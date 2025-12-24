AP TET 2025 : ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - అన్ని పేపర్ల ప్రాథమిక కీలు విడుదల, జనవరిలో ఫలితాలు..!

ఏపీ టెట్ - 2025 పరీక్షలపై విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఈనెల 21వ తేదీతో అన్ని పేపర్లు పూర్తి కాగా… వీటికి సంబంధించి అన్ని ప్రాథమిక కీలను విడుదల చేసింది. పరీక్షలకు హాజరైన అభ్యర్థులు… వీటిపై ఏమైనా అభ్యంతరాలుంటే పంపొచ్చని సూచించింది.
డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుంచి టెట్ పరీక్షలు ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం, మధ్యాహ్నం సెషన్లవారీగా ఈ ఎగ్జామ్స్ ను నిర్వహించగా… ఈనెల 21వ తేదీతో అన్ని పేపర్లు పూర్తయ్యాయి. ముందుగా కొన్ని పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను విడుదల చేయగా… తాజాగా మిగతా పేపర్ల ప్రాథమిక కీలు కూడా వచ్చేశాయి. దీంతో అన్ని సబ్జెక్టుల కీలు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అయింది. వీటిపై ప్రస్తుతం అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తున్నారు. అభ్యర్థుల వారి లాగిన్ వివరాలతో ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను తెలపవచ్చని అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.
హోం పేజీలోని టెట్ ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పేపర్లు కనిపిస్తాయి. తేదీలు, సెషన్ల వారీగా వివరాలుంటాయి.
చివర్లో ఉండే కీ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రాథమిక కీలను పొందవచ్చు.
జనవరిలో టెట్ ఫలితాలు…!
ఈసారి జరిగే టెట్ పరీక్షల కోసం మొత్తం 2,41,509 మంది అభ్యర్థులు 2,71,692 దరఖాస్తులు సమర్పించారు. ఇందులో కొందరు పేపర్ 1తో పాటు పేపర్ 2 కు కూడా అప్లయ్ చేసుకున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఈసారి టెట్కు భారీగానే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు హాజరయ్యారు. విద్యాశాఖ షెడ్యూల్ ప్రకారం… జనవరి 13వ తేదీన ఏపీ టెట్ పరీక్షల ఫైనల్ కీని ప్రకటిస్తారు.జనవరి 19వ తేదీన టెట్ ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.