    AP SET Updates : ఏపీ సెట్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - మార్చి 28, 29 తేదీల్లో పరీక్షలు

    ఏపీ సెట్ - 2025 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షలను మార్చి 28, 29 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు సెట్‌ అధికారులు వివరాలను ప్రకటించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 9 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    Published on: Jan 11, 2026 6:02 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఏపీ సెట్ - 2025పై అధికారులు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. పరీక్ష తేదీలను ప్రకటించారు. లెక్చరర్లు, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ల నియామకాలకు సంబంధించిన నిర్వహించే సెట్ పరీక్షను మార్చి 28, 29 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

    ఏపీ సెట్ పరీక్ష తేదీలు
    ఏపీ సెట్ పరీక్ష తేదీలు

    దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం….

    మరోవైపు జనవరి 9వ తేదీ నుంచి ఏపీ సెట్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఫిబ్రవరి 9, 2026 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. జనరల్‌ అభ్యర్థులు రూ.1600, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ రూ.1300, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, ఇతరులు రూ.900 దరఖాస్తు రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

    ఏపీ సెట్ - 2025 పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు మార్చి 19 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. వీటిని https://www.apset.net.in వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత… కీలను ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫలితాలను విడుదల చేస్తారు.

    • ఏపీ సెట్ (AP SET 2025) ను 2 పేపర్లలో నిర్వహిస్తారు. పేపర్-1 జనరల్ స్టడీస్, టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ అంశాలపై ప్రశ్నలు అడుగుతారు.పేపర్‌- 2 లో సబ్జెక్ట్ స్పెషలైజేషన్‌లో(30 సబ్జెక్టులు) ఉంటుంది.
    • సెట్ పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ఒకటే రోజున పరీక్షను రెండు వేర్వేరు సెషన్లలో పెడతారు.
    • పేపర్‌-1లో 50 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు, పేపర్‌-2లో 100 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులు ఉంటాయి. మొత్తం 300 మార్కులకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మొత్తం మూడు గంటల సమయం ఉంటుంది.
    • ఏపీ సెట్ కోసం గరిష్ట వయోపరిమితి లేదు. ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని సార్లు అయినా ఈ పరీక్షను రాయవచ్చు.
    • జనరల్, వెనుకబడిన తరగతుల అభ్యర్థులు కనీసం 55 శాతం మార్కులతో, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్, వీహెచ్ అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో యూజీసీ(UGC) గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది.
    • సెట్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు ఏపీలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, కాలేజీల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అవుతారు.
    • ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లు: www.apset.net.in లేదా www.andhrauniversity.edu.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ సెట్ - 2025కు నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

