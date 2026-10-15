RRB NTPC UG Recruitment : డిగ్రీ లేకుండానే రైల్వేలో ఉద్యోగాలు! అప్లికేషన్ ప్రక్రియ షురూ..
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో 1,688 ఎన్టీపీసీ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, వయోపరిమితి, పరీక్షా విధానం, ముఖ్యమైన తేదీల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి..
రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు బిగ్ అప్డేట్! రైల్వే నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్టీపీసీ) అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రక్రియం రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) నేడు, అక్టోబర్ 15న ప్రారంభించింది. సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ (CEN 07/2026) కింద వెలువడిన ప్రకటన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 1,688 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు నవంబర్ 13 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ రిక్రూట్మెంట్ 2026 వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్- పోస్టులు..
రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్లో ఇంటర్మీడియట్ (10+2) విద్యార్హత ఉన్న అభ్యర్థులకు నాలుగు రకాల పోస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి..
- కమర్షియల్-కమ్-టికెట్ క్లర్క్: 700 పోస్టులు
- జూనియర్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్: 600 పోస్టులు
- అకౌంట్స్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్: 200 పోస్టులు
- ట్రైన్స్ క్లర్క్: 188 పోస్టులు
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం పే లెవెల్-2, లెవెల్-3 కింద నెలకు రూ. 19,900 నుంచి రూ. 21,700 వరకు ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం లభిస్తుంది. దీనికి తోడు కరువు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె అలవెన్స్ (హెచ్ర్ఏ) వంటి ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అదనంగా అందుతాయి.
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ అధికారిక పోర్టల్లో ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన కీలకమైన తేదీల పట్టిక:
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: అక్టోబర్ 15, 2026
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 13, 2026 (రాత్రి 11:59 గంటల వరకు)
ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ: నవంబర్ 15, 2026
దరఖాస్తుల సవరణ : నవంబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 25, 2026 వరకు
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్ 2026- వయోపరిమితి, విద్యార్హతలు..
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్ కోసం 2027 జనవరి 1 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ వర్గాల అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపులు ఇచ్చారు:
జనరల్ / ఈడబ్ల్యూఎస్ : జనవరి 2, 1997 నుంచి జనవరి 1, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి (గరిష్ట వయస్సు 30 ఏళ్లు).
ఓబీసీ - నాన్ క్రీమీలేయర్ : జనవరి 2, 1994 నుంచి జనవరి 1, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి (గరిష్ట వయస్సు 33 ఏళ్లు).
ఎస్సీ / ఎస్టీ : జనవరి 2, 1992 నుంచి జనవరి 1, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి (గరిష్ట వయస్సు 35 ఏళ్లు).
విద్యార్హత విషయానికి వస్తే, గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ (10+2) లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో కనీసం 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఈ 50 శాతం మార్కుల నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
అయితే దరఖాస్తుల చివరి తేదీ నాటికి ఫలితాలు రాకుండా ఎదురుచూస్తున్న వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి అర్హులు కారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఎంపిక విధానం..
రెండు దశల కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (సీబీటీ-1, సీబీటీ-2), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ రిక్రూట్మెంట్ అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది.
తొలి దశ పరీక్ష (సీబీటీ-1):
ఇది అందరికీ ప్రాథమిక స్క్రీనింగ్ పరీక్షగా ఉంటుంది. ఇందులో మొత్తం 100 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు (దివ్యాంగులకు 120 నిమిషాలు).
- జనరల్ అవేర్నెస్: 40 ప్రశ్నలు
- మ్యాథమెటిక్స్: 30 ప్రశ్నలు
- జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్: 30 ప్రశ్నలు
ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక మార్కు కేటాయించగా, ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
రెండో దశ పరీక్ష (సీబీటీ-2):
సీబీటీ-1 లో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా ఖాళీలకు 15 రెట్ల మంది అభ్యర్థులను రెండో దశ పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ-2 లో మొత్తం 120 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు.
- జనరల్ అవేర్నెస్: 50 ప్రశ్నలు
- మ్యాథమెటిక్స్: 35 ప్రశ్నలు
- జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్: 35 ప్రశ్నలు
ఈ పరీక్షలో కూడా ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు నెగెటివ్ మార్కింగ్ వర్తిస్తుంది.
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ రిక్రూట్మెంట్ 2026- దరఖాస్తు విధానం..
అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక పోర్టల్ rrbapply.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక ఆర్ఆర్బీ (ఉదాహరణకు ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్) ని మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆర్ఆర్బీలకు దరఖాస్తు చేస్తే ఆ దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురవుతాయి.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన అభ్యర్థులు తమ ప్రాధాన్యత ప్రకారం సికింద్రాబాద్ లేదా ఇతర జోన్లకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More