APPSC Recruitment : 196 అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు ఇవాళే చివరి తేదీ
APPSC ASO Recruitment 2026 : ఏపీ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సబోర్డినేట్ సర్వీస్లో 196 ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. అయితే ఈ గడువు నేటితో ముగియనుంది.
APPSC ASO Recruitment 2026 : ఏపీ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సబోర్డినేట్ సర్వీస్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) నేరుగా చేపడుతున్న ఈ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మొత్తం 196 అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ (ASO) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన గడువు నేటితో (02-11-2026) ముగియనుంది. ఇప్పటివరకు అప్లై చేయని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అర్హతలు….
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సంబంధిత విభాగాలు లేదా సబ్జెక్టుల్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. మ్యాథమెటిక్స్ (గణితం), ఎకనామిక్స్ (అర్థశాస్త్రం), కామర్స్ (వాణిజ్య శాస్త్రం), లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్టులలో ఏదో ఒకదానితో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత పొందిన అభ్యర్థులు అర్హులు. వీటితో పాటు సంబంధిత రంగంలో తగిన ఉద్యోగానుభవం కూడా కలిగి ఉండాలని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం ఆకర్షణీయమైన వేతన స్కేలును ఖరారు చేసింది. నెలకు రూ. 37,640 నుంచి ప్రారంభమై రూ. 1,15,500 వరకు జీతంతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
అభ్యర్థుల ఎంపికను సింగిల్-లెవెల్ ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ ఆధారంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ రాత పరీక్ష పూర్తి ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో సాగుతుంది. పరీక్షలో మొత్తం రెండు పేపర్లు ఉంటాయి.
- పేపర్-1: జనరల్ స్టడీస్ - మెంటల్ ఎబిలిటీ అంశాలపై 150 మార్కులకు ఉంటుంది.
- పేపర్-2: అభ్యర్థి ఎంచుకున్న లేదా సంబంధిత సబ్జెక్ట్ అంశాలపై 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు.
- మొత్తం 300 మార్కులకు రాత పరీక్ష సాగుతుంది.
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా….
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు కేవలం ఆన్లైన్ విధానంలోనే తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తుల సమర్పణకు నేడే (నవంబర్ 2, 2026) ఆఖరు తేదీ కావడంతో, చివరి నిమిషంలో సర్వర్ రద్దీ లేదా సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అభ్యర్థులు తక్షణమే తమ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అభ్యర్థులు నేరుగా APPSC అధికారిక పోర్టల్ ( https://portal-psc.ap.gov.in/ ) ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More