Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఎస్‌యూవీల వైపే మొగ్గు, పడిపోయిన చిన్న కార్ల విక్రయాలు: సియామ్ తాజా గణాంకాలు ఇవీ

    2026 జనవరిలో భారత ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్ 8% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఎస్‌యూవీల అమ్మకాలు 15.9% పెరగగా, చిన్న కార్ల విక్రయాలు 5.1% తగ్గుముఖం పట్టాయి. మారుతీ, మహీంద్రా కంపెనీలు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాయి.

    Published on: Feb 13, 2026 6:44 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో వినియోగదారుల అభిరుచులు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు మధ్యతరగతికి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా ఉన్న చిన్న కార్ల (Compact Cars) కంటే, ఇప్పుడు ఎస్‌యూవీల (SUVs) వైపే జనం మొగ్గు చూపుతున్నారు. 2026 జనవరి నెల విక్రయాలను గమనిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతోంది. గడిచిన నెలలో ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్ మొత్తం మీద 8 శాతం వృద్ధితో 3,79,394 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. అయితే, ఇందులో ఎస్‌యూవీల వాటా భారీగా ఉండగా, ప్యాసింజర్ కార్ల అమ్మకాలు మాత్రం నిరాశాజనకంగా సాగాయి.

    ఎస్‌యూవీల వైపే మొగ్గు, పడిపోయిన చిన్న కార్ల విక్రయాలు: సియామ్ తాజా గణాంకాలు
    ఎస్‌యూవీల వైపే మొగ్గు, పడిపోయిన చిన్న కార్ల విక్రయాలు: సియామ్ తాజా గణాంకాలు

    ఎస్‌యూవీల హవా.. మారుతీ, మహీంద్రా టాప్

    సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM) విడుదల చేసిన తాజా డేటా ప్రకారం.. ఎస్‌యూవీల అమ్మకాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 15.9 శాతం వృద్ధి చెందాయి. 2025 జనవరిలో 2,12,995 ఎస్‌యూవీలు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆ సంఖ్య 2,46,844కు చేరింది.

    మారుతీ సుజుకీ: 75,609 యూనిట్ల విక్రయాలతో ఎస్‌యూవీ విభాగంలో మారుతీ అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.

    మహీంద్రా: 63,510 యూనిట్లతో మహీంద్రా రెండో స్థానంలో నిలిచి, గతేడాది కంటే భారీ వృద్ధిని కనబరిచింది.

    ఇతర కంపెనీలు: కియా (27,603), టయోటా (27,465) కూడా మెరుగైన ప్రదర్శన చేశాయి. అయితే, హ్యుందాయ్ మాత్రం 36,919 యూనిట్లతో స్వల్ప తగ్గుదలని నమోదు చేసింది.

    చిన్న కార్లకు తగ్గుతున్న ఆదరణ

    ఎస్‌యూవీలు దూసుకుపోతుంటే, ఎంట్రీ లెవల్ చిన్న కార్ల అమ్మకాలు మాత్రం 5.1 శాతం క్షీణించాయి. గతేడాది జనవరిలో 1,27,065 కార్లు అమ్ముడవగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య 1,20,636కు పడిపోయింది. ఈ విభాగంలో కూడా మారుతీ సుజుకీ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, గతేడాది కంటే 10,000 యూనిట్ల అమ్మకాలను కోల్పోవడం గమనార్హం. హోండా, రెనాల్ట్ వంటి సంస్థలు కూడా అమ్మకాల్లో వెనుకబడ్డాయి. అయితే, హ్యుందాయ్ మాత్రం ఈ విభాగంలో 22,188 యూనిట్ల విక్రయాలతో (గతేడాది 16,917) సానుకూల వృద్ధిని సాధించిన ఏకైక కంపెనీగా నిలిచింది.

    ఎస్‌యూవీలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ
    ఎస్‌యూవీలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ

    మార్పుకు కారణం ఏంటి?

    కార్ల మార్కెట్ ఇలా రెండు పాయలుగా విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం కొనుగోలుదారుల ప్రాధాన్యతలు మారడమే. ఎస్‌యూవీలలో ఉండే ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, చూడగానే ఆకట్టుకునే గంభీరమైన రూపం, పెరిగిన ఫీచర్లు వాహనదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అన్ని ధరల శ్రేణుల్లోనూ ఇప్పుడు ఎస్‌యూవీలు అందుబాటులోకి రావడంతో, చిన్న కార్ల అమ్మకాలు సహజంగానే తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 2025 నుండి జనవరి 2026 వరకు ఉన్న గణాంకాలను చూసినా ఇదే ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే, భారతీయ రోడ్లపై ఇప్పుడు పెద్ద వాహనాల సందడే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/News/ఎస్‌యూవీల వైపే మొగ్గు, పడిపోయిన చిన్న కార్ల విక్రయాలు: సియామ్ తాజా గణాంకాలు ఇవీ
    News/News/ఎస్‌యూవీల వైపే మొగ్గు, పడిపోయిన చిన్న కార్ల విక్రయాలు: సియామ్ తాజా గణాంకాలు ఇవీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes