    విక్రయాల్లో విక్టోరిస్ ప్రభంజనం.. 5 నెలల్లోనే 50 వేల మైలురాయి దాటిన ఎస్‌యూవీ

    భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి తన కొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ 'విక్టోరిస్'తో మార్కెట్లో దుమ్మురేపుతోంది. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో లాంచ్ అయిన ఈ కారు, కేవలం ఐదు నెలల కాలంలోనే 50,000 యూనిట్ల అమ్మకాల మైలురాయిని అధిగమించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

    Published on: Feb 04, 2026 3:42 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన 'విక్టోరిస్' (Victoris) ఎస్‌యూవీ భారతీయ వినియోగదారులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌లో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కారు, అతి తక్కువ కాలంలోనే అమ్మకాల్లో అగ్రపథాన నిలిచింది. 2026 జనవరి నెలలో ఒక్క విక్టోరిస్ మోడలే 15,240 యూనిట్లు అమ్ముడవడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో మారుతి సుజుకి మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు ఈ ఏడాది జనవరిలో 12.38 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, 2,25,549 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్
    మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్

    గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో నెలకు సగటున 10,000 యూనిట్లుగా ఉన్న కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగం విక్రయాలు, విక్టోరిస్ రాకతో ఇప్పుడు ఏకంగా 21,000 యూనిట్లకు పైగా పెరిగాయి.

    ఎరీనా నెట్‌వర్క్ ద్వారా సామాన్యులకు చేరువగా..

    మారుతి సుజుకి తన గ్రాండ్ విటారా ప్లాట్‌ఫామ్‌పైనే విక్టోరిస్‌ను రూపొందించినప్పటికీ, దీనిని ప్రీమియం 'నెక్సా' (Nexa) షోరూమ్‌లకు బదులుగా విస్తృతమైన 'ఎరీనా' (Arena) నెట్‌వర్క్ ద్వారా విక్రయిస్తోంది. దీనివల్ల దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లోని సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఈ కారు సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    ఫీచర్లు, ధరలు

    • విక్టోరిస్ ఎస్‌యూవీ రూ. 10.49 లక్షల నుండి రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర పరిధిలో లభిస్తోంది.
    • ఎక్స్‌టీరియర్: 4,360 మి.మీ పొడవు, 2,600 మి.మీ వీల్‌బేస్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, 17-ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్, ఆకర్షణీయమైన రాఫిన్ ప్యాకేజీ.
    • ఇంటీరియర్: బ్లాక్-అండ్-ఐవరీ డ్యూయల్ టోన్ ఫినిషింగ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 10.01-ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ మరియు 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
    • సదుపాయాలు: 8-స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, 8-వే పవర్డ్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు.

    ఇంజిన్ ఆప్షన్లు

    వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా విక్టోరిస్ మూడు రకాల ఇంజిన్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

    • స్మార్ట్ హైబ్రిడ్: 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (101.64 bhp పవర్, 139 Nm టార్క్). ఇది మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ గేర్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది.
    • స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: అత్యధిక మైలేజీనిచ్చే ఈ మోడల్ ఈవీ (EV) మోడ్‌లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది 91.18 bhp పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
    • S-CNG: బూట్ స్పేస్ తగ్గకుండా సీఎన్‌జీ ట్యాంకులను అండర్ బాడీలో అమర్చారు.

    భద్రతలో 'ఫైవ్ స్టార్'

    భద్రత విషయంలో మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ రాజీపడలేదు. భారత్ ఎన్‌క్యాప్ (BNCAP) క్రాష్ టెస్టులో ఈ కారు 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది.

    • 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC).
    • లెవల్ 2 ADAS టెక్నాలజీ: అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్.
    • 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్ వంటి అత్యాధునిక రక్షణ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    మొత్తానికి, విక్టోరిస్ రాకతో మారుతి సుజుకి ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో తన పట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.

