరింగ్ వీల్‌ను ఇందులో అందించారు. దీని మధ్యలో హ్యుందాయ్ 'హెచ్​' లోగోకు బదులుగా నాలుగు చుక్కలు ఉండటం విశేషం.

    స్పోర్టీ లుక్: టెస్టింగ్ చేస్తున్న కారును గమనిస్తే, ఇది స్పోర్టీ వెర్షన్ అని తెలుస్తోంది. స్టీరింగ్ వీల్, సీట్ కవర్లపై ఎరుపు రంగు స్టిచింగ్​తో కూడిన డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్‌ను ఇందులో చూడవచ్చు.

    డిస్‌ప్లే: ప్రస్తుత మోడల్‌లో ఉన్నట్లుగానే ఇందులో కూడా రెండు 10.25-ఇంచ్​ స్క్రీన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌గా, మరొకటి ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌గా పనిచేస్తాయి.

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్..

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ బయటి భాగంలో స్టైలిష్ ఎల్‌ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు, ముందు భాగంలో ఉండే హారిజాంటల్ ఎల్‌ఈడీ స్ట్రిప్ అలాగే కొనసాగుతాయి. అయితే కింద చెప్పిన వాటిల్లో మార్పులు కనిపిస్తాయి.

    ఫ్రంట్ గ్రిల్ అండ్​ బంపర్: కారు ముందు వైపు ఉన్న గ్రిల్ డిజైన్‌లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు. బంపర్ కింది భాగంలో, వెనుక బంపర్ వద్ద సిల్వర్ యాక్సెంట్స్ కనిపించే అవకాశం ఉంది.

    అలాయ్ వీల్స్: కారుకు మరింత ఆధునిక రూపాన్ని ఇచ్చేందుకు అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్‌ను కూడా అప్‌డేట్ చేయనున్నారు.

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఇంజన్, పెర్ఫార్మెన్స్..

    హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇంజన్ పరంగా మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. గతంలో ఉన్న రెండు పెట్రోల్ ఆప్షన్లతోనే ఈ సెడాన్​ లభించవచ్చు. అవి..

    1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్: ఇది 115 హెచ్​పీ పవర్​ని, 143 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఐవీటీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

    1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: ఇది 160 హెచ్​పీ పవర్​ని, 257 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, డీసీటీ (డ్యూయల్ క్లచ్) ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ఈ హ్యుందాయ్​ వెర్నా ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​ డేట్​పై సంస్థ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. రానున్న రోజుల్లో దీనిపై ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. లాంచ్​ నా టికి ఈ కొత్త వెర్నా సెడాన్​కి సంబంధించిన ఫీచర్లు, ధర వివరాలు తెలుస్తాయి.

    మరో వార్తలో ఈ ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించిన తన పోర్ట్​ఫోలియోలోని పలు బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​పై హ్యుందాయ్​ ఇండియా సంస్థ భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. గరిష్ఠంగా రూ. 73వేల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీరు కొత్త కారు తీసుకోవాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే ఇదే సరైన సమయం. ఈ ఆఫర్లు ఈ ఫిబ్రవరి 28 వరకే అందుబాటులో ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆఫర్ల వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు-

    ప్రశ్న- కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఎప్పుడు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్‌లిఫ్ట్ మార్చి 2026 నాటికి భారత మార్కెట్​లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. హ్యుందాయ్ ఇండియా ఇప్పటికే ఈ కారును రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తుండటంతో, ఇది మార్కెట్​లోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉందని సూచిస్తోంది.

