    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ టాప్ వేరియంట్ కొనాలా? మీ నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు ఇవే

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ లో ‘అకాంప్లీష్డ్+ ఎస్’ వేరియంట్ ఇప్పుడు హాట్ కేకులా మారుతోంది. ఈ టాప్ మోడల్ ధరలు, కొత్త ఫీచర్లు, 8.5% వడ్డీ రేటుతో నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత పడుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

    Published on: Jan 21, 2026 3:08 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ రోడ్లపై మైక్రో ఎస్‌యూవీల హవా నడుస్తోంది. అందులోనూ టాటా మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన 'టాటా పంచ్' (Tata Punch) తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక క్రేజ్‌ను సంపాదించుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన 2026 టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ మరింత స్టైలిష్‌గా, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. ముఖ్యంగా దీని టాప్ వేరియంట్ 'అకాంప్లీష్డ్+ ఎస్' (Accomplished+ S) ఫీచర్లు, ధర పరంగా కస్టమర్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.

    మీరు కూడా ఈ టాప్ ఎండ్ మోడల్‌ను ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీ నెలవారీ బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతుందో, ఈఎంఐ (EMI) ఎంత పడుతుందో ఒకసారి చూద్దాం.

    ఫీచర్లు అదుర్స్.. ఇంజిన్ అదిరింది

    కొత్త టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ కేవలం పాత కారుకు మెరుగులు దిద్దడమే కాదు, ఇంజిన్ పరంగానూ పెద్ద మార్పులే చేసింది.

    టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్: మొదటిసారిగా ఇందులో శక్తివంతమైన 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్‌తో అందించారు.

    CNG-AMT కాంబినేషన్: సిటీ ట్రాఫిక్‌లో తిరిగే వారికి సౌకర్యంగా ఉండేలా సీఎన్‌జీ వేరియంట్‌లోనూ ఏఎమ్‌టీ (AMT) గేర్ బాక్స్ సౌకర్యం కల్పించారు.

    డిజైన్ మార్పులు: కారు లోపల, బయట కొత్త డిజైన్ హంగులతో ప్రీమియం లుక్‌ను తీసుకువచ్చారు.

    ధర, వేరియంట్లు

    'అకాంప్లీష్డ్+ ఎస్' వేరియంట్ ధర ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద 8.99 లక్షల నుంచి 10.54 లక్షల మధ్య ఉంది. ఇందులో మీకు నచ్చిన విధంగా నార్మల్ పెట్రోల్, టర్బో పెట్రోల్ లేదా సీఎన్‌జీ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.

    Tata Punch: Accomplished+ S వేరియంట్ ధరలు
    పవర్ ట్రైన్1.2L NA petrol + 5 MT1.2L NA petrol + 5 AMT1.2L turbo-petrol + 6 MT1.2L NA petrol-CNG + 5 AMT
    ధర (ex-showroom) 8.99 lakh 9.54 lakh 9.79 lakh 10.54 lakh

    ఈఎంఐ (EMI) లెక్కలు ఇలా..

    మీరు కారు ధరలో 100% ఫైనాన్స్ తీసుకున్నారని (ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై), బ్యాంక్ 8.5% వడ్డీ రేటును విధిస్తుందని అనుకుంటే.. మీ నెలవారీ ఈఎంఐ అంచనాలు కింది విధంగా ఉంటాయి:

    Tata Punch: Accomplished+ S trim పై నెలవారీ ఈఎంఐ
    వేరియంట్ఎక్స్ షోరూమ్ ధరలోన్ (100శాతం)వడ్డీలోన్ కాలవ్యవధినెలవారీ ఈఎంఐమొత్తం వడ్డీ
    1.2-litre NA petrol + 5 MT 8.99 లక్షలు 8.99 లక్షలు8.5%3 ఏళ్లు 28,379 122,652
    5 ఏళ్లు 18,444 207,662
    1.2-litre NA petrol + 5 AMT 9.54 లక్షలు 9.54 లక్షలు8.5%3 ఏళ్లు 30,115 130,156
    5 ఏళ్లు 19,573 220,366
    1.2-litre turbo-petrol + 6 MT 9.79 లక్షలు 9.79 లక్షలు8.5%3 ఏళ్లు 30,905 133,566
    5 ఏళ్లు 20,086 226,141
    1.2-litre NA petrol-CNG + AMT 10.54 లక్షలు 10.54 లక్షలు8.5%3 ఏళ్లు 33,272 143,799
    5 ఏళ్లు 21,624 243,465
    * లోన్ మొత్తం, వడ్డీ రేటు, లోన్ కాలపరిమితిని బట్టి ఈఎంఐ మారుతుంటుందని గమనించాలి.
