    జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ తొలగింపు వార్తలపై క్లారిటీ: అసలు ఏం జరిగిందంటే?

    జగిత్యాలలో రైతుల పక్షాన ప్రశ్నించిన అశోక్ అనే డ్రైవర్‌ను తొలగించారని వస్తున్న వార్తలపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అతడు ఆర్టీసీ ఉద్యోగి కాదని చెప్పారు.

    Published on: May 26, 2026 6:52 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జగిత్యాల జిల్లాలో రైతుల సమస్యలపై గళమెత్తిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్‌ను ఉద్యోగం నుండి తొలగించారంటూ సోషల్ మీడియా, కొన్ని వెబ్‌సైట్లలో వస్తున్న వార్తలు తీవ్ర సంచలనంగా మారాయి. ఈ వ్యవహారంపై రాజకీయంగానూ విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు, ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టతనిచ్చాయి. డ్రైవర్ అశోక్ తొలగింపు వార్తలు ముమ్మాటికీ అవాస్తవమని, ప్రచారంలో ఉన్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.

    మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్(ఫైల్ ఫొటో)

    ఈ వివాదానికి సంబంధించి అధికారిక వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. అశోక్ అనే వ్యక్తి నేరుగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TGSRTC) సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగి కాదు. ఆయన ఆర్టీసీకి కిరాయి ప్రాతిపదికన నడిచే ఒక హైర్ (Hire) బస్సు డ్రైవర్. బస్సు యజమాని దగ్గర ప్రైవేటుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.

    అయినప్పటికీ ఈ వివాదం తెరపైకి రాగానే స్పందించిన ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు.. సదరు బస్సు యాజమాన్యంతో మాట్లాడారు. డ్రైవర్ అశోక్‌ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విధుల్లోంచి తొలగించవద్దని, అతనికి ఉపాధి దూరం చేయవద్దని బస్సు ఓనర్‌కు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు, సూచనలు జారీ చేశారు. రైతుల పక్షాన నిలబడి అశోక్ మాట్లాడిన తీరును, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే హక్కును తాము కూడా స్వాగతిస్తున్నామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

    ధాన్యం కొనుగోళ్లపై రాజకీయం వద్దు

    ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో సాగుతున్న ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కూడా అధికార యంత్రాంగం స్పందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియలో కొంత నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని అన్నదాతలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోందని వెల్లడించారు.

    కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా, గిట్టుబాటు ధర దక్కేలా సాఫీగా కొనుగోళ్లు జరిపిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సున్నితమైన రైతాంగ సమస్యను మరియు డ్రైవర్ ఉదంతాన్ని కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటున్నాయని, ఇలాంటి అంశాలపై రాజకీయం చేయడం తగదని హితవు పలికారు.

    సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రతి వార్తను నమ్మవద్దని, డ్రైవర్ అశోక్ విధుల్లోనే కొనసాగుతారని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు.

    జగిత్యాలలో రైతుల పక్షాన ప్రశ్నించిన అశోక్ అనే డ్రైవర్ ని తొలగించారని వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. అతను కేవలం ఆర్టీసీ హైర్ బస్సు డ్రైవర్.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగి కాదన్నారు.. అయినప్పటికే అతన్ని ఉద్యోగం నుండి తొలగించవద్దని బస్సు యాజమాన్యానికి సూచించామని చెప్పారు. 'అశోక్ రైతుల పక్షాన మాట్లాడారు, అది స్వాగతిస్తున్నాం. కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు లో నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. అయినప్పటికీ కొనుగోళ్లు సాఫీగా జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ అంశాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాజకీయం చేయవద్దు.' అని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ తొలగింపు వార్తలపై క్లారిటీ: అసలు ఏం జరిగిందంటే?
