Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    AP TET Keys 2025 : ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ఫైనల్ 'కీ'లు విడుదల, ఈ లింక్ తో చెక్ చేసుకోండి

    ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులకు విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఫైనల్ కీలను విడుదల చేసింది. ఈనెల 19వ తేదీన ఫలితాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Jan 09, 2026 2:48 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏపీ టెట్ - 2025 అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక కీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన విద్యాశాఖ… అభ్యంతరాలను కూడా స్వీకరించింది. వీటి పరిశీలన పూర్తి కావటంతో… ఇవాళ ఫైనల్ కీలను విడుదల చేసింది.

    ఏపీ టెట్ కీ విడుదల
    ఏపీ టెట్ కీ విడుదల

    ఏపీ టెట్ ఫైనల్ కీలు - డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్

    1. ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని టెట్ ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. ఇక్కడ Initial Keyతో పాటు ఫైనల్ కీ ఆప్షన్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    4. ఫైనల్ కీ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా మీ సబ్జెక్ట్ ఫైనల్ కీని పొందవచ్చు.

    మరోవైపు ఏపీ టెట్ ఫలితాల విడుదలపై కూడా విద్యాశాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. ముందస్తుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం… ఈనెల 19వ తేదీన టెట్ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. ఆ దిశగానే విద్యాశాఖ కసరత్తు చేస్తోంది.

    డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుంచి టెట్ పరీక్షలు ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం, మధ్యాహ్నం సెషన్లవారీగా ఈ ఎగ్జామ్స్ ను నిర్వహించగా… డిసెంబర్ 21వ తేదీతో అన్ని పేపర్లు పూర్తయ్యాయి. ముందుగా కొన్ని పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను విడుదల చేయగా… ఆ తర్వాత మిగతా పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను కూడా ప్రకటించారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించారు. పరిశీలించిన తర్వాత ఇవాళ (జనవరి 9) ఫైనల్ కీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.

    ఏపీ టెట్ - 2025 ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే..?

    • ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని ఫలితాల లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    • అభ్యర్థి వివరాలతో లాగిన్ కావాలి.
    • సబ్మిట్ చేస్తే అభ్యర్థి సాధించిన స్కోర్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రాథమిక కీలను పొందవచ్చు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ టెట్ ఫైనల్ కీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/AP TET Keys 2025 : ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ఫైనల్ 'కీ'లు విడుదల, ఈ లింక్ తో చెక్ చేసుకోండి
    News/Andhra Pradesh/AP TET Keys 2025 : ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ఫైనల్ 'కీ'లు విడుదల, ఈ లింక్ తో చెక్ చేసుకోండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes