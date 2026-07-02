HPCL రిక్రూట్మెంట్ 2026: 116 సీనియర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్
ప్రభుత్వ రంగ ఇంధన దిగ్గజం హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL) వివిధ విభాగాల్లో 116 ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు జూలై 20, 2026 లోగా ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కొలువు సాధించాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం లభించింది. హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL) సీనియర్ ఆఫీసర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సహా పలు పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు హెచ్పీసీఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా సంస్థలో మొత్తం 116 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల సమర్పణకు జూలై 20, 2026 ఆఖరి తేదీగా ప్రకటించారు.
విభాగాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు
మొత్తం 116 పోస్టుల వివరాలను కేటగిరీల వారీగా కింది విధంగా కేటాయించారు:
- జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్: 54 పోస్టులు
- సీనియర్ ఆఫీసర్ (సేల్స్): 52 పోస్టులు
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ / మేనేజర్: 5 పోస్టులు
- చీఫ్ మేనేజర్ / డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్: 1 పోస్టు
- సీనియర్ మేనేజర్ / చీఫ్ మేనేజర్ / డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్: 1 పోస్టు
- డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ / జనరల్ మేనేజర్: 2 పోస్టులు
- డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ / జనరల్ మేనేజర్ / చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్: 1 పోస్టు
అర్హత ప్రమాణాలు
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోదలిచిన అభ్యర్థులు ఆయా పోస్టులకు నిర్దేశించిన విద్యా అర్హతలు, వయోపరిమితి కలిగి ఉండాలి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి వివరాలను అభ్యర్థులు సంస్థ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచిన అధికారిక సమగ్ర నోటిఫికేషన్లో చూసి సరిచూసుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం
అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం హెచ్పీసీఎల్ బహుళ అంచెల వడపోత పద్ధతులను అనుసరిస్తోంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) లేదా రాత పరీక్ష, గ్రూప్ టాస్క్, సైకోమెట్రిక్ అసెస్మెంట్, స్కిల్ టెస్ట్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లేదా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) నిర్వహించే పోస్టులకు ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్షలో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగంలో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్, రెండో భాగంలో టెక్నికల్ లేదా ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ పరీక్షను తాత్కాలికంగా 2026 ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ నెలల్లో నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
దరఖాస్తు ఫీజు
జనరల్ (UR), ఓబీసీ (OBCNC), ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ. 1180 (పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు అదనం) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగుల (PwBD) కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ఫీజు చెల్లింపు నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తు ఫీజును డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, యూపీఐ (UPI) లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు హెచ్పీసీఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: HPCL నోటిఫికేషన్ 2026 ద్వారా మొత్తం ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు?
జవాబు: ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, సీనియర్ ఆఫీసర్ సహా వివిధ విభాగాలలో మొత్తం 116 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు.
ప్రశ్న 2: దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
జవాబు: అర్హులైన అభ్యర్థులు జూలై 20, 2026 లోపు ఆన్లైన్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రశ్న 3: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) ఎప్పుడు జరగొచ్చు?
జవాబు: నోటిఫికేషన్ ప్రకారం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను తాత్కాలికంగా 2026 ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ నెలల్లో నిర్వహించనున్నారు.
ప్రశ్న 4: ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు ఫీజు ఎంత?
జవాబు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఫీజు రూ. 1180 కాగా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More