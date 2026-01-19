Edit Profile
    డ్రైవర్‌కు ఫిట్స్ రావడంతో ఆర్టీసీ పల్లె వెలుగు బస్సు బోల్తా.. బస్సులో 87 మంది!

    విజయనగరం జిల్లాలో ఘోరమైన ఘటన జరిగింది. డ్రైవర్‌కు ఫిట్స్ రావడంతో ఆర్టీసీ పల్లె వెలుగు బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ సమయంలో బస్సులో మెుత్తం 87 మంది ఉన్నారు.

    Published on: Jan 19, 2026 1:05 PM IST
    By Anand Sai
    విజయనగరం జిల్లాలో గరివిడి మండలం అప్పన్నవలస దగ్గర ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మెుత్తం 87 మంది ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. రాజాం మీదుగా చీపురుపల్లికి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు గరివిడి మండలం అప్పన్నవలస దగ్గర బస్సు బోల్తా పడింది. డ్రైవర్‌కి ఫిట్స్ రావడంతో ఆర్టీసీ బస్సు రోడ్డు పక్కన ఉన్న పొలంలోకి వెళ్లి బోల్తా పడింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    డ్రైవర్‌కు ఫిట్స్ రావడం కారణంగానే.. బస్సు అదుపు తప్పింది. దీంతో రోడ్డు పక్కన ఉన్న పొలాల్లోకి వెళ్లింది, బోల్తా పడింది. ఇందులో ఏడుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్రగాయాలు కాగా కొందరికి స్వల్వగాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘటన జరిగే సమయంలో మెుత్తం 87 మంది బస్సులో ఉన్నారు. డ్రైవర్ అప్పల గురువులును ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులను చీపురుపల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి అంబులెన్స్‌లో తీసుకెళ్లారు. ఘటన స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించారు.

    రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు

    మరోవైపు సంక్రాంతి సెలవులు ముగించుకుని తిరిగి వెళ్తుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పలు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు శివారులో సోమవారం ఉదయం ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో 9 మంది ప్రయాణికులు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్‌లో పిఠాపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    కాకినాడ జిల్లాలోనే జగ్గంపేట జాతీయ రహదారిపై ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. ఈ కారణంగా ప్రయాణికులు భయంతో బస్సు దిగి పరుగులు తీశారు. బస్సు డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తమై సమస్యను గుర్తించి.. సరి చేయడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. బస్సు హైదరాబాద్‌ వైపు వస్తుంది. ఇంజిన్‌లో ఏర్పడిన సాంకేతిక లోపం కారణంగానే పొగలు వ్యాపించాయి. ఈ సమయంలో బస్సులో 30 మందికిపైగా ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

    నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలం బసినేనిపల్లి జాతీయ రహదారిపై కారు అదుపుతప్పి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఉదయగిరి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

