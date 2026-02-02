Edit Profile
    మహాశివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు.. ఈ డిపోల నుంచి!

    మహాశివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. కొన్ని డిపోల నుంచే ఇప్పటికే చాలా బస్సు సర్వీసులను ప్రకటించింది.

    Published on: Feb 02, 2026 12:56 PM IST
    By Anand Sai
    మహాశివరాత్రి దగ్గరకు వస్తోంది. దీంతో శైవక్షేత్రాలకు పెద్ద ఎత్తున ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన మహాశివరాత్రి. ఈ సందర్భంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడపనుంది. ఫిబ్రవరి 14, 15వ తేదీల్లో గుంటూరు 1, 2 డిపోలతోపాటుగా పొన్నూరు, తెనాలి, మంగళగిరి డిపోల నుంచి కోటప్పకొండకు వంద ప్రత్యేక బస్సులు నడవనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 14, 15వ తేదీల్లో కోటప్పకొండకు వెళ్తాయి. ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన డిపోలకు చేరుకుంటాయి. క్వారీ, గోవాడ, అమరావతి, శ్రీశైలం క్షేత్రాలకు కూడా ప్రత్యేక సర్వీసులు నడుపుతామని అధికారులు చెప్పారు.

    గుంటూరు-2, తెనాలి డిపోల నుంచి క్వారీ ప్రాంతానికి 50 బస్సులు నడుస్తాయి. పొన్నూరు, తెనాలి డిపోల నుంచి 45 బస్సులు గోవాడకు నడపనున్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు. అమరావతికి గుంటూరు 1 డిపో నుంచి 25 బస్సులు, శ్రీశైలానికి 5 డిపోల నుంచి 30 ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు నడుస్తాయి. ప్రయాణికులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఆర్టీసీ కోరుతోంది. ఈ ప్రత్యేక బస్సుల్లో స్త్రీ శక్తి ఫథకం వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ అవసరం అయితే మరిన్ని ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నారు.

    తనకోనకు ప్రత్యేక బస్సు సర్వీస్

    మహాశివరాత్రి సందర్భంగా తలకోన, కాణిపాకానికి పీలేరు నుంచి ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసు నడుపుతోంది ఆర్టీసీ అధికారులు. ఇప్పటికే తలకోనలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి.. బస్సు సర్వీస్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రతీరోజూ ఉదయం పీలేరు నుంచి తలకోన, అక్కడి నుంచి కాణిపాకం, కాణిపాకం నుంచి పీలేరుకు బస్సు సర్వీసు నడపనున్నారు.

    రాష్ట్రంలోని మరిన్ని ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైలంతోపాటుగా ఇతర ప్రాంతాలకు అధికారులు బస్సు సర్వీసులు నడిపేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రత్యేక బస్సులు శివరాత్రి సందర్భంగా నడుస్తాయి. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

    శ్రీశైలంలో ఏర్పాట్లు

    మహా శివరాత్రి పండుగ దగ్గరకు వస్తోంది. దీంతో శ్రీశైలం క్షేత్రానికి భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం అధికారులు విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ఆలయంలో సన్నాహాలు ముమ్మరం చేశారు. మూడు రోజుల పండుగ సమయంలో సుమారు ఏడు లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రి ఉంది.

    భక్తుల సంఖ్య పెరిగే నేపథ్యంలో పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల సంయుక్త పర్యవేక్షణలో విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన శివరాత్రి గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా శ్రీశైలం ఉంది. పండుగ సమయంలో శ్రీశైలంలో భారీగా జనసందోహం చూసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఘాట్ రోడ్‌లో లోడుతో వచ్చే వాహనాలకు భారీగా జరిమానా విధించనున్నారు.

