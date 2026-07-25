RRB group D city intimation slip : ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ని ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
RRB group D : రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) గ్రూప్ డీ పరీక్షల సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్లను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్తో లాగిన్ అయి పరీక్ష కేంద్రం ఉన్న నగరాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ పరీక్షలకు సంబంధించిన 'ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ల'ను బోర్డు విడుదల చేసింది. వచ్చే ఆగస్టు 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఏ నగరంలో పరీక్ష కేంద్రం కేటాయించారో ముందస్తుగా తెలుసుకోవడానికి ఈ స్లిప్ సహాయపడుతుంది.
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ల వల్ల అభ్యర్థులు తమ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు, వసతి సౌకర్యాలను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవచ్చు. కాగా అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేసి అధికారిక రీజినల్ పోర్టళ్ల ద్వారా తమ సిటీ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక పరీక్షకు సంబంధించిన అధికారిక అడ్మిట్ కార్డులు సదరు పరీక్ష తేదీకి సరిగ్గా 4 రోజుల ముందు నుంచి వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయని ఆర్ఆర్బీ స్పష్టం చేసింది. గ్రూప్ డీ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు ఆగస్టు 3 నుంచి ఆగస్టు 21, 2026 వరకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విడతల్లో జరగనున్నాయి.
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?
ముందుగా మీరు దరఖాస్తు చేసుకున్న సంబంధిత ఆర్ఆర్బీ రీజినల్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
హోమ్పేజీలో కనిపిస్తున్న 'RRB Group D Exam City Intimation Slip 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
స్క్రీన్పై కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ను టైప్ చేసి 'Login' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసి ఉంచుకోండి.
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్లో చెక్ చేసుకోవాల్సిన వివరాలు..
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ ఎగ్జామ్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు ఈ కింది వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి:
- అభ్యర్థి పేరు, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, రోల్ నంబర్
- పరీక్ష తేదీ, ఎగ్జామ్ షిఫ్ట్ (వర్గం), రిపోర్టింగ్ సమయం
- కేటాయించిన పరీక్ష నగరం
- రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ రీజియన్
- ఎస్సీ/ఎస్టీ ప్రయాణ పాస్ వివరాలు (వర్తించే వారికి మాత్రమే)
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ పరీక్ష రోజున అభ్యర్థులు పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు..
అడ్మిట్ కార్డ్- ఐడీ ప్రూఫ్: పరీక్ష కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు ఒరిజినల్ హాల్ టికెట్ ప్రింట్అవుట్తో పాటు, ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడీ కార్డ్ను (ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ మొదలైనవి) తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి.
ముందస్తు హాజరు: పరీక్ష కేంద్రంలో బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రవేశ సమయానికి కనీసం 15 నిమిషాల ముందే సెంటర్కు చేరుకోవాలి.
నిషేధిత వస్తువులు: ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, స్మార్ట్వాచ్లు, క్యాలిక్యులేటర్లు, పుస్తకాలు లేదా ఎలాంటి కాగితాలను పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతించరు.
పరీక్ష రాసే ప్రతి అభ్యర్థికి సంబంధిత పరీక్ష తేదీకి దాదాపు 10 రోజుల ముందుగానే ఈ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More