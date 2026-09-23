RRB ALP Exam 2026 : ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 డేట్స్ ఇవే..
భారతీయ రైల్వేలో 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన మొదటి విడత కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ-1) షెడ్యూల్ను ఆర్ఆర్బీ విడుదల చేసింది. నవంబర్ 3 నుంచి 5 వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ) నుంచి కీలక అలర్ట్. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ-1) పరీక్షల షెడ్యూల్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. బోర్డు వెల్లడించిన నోటీసు ప్రకారం.. 2026 నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి నవంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు చెందిన లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు సికింద్రాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతీయ ఆర్ఆర్బీ జోన్ల పరిధిలో ఈ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నారు. సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, వరంగల్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసే అవకాశముంది.
ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 పరీక్ష, మార్కుల విధానం..
ఈ ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 పరీక్షను కేవలం తదుపరి దశ అయిన సీబీటీ-2కి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే అర్హత (స్క్రీనింగ్) పరీక్షగా మాత్రమే పరిగణిస్తారు. అభ్యర్థులు సాధించే నార్మలైజ్డ్ మార్కులు, మెరిట్ ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. తుది ఎంపిక జాబితా (ఫైనల్ ప్యానెల్) తయారీలో సీబీటీ-1 మార్కులను లెక్కించరని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
పరీక్షా పత్రం నిర్మాణం ఇలా ఉంటుంది:
- సమయం: 60 నిమిషాలు (1 గంట)
- మొత్తం ప్రశ్నలు: 75 బహుళ ఇచ్ఛిక (ఎంసీక్యూ) ప్రశ్నలు
- మొత్తం మార్కులు: 75 మార్కులు
- నెగెటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కు కోత విధిస్తారు.
ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1 కనీస అర్హత మార్కులు..
ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 సీబీటీ-1లో అర్హత సాధించడానికి కేటగిరీల వారీగా కనీస మార్కుల శాతాన్ని ఆర్ఆర్బీ నిర్దేశించింది:
ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ : 40%
ఓబీసీ : 30%
ఎస్సీ : 30%
ఎస్టీ : 25%
ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్, హాల్ టికెట్లు ఎప్పుడు?
అభ్యర్థులు తమ పరీక్ష ఏ నగరంలో ఉందో తెలుసుకోవడానికి 'ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్'ను పరీక్ష తేదీకి 10 రోజుల ముందు ప్రాంతీయ ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఇక అధికారిక అడ్మిట్ కార్డ్ (ఈ-కాల్ లెటర్)లను కేటాయించిన పరీక్ష తేదీకి సరిగ్గా 4 రోజుల ముందు నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ 2026 ఎంపిక విధానం - వేతన వివరాలు
అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఐదు దశల్లో జరుగుతుంది:
- మొదటి విడత సీబీటీ (సీబీటీ-1)
- రెండో విడత సీబీటీ (సీబీటీ-2)
- కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్
- సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన
- వైద్య పరీక్షలు
ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ వేతన సంఘం (7th CPC) పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్-2 కింద నెలకు ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం రూ. 19,900 తో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ నోటీసును ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
- అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రాంతీయ ఆర్ఆర్బీ (ఉదాహరణకు RRB Secunderabad) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే "RRB ALP Exam 2026 Schedule" లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్పై పరీక్షల తేదీలకు సంబంధించిన పీడీఎఫ్ నోటీసు కనిపిస్తుంది.
- ఆ నోటీసును డౌన్లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More