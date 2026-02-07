TATA Punch EV : టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్ డేట్ ఫిక్స్- ఇప్పుడు అడాస్తో..
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఫిబ్రవరి 20, 2026న భారత మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేయనుంది. గత నెలలో (జనవరి 2026) విడుదలైన పెట్రోల్ వెర్షన్ పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ తరహాలోనే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లోనూ కనెక్టెడ్ టెయిల్ లైట్స్, అడాస్ వంటి అధునాతన మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
గత నెలలో టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ని లాంచ్ చేసిన దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్.. ఇప్పుడు ఈవీ వర్షెన్ని కూడా అప్డేట్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా ఈ ఫిబ్రవరి 20న, టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ని లాంచ్ చేయనుంది. ఈ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ జనవరి 2024 నుంచి భారతదేశంలో అమ్మకానికి ఉంది. ఇక ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది గత నెలలో అప్డేట్ అయిన ఐసీఈ వర్షెన్ని పోలీ ఉంటుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2026 టాటా పంచ్ ఈవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్: ఇవీ మార్పులు..
అప్డేటెడ్ డిజైన్, కొత్త కనెక్టెడ్ టెయిల్-లైట్స్:
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్తో పోల్చితే ఈ ఈవీ వర్షెన్లో కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ (డీఆర్ఎల్స్), ఫ్రంట్ ఛార్జింగ్ లిడ్, ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ కలిగిన అలాయ్ వీల్స్ వంటి కీలక డిజైన్ వ్యత్యాసాలు కొనసాగవచ్చు. అయితే, ఫేస్లిఫ్టెడ్ పంచ్ ఈవీ ఇప్పుడు దాని ఐసీఈ కౌంటర్ పార్ట్ లాగా కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్-లైట్స్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా, పెట్రోల్ పంచ్లో అడాస్ సూట్ లేదు, కానీ దాని ఫ్రంట్ బంపర్లో రాడార్-ఆధారిత సెన్సార్ హౌసింగ్ను పోలిన భాగం ఉంది. అందువల్ల, పంచ్ ఈవీలో అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) ప్యాకేజీ ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
పెద్ద టచ్స్క్రీన్తో కూడిన ఇంటీరియర్:
లోపలి భాగంలో, పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ మారే అవకాశం లేదు. అయితే, టాటా మోటార్స్ దీనిలో పెద్దదైన 12.3-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ని (నెక్సాన్ ఈవీ నుంచి సేకరించినది) పెట్టొచ్చు. మిగిలిన ఫీచర్లు.. అంటే 10.25-ఇంచ్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇన్సైడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ (ఐఆర్వీఎం), యాంబియంట్ లైట్స్ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.
2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్: బ్యాటరీ..
టాటా మోటార్స్ పవర్ట్రెయిన్ వివరాలను ఇంకా ధృవీకరించనప్పటికీ, 2026 టాటా పంచ్ ఈవీలో ప్రస్తుత బ్యాటరీ ప్యాక్, మోటార్ ఆప్షన్లే కొనసాగవచ్చు:
25కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది 265 కి.మీల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది 82 హెచ్పీ/114 ఎన్ఎం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
35కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది 365 కి.మీల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది 122హెచ్పీ/ 190ఎన్ఎం మోటార్తో జత చేయబడింది.
2026 టాటా పంచ్ ఈవీ- ధర అంచనా..
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ధర ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మోడల్ (రూ. 9.99 లక్షల నుంచి రూ. 14.44 లక్షల మధ్య ఉంది) కంటే స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.