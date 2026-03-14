    Application : రైల్వే గ్రూప్ డీ పరీక్షకు ఫ్రీ కోచింగ్.. స్టైఫండ్, స్టడీ మెటీరియల్ కూడా, అప్లై చేయండి!

    Railway Group D exam : నిరుద్యోగులకు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఉచితంగా శిక్షణ అందించడంతోపాటుగా స్టైఫండ్, స్టడీ మెటీరియల్ అందించనుంది.

    Updated on: Mar 14, 2026 5:55 PM IST
    By Anand Sai
    రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ గ్రూప్ డి 2026 పరీక్షకు ఉచిత కోచింగ్ కోసం పూర్వ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి వి.నాగరాణి తెలిపారు. ఒక ప్రకటనలో ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు మార్చి 23న లేదా అంతకు ముందు ఏలూరులోని బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌కు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలని వెల్లడించారు.

    బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఫ్రీ కోచింగ్
    బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఫ్రీ కోచింగ్

    ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం 100 మంది అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. వారికి రెండు నెలల ఉచిత కోచింగ్‌తో పాటు స్టైఫండ్, స్టడీ మెటీరియల్ అందుతాయి. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ గ్రూప్ డి 2026 పరీక్షకు ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు మాత్రమే శిక్షణ కార్యక్రమానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అని గుర్తుంచుకోవాలి.

    10వ తరగతి పరీక్షలో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థులను మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తామని నాగరాణి చెప్పారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు మార్చి 25 నుండి కోచింగ్ తరగతులకు హాజరుకావడం ప్రారంభిస్తారు.

    దరఖాస్తుదారులు తమ బయోడేటాతో పాటు 10వ తరగతి మార్కుల మెమో కాపీలు, కుల ధృవీకరణ పత్రం, ఇటీవల జారీ చేసిన తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.1,00,000 మించని ఇన్‌కమ్ సర్టిఫికేట్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్, రైల్వే గ్రూప్ డి పరీక్ష కోసం సమర్పించిన ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు కాపీ, రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు సమర్పించాలి.

    ఏలూరులోని వెన్నవల్లివారి పేటలోని డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం యూపీ స్కూల్‌లో ఉన్న బిసి స్టడీ సర్కిల్ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం, అభ్యర్థులు 8686180018 లేదా 9030211920 నంబర్‌లను సంప్రదించవచ్చు.

    News/Andhra Pradesh/Application : రైల్వే గ్రూప్ డీ పరీక్షకు ఫ్రీ కోచింగ్.. స్టైఫండ్, స్టడీ మెటీరియల్ కూడా, అప్లై చేయండి!
    News/Andhra Pradesh/Application : రైల్వే గ్రూప్ డీ పరీక్షకు ఫ్రీ కోచింగ్.. స్టైఫండ్, స్టడీ మెటీరియల్ కూడా, అప్లై చేయండి!
