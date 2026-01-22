కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్: ఏ వేరియంట్లో ఏయే రంగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
2026 Skoda Kushaq facelift: 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ సరికొత్త హంగులతో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఐదు వేరియంట్లు, 13 ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించే ఈ ఎస్యూవీ (SUV) బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. మార్చి 15న ధరలు వెల్లడి కానున్నాయి. వేరియంట్ల వారీగా కలర్ ఆప్షన్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
స్కోడా ఆటో ఇండియా తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'కుషాక్' మోడల్ను సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ రూపంలో ఆవిష్కరించింది. 2021లో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి కంపెనీకి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టిన ఈ ఎస్యూవీలో.. ఇప్పుడు డిజైన్ పరంగా, ఫీచర్ల పరంగా విప్లవాత్మక మార్పులు చేశారు. ఈ 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధరలను మార్చి 15న అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. అయితే ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం వేరియంట్లు, అందుబాటులో ఉన్న కలర్ ఆప్షన్ల సమాచారాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
ఐదు వేరియంట్లలో లభ్యం
కొత్త స్కోడా కుషాక్ మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:
క్లాసిక్+ (Classic+): ఇది బేస్ వేరియంట్.
సిగ్నేచర్ (Signature)
స్పోర్ట్లైన్ (Sportline)
ప్రెస్టీజ్ (Prestige)
మాంటే కార్లో (Monte Carlo): ఇది టాప్-ఎండ్ వేరియంట్.
రంగుల జాతర: 13 ఆప్షన్లు
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ మొత్తం 13 రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇందులో 8 మోనో-టోన్ షేడ్స్, 5 డ్యూయల్-టోన్ షేడ్స్ ఉన్నాయి.
ఇందులో షిమ్లా గ్రీన్, చెర్రీ రెడ్, స్టీల్ గ్రే రంగులను స్కోడా మొదటిసారిగా ఈ కారు కోసం ప్రవేశపెట్టింది. మిగిలిన రంగులు పాత మోడల్ నుంచి కొనసాగుతున్నాయి.
ఏ వేరియంట్లో ఏ రంగు లభిస్తుంది?
వేరియంట్ను బట్టి రంగుల లభ్యతలో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి:
క్లాసిక్+ (బేస్ వేరియంట్): ఈ వేరియంట్లో కొత్తగా వచ్చిన గ్రీన్, గ్రే రంగులతో పాటు బ్లాక్ కలర్ కూడా అందుబాటులో ఉండదు.
సిగ్నేచర్: ఈ వేరియంట్ నుంచి బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్ మొదలవుతుంది.
స్పోర్ట్లైన్: ఈ వేరియంట్ నుంచి కస్టమర్లు అన్ని రంగుల ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
మాంటే కార్లో (టాప్ వేరియంట్): ఈ వేరియంట్లో 'కార్బన్ స్టీల్' రంగు లభించదు. అయితే, లావా బ్లూ, డీప్ బ్లాక్ మినహా మిగిలిన అన్ని రంగులు 'డ్యూయల్-టోన్' (బ్లాక్ రూఫ్తో) ఆప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
సరికొత్త ఫీచర్లు, వినూత్నమైన రంగులతో వస్తున్న ఈ కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ భారత రోడ్లపై తన పాత ప్రభావాన్ని మళ్ళీ చూపిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మీకు నచ్చిన రంగు, వేరియంట్ను బట్టి మీ బుకింగ్ను ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చు.