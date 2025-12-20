ఏపీ టెట్ - 2025 అప్డేట్ : మరికొన్ని పరీక్షల ప్రాథమిక 'కీ'లు విడుదల, ఇదిగో డైరెక్ట్ లింక్
ఏపీ టెట్ ప్రాథమిక కీలు విడుదలవుతున్నాయి. తాజాగా 12, 13, 14, 15 తేదీల్లో జరిగిన సబ్జెక్ట్ పేపర్ల ప్రాథమిక కీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి వీటిని పొందవచ్చు.
ఏపీ టెట్ - 2025 పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 21వ తేదీతో అన్ని సబ్జెక్టుల పేపర్లు పూర్తవుతున్నాయి. ఓవైపు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుండగా… మరోవైపు పూర్తి అయిన పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక కీలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా మరికొన్ని పేపర్ల ప్రాథమిక కీలను కూడా విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది.
ఈనెల 12, 13, 14, 15వ తేదీల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల ప్రాథమిక కీలు విడుదలయ్యాయి. ఇందులో ఎక్కువగా ఉదయం సెషన్ జరిగిన పరీక్షలవే ఉండగా…మరికొన్ని మధ్యాహ్నం సెషన్ పరీక్షల ప్రాథమిక కీలున్నాయి. ఆయా సెషన్లలో జరిగిన పరీక్షలకు హాజరైన అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈనెల 10వ తేదీన ఉదయం, మధ్యాహ్నం జరిగిన పేపర్-2ఎ తెలుగు భాష పరీక్ష, 11వ తేదీన ఉదయం నిర్వహించిన పేపర్-2 మైనర్ లాంగ్వేజ్ పరీక్షల ప్రాథమిక కీలు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిపై అభ్యంతరాలుంటే ఈనెల 24వ తేద వరకు పంపొచ్చు. అభ్యర్థుల వారి లాగిన్ వివరాలతో ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను తెలపవచ్చని అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.
ఏపీ టెట్ ప్రాథమిక కీలు - డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్
- ఏపీ టెట్ అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని టెట్ ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పేపర్లు కనిపిస్తాయి. తేదీలు, సెషన్ల వారీగా వివరాలుంటాయి.
- చివర్లో ఉండే కీ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రాథమిక కీలను పొందవచ్చు.
ఈసారి జరిగే టెట్ పరీక్షల కోసం మొత్తం 2,41,509 మంది అభ్యర్థులు 2,71,692 దరఖాస్తులు సమర్పించారు. ఇందులో కొందరు పేపర్ 1తో పాటు పేపర్ 2 కు కూడా అప్లయ్ చేసుకున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఈసారి టెట్కు 32 వేల మంది ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
విద్యాశాఖ వెల్లడించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం… ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు. డిసెంబర్ 21వ తేదీతో అన్ని సబ్జెక్టుల పరీక్షలు పూర్తవుతాయి. జనవరి 13వ తేదీన ఏపీ టెట్ ఫైనల్ కీని ప్రకటిస్తారు.జనవరి 19వ తేదీన ఏపీ టెట్ ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.