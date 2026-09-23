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RRB ALP Exam 2026 : ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్​ ఇవే..

భారతీయ రైల్వేలో 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన మొదటి విడత కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ-1) షెడ్యూల్‌ను ఆర్‌ఆర్బీ విడుదల చేసింది. నవంబర్ 3 నుంచి 5 వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Published on: Sep 23, 2026, 13:25:10 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (ఆర్​ఆర్బీ) నుంచి కీలక అలర్ట్. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ-1) పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. బోర్డు వెల్లడించిన నోటీసు ప్రకారం.. 2026 నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి నవంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు.

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్​ వివరాలు.. (Rajkumar)
ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్​ వివరాలు.. (Rajkumar)

తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు చెందిన లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు సికింద్రాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతీయ ఆర్‌ఆర్బీ జోన్ల పరిధిలో ఈ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నారు. సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, వరంగల్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసే అవకాశముంది.

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 పరీక్ష, మార్కుల విధానం..

ఈ ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 పరీక్షను కేవలం తదుపరి దశ అయిన సీబీటీ-2కి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే అర్హత (స్క్రీనింగ్) పరీక్షగా మాత్రమే పరిగణిస్తారు. అభ్యర్థులు సాధించే నార్మలైజ్డ్ మార్కులు, మెరిట్ ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తారు. తుది ఎంపిక జాబితా (ఫైనల్ ప్యానెల్) తయారీలో సీబీటీ-1 మార్కులను లెక్కించరని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

పరీక్షా పత్రం నిర్మాణం ఇలా ఉంటుంది:

  • సమయం: 60 నిమిషాలు (1 గంట)
  • మొత్తం ప్రశ్నలు: 75 బహుళ ఇచ్ఛిక (ఎంసీక్యూ) ప్రశ్నలు
  • మొత్తం మార్కులు: 75 మార్కులు
  • నెగెటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కు కోత విధిస్తారు.

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 కనీస అర్హత మార్కులు..

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1లో అర్హత సాధించడానికి కేటగిరీల వారీగా కనీస మార్కుల శాతాన్ని ఆర్‌ఆర్‌బీ నిర్దేశించింది:

ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ : 40%

ఓబీసీ : 30%

ఎస్సీ : 30%

ఎస్టీ : 25%

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్, హాల్ టికెట్లు ఎప్పుడు?

అభ్యర్థులు తమ పరీక్ష ఏ నగరంలో ఉందో తెలుసుకోవడానికి 'ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్'ను పరీక్ష తేదీకి 10 రోజుల ముందు ప్రాంతీయ ఆర్‌ఆర్బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఇక అధికారిక అడ్మిట్ కార్డ్ (ఈ-కాల్ లెటర్)లను కేటాయించిన పరీక్ష తేదీకి సరిగ్గా 4 రోజుల ముందు నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 ఎంపిక విధానం - వేతన వివరాలు

అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఐదు దశల్లో జరుగుతుంది:

  • మొదటి విడత సీబీటీ (సీబీటీ-1)
  • రెండో విడత సీబీటీ (సీబీటీ-2)
  • కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్
  • సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన
  • వైద్య పరీక్షలు

ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ వేతన సంఘం (7th CPC) పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్-2 కింద నెలకు ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం రూ. 19,900 తో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ నోటీసును ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

  • అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రాంతీయ ఆర్‌ఆర్బీ (ఉదాహరణకు RRB Secunderabad) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.
  • హోమ్‌పేజీలో కనిపించే "RRB ALP Exam 2026 Schedule" లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
  • స్క్రీన్‌పై పరీక్షల తేదీలకు సంబంధించిన పీడీఎఫ్ నోటీసు కనిపిస్తుంది.
  • ఆ నోటీసును డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/RRB ALP Exam 2026 : ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్​ ఇవే..
Home/News/RRB ALP Exam 2026 : ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్​ ఇవే..
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