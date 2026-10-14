ఏపీపీఎస్సీ జాబ్ నోటిఫికేషన్.. మైనింగ్ సబ్ఆర్డినేట్ సర్వీస్లో రిక్రూట్మెంట్
APPSC Job Notification : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఏపీపీఎస్సీ శుభవార్త చెప్పింది. మైనింగ్ సబ్ఆర్డినేట్ సర్వీస్లో పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నట్టుగా వెల్లడించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిధిలోని మైనింగ్ సబ్ఆర్డినేట్ సర్వీస్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏపీ మైనింగ్ సర్వీస్లో ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ పోస్టు భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కమిషన్ పేర్కొంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నోటిఫికేషన్లో భాగంగా.. ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ పోస్టును భర్తీ చేస్తున్నారు. నెలకు రూ. 35,570 నుంచి రూ. 1,09,910 వరకు పే-స్కేల్ వర్తిస్తుంది. గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కెమిస్ట్రీ ప్రధాన అంశంగా B.Sc. డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థుల కనీస, గరిష్ఠ వయస్సును 01/07/2026 నాటికి లెక్కిస్తారు. రిజర్వేషన్ ఆధారిత వయోసడలింపుల వివరాలు సవివర నోటిఫికేషన్లో లభిస్తాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ నవంబర్ 6 నుంచి ఉంటుంది. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ నవంబర్ 26(రాత్రి 11:59 గంటల వరకు). అభ్యర్థులు కేవలం ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. ఇతర మార్గాల్లో పంపిన దరఖాస్తులు తిరస్కరిస్తారు.
ఈ పోస్టుకు ఎటువంటి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండదు. అభ్యర్థులకు నేరుగా ఒకే ఒక దశలో కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్ష విధానం మొత్తం మార్కులు 300 ఉంటాయి. పేపర్-1 జనరల్ స్టడీస్ & మెంటల్ ఎబిలిటీ – 150 ప్రశ్నలు, 150 నిమిషాలు, 150 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇక పేపర్-2లో కెమిస్ట్రీ (సబ్జెక్ట్) 150 ప్రశ్నలు, 150 నిమిషాలు, 150 మార్కులు ఉంటుంది.
ఈ రాత పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కుల విధానం అమల్లో ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3వ వంతు మార్కును కోత విధిస్తారు. రాత పరీక్షతో పాటు అభ్యర్థులకు 100 మార్కులకు గాను ప్రాక్టికల్ ప్రాఫిషియెన్సీ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్, బ్రేక్-అప్ ఖాళీలు, ఇతర నిబంధనల కోసం అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More