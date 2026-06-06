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    యమునా పుష్కరాలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు.. రూ.13,300కే 11 రోజుల టూర్.. కాశీ, అయోధ్య, మథుర పుణ్యక్షేత్రాల యాత్ర!

    APSRTC Yamuna Pushkaralu Tour : ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ కాకినాడ డిపో నుండి యమునా పుష్కరాలు, కాశీ, అయోధ్య, మథుర క్షేత్రాలకు 11 రోజుల ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. రూ.13,300కే భోజన వసతితో కూడిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jun 06, 2026 10:17 AM IST
    By Anand Sai, Kakinada
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    ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలు చేయాలనుకునే భక్తులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. అత్యంత పవిత్రమైన యమునా నది పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని కాకినాడ డిపో నుండి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ బస్సులను నడపనున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రకటించారు.

    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ యమునా పుష్కరాలు
    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ యమునా పుష్కరాలు

    ఈ ప్రత్యేక యాత్ర జూన్ 10, 2026న ఉదయం 11 గంటలకు కాకినాడ డిపో నుండి ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 11 రోజుల పాటు సాగే ఈ సుదీర్ఘ యాత్రలో దేశంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు.

    11 రోజుల్లో సందర్శించే ప్రముఖ క్షేత్రాలు

    టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా కేవలం యమునా పుష్కరాలే కాకుండా, ఉత్తర, తూర్పు భారతదేశంలోని ఎన్నో చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను దర్శించుకోవచ్చు. సింహాచలం, భువనేశ్వర్, కోణార్క్, పూరి జగన్నాథ ఆలయం, అయోధ్య (శ్రీరామ జన్మభూమి), వారణాసి, ప్రయాగ్‌రాజ్, గయ, బుద్ధగయ, జాజ్‌పూర్, ఆగ్రా, బృందావన్ మరియు మథుర (ఇక్కడ యమునా నదిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరిస్తారు) మీదుగా ఈ యాత్ర 11 రోజుల పాటు సాగుతుంది.

    టికెట్ ధరలు, బస్సుల వివరాలు

    భక్తుల సౌకర్యార్థం రెండు రకాల బస్సు సర్వీసులను అందుబాటులో ఉంచినట్లు కాకినాడ ఆర్‌టీసీ డిపో మేనేజర్ ఎం.యు.వి.మనోహర్ తెలిపారు. స్టార్ లైనర్ బస్సులో ప్రయాణానికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 17,000 గా ధర నిర్ణయించారు. సూపర్ లగ్జరీ పుష్‌బ్యాక్ సీట్లు 2+2 సీటింగ్ ఎంపిక, టీవీ వసతి గల ఈ బస్సులో ప్రయాణానికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 13,300 గా ధర ఉంది.

    ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ తరఫునే ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో టిఫిన్ (అల్పాహారం), మధ్యాహ్నం వేళల్లో నాణ్యమైన భోజనం ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు.

    గమనిక: ఆలయాల్లో చేసుకునే ప్రత్యేక పూజలు, దర్శనం టికెట్లు, బస, ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులను భక్తులే స్వయంగా భరించాల్సి ఉంటుంది.

    టికెట్ బుకింగ్

    ఈ ప్యాకేజీలో సీట్లు పరిమితంగా ఉంటాయి. టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలనుకునే వారు కింద పేర్కొన్న ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు:

    • మొబైల్ నంబర్లు: 7382910869, 9912421137, 7382910769
    • అసిస్టెంట్ మేనేజర్ నంబర్: 9492833885

    యమునా పుష్కరాల ప్రాముఖ్యత

    హిందూ సంప్రదాయంలో నదీ పుష్కరాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. బృహస్పతి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు యమునా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. ఈ సమయంలో యమునా నదిలో స్నానం ఆచరిస్తే సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ సుదీర్ఘ యాత్రలో కాశీలో పితృ తర్పణాలు, గయలో పిండప్రదానాలు, అయోధ్య రామమందిర దర్శనం ఒకే ప్యాకేజీలో కవర్ అవ్వడం భక్తులకు ఒక సువర్ణావకాశం.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/యమునా పుష్కరాలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు.. రూ.13,300కే 11 రోజుల టూర్.. కాశీ, అయోధ్య, మథుర పుణ్యక్షేత్రాల యాత్ర!
    Home/Andhra Pradesh/యమునా పుష్కరాలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు.. రూ.13,300కే 11 రోజుల టూర్.. కాశీ, అయోధ్య, మథుర పుణ్యక్షేత్రాల యాత్ర!
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