    AP TET Results : ఏపీ టెట్‌ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ కార్డు ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    ఏపీ టెట్ - 2025 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈసారి 97,560 మంది (39.27 శాతం) ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఈ  ఫలితాలను https://tet2dsc.apcfss.in లేదా http://cse.ap.gov.in లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

    Published on: Jan 09, 2026 11:01 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    ఏపీ టెట్ ఫలితాలు వచ్చేశాయ్. ఈసారి జరిగిన పరీక్షలకు 2,71,692 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా.. 2,48,427 మంది హాజరయ్యారు. ఇందులో 97,560 మంది (39.27 శాతం) ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇక 31,886 మంది ఇన్‌ సర్వీసు ఉపాధ్యాయులు హాజరుకాగా.. వీరిలో 47.82 శాతం(15,239) మంది టీచర్ల అర్హత సాధించారు.

    ఏపీ టెట్ ఫలితాలు 2025
    ఏపీ టెట్ ఫలితాలు 2025

    ఏపీ టెట్ ఫలితాలు - ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    • ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని ఏపీ టెట్ మార్క్స్ మెమో ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    • ఇక్కడ అభ్యర్థి లాగిన్ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి.
    • సబ్మిట్ చేస్తే అభ్యర్థి సాధించిన స్కోర్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రాథమిక కీలను పొందవచ్చు.

    ఏపీ టెట్ ఫలితాలను http://cse.ap.gov.in వెబ్ సైట్ లో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక మనమిత్ర వాట్సాప్ 9552300009 నెంబర్ ద్వారా కూడా టెట్ రిజల్ట్స్ పొందవచ్చని అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.

    డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుంచి టెట్ పరీక్షలు ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం, మధ్యాహ్నం సెషన్లవారీగా ఈ ఎగ్జామ్స్ ను నిర్వహించగా… డిసెంబర్ 21వ తేదీతో అన్ని పేపర్లు పూర్తయ్యాయి. ముందుగా కొన్ని పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను విడుదల చేయగా… ఆ తర్వాత మిగతా పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను కూడా ప్రకటించారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించారు. పరిశీలించిన తర్వాత ఇవాళ (జనవరి 9) ఫైనల్ కీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఆ వెంటనే ఫలితాలను కూడా ప్రకటించారు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ టెట్ స్కోర్ కార్డును చెక్ చేసుకోవచ్చు

    News/Andhra Pradesh/AP TET Results : ఏపీ టెట్‌ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ కార్డు ఇలా చెక్ చేసుకోండి
    News/Andhra Pradesh/AP TET Results : ఏపీ టెట్‌ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ కార్డు ఇలా చెక్ చేసుకోండి
