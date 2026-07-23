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    RRB Technician Recruitment : ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ రిజిస్ట్రేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే ఛాన్స్

    రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్​ఆర్బీ) 6,557 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి చేపట్టిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇంకొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, నోటిఫికేషన్- అప్లికేషన్ డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    Published on: Jul 23, 2026, 09:10:15 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగులకు బిగ్ అప్డేట్! రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్​ఆర్బీ) వివిధ విభాగాల కోసం నిర్వహిస్తున్న టెక్నీషియన్ పోస్టుల రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రక్రియకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్​ ఇంకొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆర్‌ఆర్‌బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ rrbapply.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అప్డేట్స్..
    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అప్డేట్స్..

    ఈ భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 6,557 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    ఆన్​లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ : జూన్ 30, 2026

    ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 29

    దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపుకు చివరి తేదీ: జులై 31

    అప్లికేషన్ సవరణ ప్రారంభం: ఆగస్టు 1

    సవరణలకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 10

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఖాళీల వివరాలు..

    ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా రెండు ప్రధాన కేటగిరీల్లో పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు:

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్: 323 పోస్టులు

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III: 6,234 పోస్టులు

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- విద్యార్హత, వయోపరిమితి..

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 పోస్టులకు సంబంధించి పూర్తి విద్యా అర్హతలు, కేటగిరీల వారీగా వయోపరిమితి, మినహాయింపుల వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఆర్‌ఆర్బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్‌ను పరిశీలించవచ్చు.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక విధానం..

    ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక మూడు దశల్లో జరుగుతుంది:

    • కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)
    • డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్
    • మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్

    కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇందులో మొత్తం 100 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కింగ్ విధానం అమలులో ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కు కోత విధిస్తారు.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు రుసుము..

    అన్ని కేటగిరీల సాధారణ అభ్యర్థులకు: రూ. 500

    ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులు (పీడబ్ల్యూబీడీ), మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్లు, మైనారిటీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల (ఈబీసీ) అభ్యర్థులకు: రూ. 250

    ఈ పరీక్ష రుసుమును కేవలం ఆన్‌లైన్ విధానంలో (ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్‌లు లేదా యుపిఐ) మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. చెల్లింపుకు అయ్యే సర్వీస్ ఛార్జీలను అభ్యర్థులే భరించాలి.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి..

    • ముందుగా ఆర్‌ఆర్బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ rrbapply.gov.in ను సందర్శించండి.
    • హోమ్ పేజీలో కనిపిస్తున్న 'RRB Technician Recruitment 2026' రిజిస్ట్రేషన్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • మీ ప్రాథమిక వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోండి.
    • ఆ తర్వాత లాగిన్ అయి దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను జాగ్రత్తగా పూర్తి చేయండి.
    • నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించండి.
    • సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
    • భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు ప్రింటవుట్‌ను దగ్గర ఉంచుకోండి.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు ఆర్‌ఆర్బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడాలని సూచించారు.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/RRB Technician Recruitment : ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ రిజిస్ట్రేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే ఛాన్స్
    Home/News/RRB Technician Recruitment : ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ రిజిస్ట్రేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే ఛాన్స్
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