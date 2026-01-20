స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేసింది! కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్స్.. బుకింగ్స్ షురూ
స్కోడా ఆటో ఇండియా 'కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్' (Skoda Kushaq Facelift)ను ఆవిష్కరించింది. అధునాతన డిజైన్, సెగ్మెంట్లో తొలిసారిగా రియర్ సీట్ మసాజర్ వంటి ఫీచర్లతో ఈ ఎస్యూవీని తీర్చిదిద్దారు. మార్చిలో రోడ్డెక్కనున్న ఈ కారుకు సంబంధించి ప్రీ-బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
స్కోడా ఆటో ఇండియా తన పాపులర్ మోడల్ 'కుషాక్'లో కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. పాత మోడల్తో పోలిస్తే మరింత క్లీన్ డిజైన్, ప్రీమియం లుక్, హై-టెక్ ఫీచర్లతో ఈ కారును అప్గ్రేడ్ చేశారు. మెకానికల్గా ఇంజిన్లో పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా, ఫీచర్ల విషయంలో మాత్రం స్కోడా భారీ మార్పులే చేసింది.
వచ్చే నెలలో (మార్చిలో) ఈ కారు అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. ఈలోపే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం కంపెనీ ప్రీ-బుకింగ్స్ (Pre-bookings) ప్రారంభించింది.
డిజైన్లో వచ్చిన మార్పులేంటి?
విజువల్ ట్రీట్లా ఉండేలా స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ను రూపొందించారు.
లైటింగ్: ఇప్పుడు అన్ని వేరియంట్లలో ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. వెనుక వైపు సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తాయి.
స్టైలింగ్: హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో ముందు వైపు గ్రిల్ మీద వెలిగే లైట్ బ్యాండ్ (Illuminated front grille), వెనుక వైపు వెలిగే 'Skoda' అక్షరాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
అల్లాయ్ వీల్స్: ఇకపై కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ అన్ని మోడల్స్లోనూ అల్లాయ్ వీల్స్ స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా రానున్నాయి. కొత్తగా 'మాంటే కార్లో' (Monte Carlo) అనే టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఇంటీరియర్ & ఫీచర్స్: సెగ్మెంట్లో తొలిసారిగా..
లోపలి భాగంలో టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు.
డిస్ప్లే: డ్రైవర్ కోసం 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ కాక్పిట్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం 25.6 సెంటీమీటర్ల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అమర్చారు. ఇందులో గూగుల్ పవర్డ్ ఏఐ (AI) కంపానియన్ ఉండటం విశేషం.
కంఫర్ట్: ముందు సీట్లను ఎలక్ట్రికల్గా 6 రకాలుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు (6-way electrically adjustable). అలాగే వెంటిలేషన్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
స్పెషల్ ఫీచర్: ఈ సెగ్మెంట్లో మరే కారులోనూ లేని విధంగా, వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారి కోసం 'రేర్ సీట్ మసాజర్' (Rear seat massager) సౌకర్యాన్ని స్కోడా ఇందులో పరిచయం చేసింది.
ఇతర ఫీచర్లు: సన్రూఫ్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫీచర్. టాప్ వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లభిస్తుంది. రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం (IRVM) వంటివి అదనం.
భద్రతకు భరోసా
స్కోడా కార్లంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. ఈ కొత్త కుషాక్లో సేఫ్టీని మరింత పటిష్టం చేశారు.
- గ్లోబల్ NCAP నుంచి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్.
- అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగులు తప్పనిసరి.
- ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 40కి పైగా యాక్టివ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు.
- 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ వేరియంట్లకు నాలుగు చక్రాలకూ డిస్క్ బ్రేకులు (All-wheel discs) అందించారు.
ఇంజిన్, పనితీరు
ఈ కారు MQB-A0-IN ప్లాట్ఫామ్పైనే కొనసాగుతుంది. ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో మార్పు లేదు.
- 1.0 లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్: 113 bhp శక్తిని, 178 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- 1.5 లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్: 148 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
- ట్రాన్స్మిషన్: ఇంజిన్ను బట్టి కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్, 7-స్పీడ్ డీఎస్జీ (DSG) గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
స్కోడా ఈ కారుపై 4 ఏళ్ల 'సూపర్ కేర్ వారంటీ'ని ఉచితంగా ఇస్తోంది. దీన్ని 6 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు.