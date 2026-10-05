Government jobs : అలర్ట్! ఎస్బీఐ నుంచి ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ వరకు.. త్వరలో ముగియనున్న అప్లికేషన్ ప్రాసెస్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఈ అక్టోబర్ నెల గొప్ప అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది. బ్యాంకింగ్, రైల్వే, పారామిలిటరీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా రంగాల్లో వేలాది పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. దరఖాస్తు తేదీలు, అర్హతల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులకు ఈ అక్టోబర్ నెల భారీ నోటిఫికేషన్ల లైనప్తో వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని వివిధ శాఖలతో పాటు ప్రముఖ బ్యాంకులు, భారతీయ రైల్వేలు, పారామిలిటరీ బలగాలు, ఫార్మా రంగాలు వేలాది పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టాయి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా సకాలంలో దరఖాస్తు చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఎస్బీఐ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ విభాగంలో ఖాళీలు..
దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) తమ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న 207 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు గడువును అక్టోబర్ 5, 2026 వరకు పొడిగించింది. ఇందులో జోనల్ హెడ్, రీజినల్ హెడ్, రిలేషన్షిప్ మేనేజర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్పెషలిస్ట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ (వీపీ) వెల్త్ వంటి కీలక పదవులు ఉన్నాయి. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసే ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధిత రంగంలో అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఫ్రెషర్లకు ఇందులో అవకాశం లేదు.
యూపీఎస్సీ ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్..
యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ (ఈఎస్ఈ)-2027 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగాల్లో మొత్తం 480 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 6, 2026 లోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రిలిమినరీ పరీక్షను 2027 జనవరి 31న, మెయిన్స్ పరీక్షను జూన్ 18న నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
రైల్వే ఆర్ఆర్బీ ఎన్టిపీసీ పోస్టులు..
భారతీయ రైల్వేలోని వివిధ రీజియన్లలో ఉద్యోగాల భర్తీకి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది. డిగ్రీ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల కోసం CEN 06/2026 నోటిఫికేషన్ ద్వారా 3,477 NTPC పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి నవంబర్ 6, 2026 చివరి తేదీ.
ఇక ఇంటర్మీడియట్ (12వ తరగతి) పూర్తయిన వారి కోసం CEN 07/2026 కింద 1,688 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులకు అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 13, 2026 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు సికింద్రాబాద్, విజయవాడ తదితర రైల్వే జోన్లలో పోటీపడటానికి ఇది మంచి అవకాశం.
ఫార్మా రంగంలో పీఎంబీఐ ఉద్యోగాలు..
ఫార్మాస్యూటికల్స్ అండ్ మెడికల్ డివైసెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా (పీఎంబీఐ) ఫార్మసిస్ట్, ఎగ్జిక్యూటివ్, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ విభాగాల్లో 178 కాంట్రాక్ట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఇది ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తు విధానం ద్వారా జరుగుతుంది. పూర్తి చేసిన అప్లికేషన్లను అక్టోబర్ 15, 2026 సాయంత్రం 5 గంటలలోపు సంబంధిత చిరునామాకు చేరేలా పంపించాల్సి ఉంటుంది.
సీఆర్పీఎఫ్ స్పోర్ట్స్ కోటా భర్తీ..
క్రీడాకారులకు కేంద్ర పారామిలిటరీ బలగాల్లో కొలువు సాధించే సువర్ణావకాశం లభించింది. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 521 హెడ్ కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ), కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 12న ప్రారంభమై నవంబర్ 11, 2026తో ముగుస్తుంది.
అభ్యర్థులు సంబంధిత శాఖల అధికారిక వెబ్సైట్లలో పూర్తి నోటిఫికేషన్లను పరిశీలించి, వయోపరిమితి, విద్యార్హతలు, సర్టిఫికేట్ల వివరాలను సరిచూసుకున్న తర్వాతే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More