జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ తొలగింపు వార్తలపై క్లారిటీ: అసలు ఏం జరిగిందంటే?
జగిత్యాలలో రైతుల పక్షాన ప్రశ్నించిన అశోక్ అనే డ్రైవర్ను తొలగించారని వస్తున్న వార్తలపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అతడు ఆర్టీసీ ఉద్యోగి కాదని చెప్పారు.
జగిత్యాల జిల్లాలో రైతుల సమస్యలపై గళమెత్తిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ను ఉద్యోగం నుండి తొలగించారంటూ సోషల్ మీడియా, కొన్ని వెబ్సైట్లలో వస్తున్న వార్తలు తీవ్ర సంచలనంగా మారాయి. ఈ వ్యవహారంపై రాజకీయంగానూ విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు, ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టతనిచ్చాయి. డ్రైవర్ అశోక్ తొలగింపు వార్తలు ముమ్మాటికీ అవాస్తవమని, ప్రచారంలో ఉన్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఈ వివాదానికి సంబంధించి అధికారిక వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. అశోక్ అనే వ్యక్తి నేరుగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TGSRTC) సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగి కాదు. ఆయన ఆర్టీసీకి కిరాయి ప్రాతిపదికన నడిచే ఒక హైర్ (Hire) బస్సు డ్రైవర్. బస్సు యజమాని దగ్గర ప్రైవేటుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.
అయినప్పటికీ ఈ వివాదం తెరపైకి రాగానే స్పందించిన ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు.. సదరు బస్సు యాజమాన్యంతో మాట్లాడారు. డ్రైవర్ అశోక్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విధుల్లోంచి తొలగించవద్దని, అతనికి ఉపాధి దూరం చేయవద్దని బస్సు ఓనర్కు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు, సూచనలు జారీ చేశారు. రైతుల పక్షాన నిలబడి అశోక్ మాట్లాడిన తీరును, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే హక్కును తాము కూడా స్వాగతిస్తున్నామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ధాన్యం కొనుగోళ్లపై రాజకీయం వద్దు
ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో సాగుతున్న ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కూడా అధికార యంత్రాంగం స్పందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియలో కొంత నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని అన్నదాతలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోందని వెల్లడించారు.
కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా, గిట్టుబాటు ధర దక్కేలా సాఫీగా కొనుగోళ్లు జరిపిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సున్నితమైన రైతాంగ సమస్యను మరియు డ్రైవర్ ఉదంతాన్ని కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటున్నాయని, ఇలాంటి అంశాలపై రాజకీయం చేయడం తగదని హితవు పలికారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రతి వార్తను నమ్మవద్దని, డ్రైవర్ అశోక్ విధుల్లోనే కొనసాగుతారని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు.
జగిత్యాలలో రైతుల పక్షాన ప్రశ్నించిన అశోక్ అనే డ్రైవర్ ని తొలగించారని వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. అతను కేవలం ఆర్టీసీ హైర్ బస్సు డ్రైవర్.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగి కాదన్నారు.. అయినప్పటికే అతన్ని ఉద్యోగం నుండి తొలగించవద్దని బస్సు యాజమాన్యానికి సూచించామని చెప్పారు. 'అశోక్ రైతుల పక్షాన మాట్లాడారు, అది స్వాగతిస్తున్నాం. కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు లో నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. అయినప్పటికీ కొనుగోళ్లు సాఫీగా జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ అంశాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాజకీయం చేయవద్దు.' అని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.