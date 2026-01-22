Edit Profile
    కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: ఏ వేరియంట్‌లో ఏయే రంగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి?

    2026 Skoda Kushaq facelift: 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ సరికొత్త హంగులతో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఐదు వేరియంట్లు, 13 ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించే ఈ ఎస్‌యూవీ (SUV) బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. మార్చి 15న ధరలు వెల్లడి కానున్నాయి. వేరియంట్ల వారీగా కలర్ ఆప్షన్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 22, 2026 10:33 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్కోడా ఆటో ఇండియా తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'కుషాక్' మోడల్‌ను సరికొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ రూపంలో ఆవిష్కరించింది. 2021లో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి కంపెనీకి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టిన ఈ ఎస్‌యూవీలో.. ఇప్పుడు డిజైన్ పరంగా, ఫీచర్ల పరంగా విప్లవాత్మక మార్పులు చేశారు. ఈ 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ధరలను మార్చి 15న అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. అయితే ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం వేరియంట్లు, అందుబాటులో ఉన్న కలర్ ఆప్షన్ల సమాచారాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

    ఐదు వేరియంట్లలో లభ్యం

    కొత్త స్కోడా కుషాక్ మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

    • క్లాసిక్+ (Classic+): ఇది బేస్ వేరియంట్.
    • సిగ్నేచర్ (Signature)
    • స్పోర్ట్‌లైన్ (Sportline)
    • ప్రెస్టీజ్ (Prestige)
    • మాంటే కార్లో (Monte Carlo): ఇది టాప్-ఎండ్ వేరియంట్.

    రంగుల జాతర: 13 ఆప్షన్లు

    ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ మొత్తం 13 రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇందులో 8 మోనో-టోన్ షేడ్స్, 5 డ్యూయల్-టోన్ షేడ్స్ ఉన్నాయి.

    మోనో-టోన్ రంగులు: షిమ్లా గ్రీన్, చెర్రీ రెడ్, స్టీల్ గ్రే, బ్రిలియంట్ సిల్వర్, క్యాండీ వైట్, కార్బన్ స్టీల్, డీప్ బ్లాక్, లావా బ్లూ.

    డ్యూయల్-టోన్ రంగులు (నలుపు రూఫ్‌తో): షిమ్లా గ్రీన్, చెర్రీ రెడ్, స్టీల్ గ్రే, క్యాండీ వైట్, బ్రిలియంట్ సిల్వర్.

    ఇందులో షిమ్లా గ్రీన్, చెర్రీ రెడ్, స్టీల్ గ్రే రంగులను స్కోడా మొదటిసారిగా ఈ కారు కోసం ప్రవేశపెట్టింది. మిగిలిన రంగులు పాత మోడల్ నుంచి కొనసాగుతున్నాయి.

    ఏ వేరియంట్‌లో ఏ రంగు లభిస్తుంది?

    వేరియంట్‌ను బట్టి రంగుల లభ్యతలో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి:

    క్లాసిక్+ (బేస్ వేరియంట్): ఈ వేరియంట్‌లో కొత్తగా వచ్చిన గ్రీన్, గ్రే రంగులతో పాటు బ్లాక్ కలర్ కూడా అందుబాటులో ఉండదు.

    సిగ్నేచర్: ఈ వేరియంట్ నుంచి బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్ మొదలవుతుంది.

    స్పోర్ట్‌లైన్: ఈ వేరియంట్ నుంచి కస్టమర్లు అన్ని రంగుల ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.

    మాంటే కార్లో (టాప్ వేరియంట్): ఈ వేరియంట్‌లో 'కార్బన్ స్టీల్' రంగు లభించదు. అయితే, లావా బ్లూ, డీప్ బ్లాక్ మినహా మిగిలిన అన్ని రంగులు 'డ్యూయల్-టోన్' (బ్లాక్ రూఫ్‌తో) ఆప్షన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.

    సరికొత్త ఫీచర్లు, వినూత్నమైన రంగులతో వస్తున్న ఈ కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ భారత రోడ్లపై తన పాత ప్రభావాన్ని మళ్ళీ చూపిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మీకు నచ్చిన రంగు, వేరియంట్‌ను బట్టి మీ బుకింగ్‌ను ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చు.

