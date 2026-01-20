Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ

    స్కోడా ఆటో ఇండియా 'కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్' (Skoda Kushaq Facelift)ను ఆవిష్కరించింది. అధునాతన డిజైన్, సెగ్మెంట్‌లో తొలిసారిగా రియర్ సీట్ మసాజర్ వంటి ఫీచర్లతో ఈ ఎస్‌యూవీని తీర్చిదిద్దారు. మార్చిలో రోడ్డెక్కనున్న ఈ కారుకు సంబంధించి ప్రీ-బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.

    Published on: Jan 20, 2026 2:20 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్కోడా ఆటో ఇండియా తన పాపులర్ మోడల్ 'కుషాక్'లో కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే మరింత క్లీన్ డిజైన్, ప్రీమియం లుక్, హై-టెక్ ఫీచర్లతో ఈ కారును అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. మెకానికల్‌గా ఇంజిన్‌లో పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా, ఫీచర్ల విషయంలో మాత్రం స్కోడా భారీ మార్పులే చేసింది.

    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ
    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ

    వచ్చే నెలలో (మార్చిలో) ఈ కారు అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. ఈలోపే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం కంపెనీ ప్రీ-బుకింగ్స్ (Pre-bookings) ప్రారంభించింది.

    డిజైన్‌లో వచ్చిన మార్పులేంటి?

    విజువల్ ట్రీట్‌లా ఉండేలా స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను రూపొందించారు.

    లైటింగ్: ఇప్పుడు అన్ని వేరియంట్లలో ఎల్‌ఈడీ (LED) హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ఎల్‌ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ స్టాండర్డ్‌గా వస్తాయి. వెనుక వైపు సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    స్టైలింగ్: హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో ముందు వైపు గ్రిల్ మీద వెలిగే లైట్ బ్యాండ్ (Illuminated front grille), వెనుక వైపు వెలిగే 'Skoda' అక్షరాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

    అల్లాయ్ వీల్స్: ఇకపై కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ అన్ని మోడల్స్‌లోనూ అల్లాయ్ వీల్స్ స్టాండర్డ్ ఫీచర్‌గా రానున్నాయి. కొత్తగా 'మాంటే కార్లో' (Monte Carlo) అనే టాప్-స్పెక్ వేరియంట్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

    ఇంటీరియర్ & ఫీచర్స్: సెగ్మెంట్‌లో తొలిసారిగా..

    లోపలి భాగంలో టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు.

    డిస్‌ప్లే: డ్రైవర్ కోసం 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ కాక్‌పిట్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కోసం 25.6 సెంటీమీటర్ల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు. ఇందులో గూగుల్ పవర్డ్ ఏఐ (AI) కంపానియన్ ఉండటం విశేషం.

    కంఫర్ట్: ముందు సీట్లను ఎలక్ట్రికల్‌గా 6 రకాలుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు (6-way electrically adjustable). అలాగే వెంటిలేషన్ సదుపాయం కూడా ఉంది.

    స్పెషల్ ఫీచర్: ఈ సెగ్మెంట్‌లో మరే కారులోనూ లేని విధంగా, వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారి కోసం 'రేర్ సీట్ మసాజర్' (Rear seat massager) సౌకర్యాన్ని స్కోడా ఇందులో పరిచయం చేసింది.

    ఇతర ఫీచర్లు: సన్‌రూఫ్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫీచర్. టాప్ వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ లభిస్తుంది. రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్‌వీఎం (IRVM) వంటివి అదనం.

    భద్రతకు భరోసా

    స్కోడా కార్లంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. ఈ కొత్త కుషాక్‌లో సేఫ్టీని మరింత పటిష్టం చేశారు.

    • గ్లోబల్ NCAP నుంచి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్.
    • అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు తప్పనిసరి.
    • ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 40కి పైగా యాక్టివ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు.
    • 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ వేరియంట్లకు నాలుగు చక్రాలకూ డిస్క్ బ్రేకులు (All-wheel discs) అందించారు.

    ఇంజిన్, పనితీరు

    ఈ కారు MQB-A0-IN ప్లాట్‌ఫామ్‌పైనే కొనసాగుతుంది. ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో మార్పు లేదు.

    • 1.0 లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్: 113 bhp శక్తిని, 178 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
    • 1.5 లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్: 148 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.
    • ట్రాన్స్‌మిషన్: ఇంజిన్‌ను బట్టి కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్, 7-స్పీడ్ డీఎస్‌జీ (DSG) గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

    స్కోడా ఈ కారుపై 4 ఏళ్ల 'సూపర్ కేర్ వారంటీ'ని ఉచితంగా ఇస్తోంది. దీన్ని 6 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/News/స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ
    News/News/స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes