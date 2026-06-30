RRB టెక్నీషియన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల: 6557 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ప్రారంభం
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) 6,557 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు జూలై 29 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
రైల్వే ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 6,557 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ నేటి (జూన్ 30) నుంచే ప్రారంభమైంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.
ఉద్యోగాల ఖాళీల వివరాలు
ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్న మొత్తం 6,557 పోస్టులను ప్రధానంగా రెండు కేటగిరీలుగా విభజించారు.
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్: 323 పోస్టులు
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III: 6,234 పోస్టులు
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతలు, వయోపరిమితికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచిన సమగ్ర నోటిఫికేషన్లో సరిచూసుకోవచ్చు.
కీలకమైన తేదీలు
రైల్వే బోర్డ్ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం దరఖాస్తుల కాలక్రమం ఈ విధంగా ఉంది:
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కు చివరి తేదీ: జూలై 29, 2026
- దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించడానికి ఆఖరి గడువు: జూలై 31, 2026
- అప్లికేషన్ కరెక్షన్ విండో: ఆగస్టు 1 నుంచి ఆగస్టు 10, 2026 వరకు (తప్పులు ఉంటే సవరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది)
ఎంపిక విధానం, పరీక్షా సరళి
రైల్వే టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను మూడు దశల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మొదటి దశలో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి తదుపరి దశల్లో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ (DV), వైద్య పరీక్షలు (Medical examination) ఉంటాయి.
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) మొత్తం 100 ప్రశ్నలతో 100 మార్కులకు ఉంటుంది. పరీక్ష రాయడానికి 90 నిమిషాల సమయం ఇస్తారు. ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కింగ్ విధానం అమల్లో ఉంటుంది. అభ్యర్థులు రాసే ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కును తగ్గిస్తారు. కాబట్టి సమాధానాలు గుర్తించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించడం అవసరం.
దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
- జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు: ₹500/-
- SC, ST, మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులు (PwBD), మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మైనారిటీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల (EBC) అభ్యర్థులకు: ₹250/-
ఈ పరీక్షా రుసుమును ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్/కార్డులు లేదా UPI ద్వారా మాత్రమే ఆన్లైన్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి వర్తించే సర్వీస్ ఛార్జీలను అభ్యర్థులే భరించాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
- అభ్యర్థులు మొదటగా ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ rrbapply.gov.in ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే 'RRB Technician Recruitment 2026' రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ను ఓపెన్ చేసి, అడిగిన వివరాలన్నీ తప్పులు లేకుండా నింపాలి.
- కేటగిరీని బట్టి దరఖాస్తు ఫీజును ఆన్లైన్ పద్ధతిలో చెల్లించాలి.
- ఫారమ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింటవుట్ దగ్గర ఉంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More