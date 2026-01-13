Edit Profile
    సంక్రాంతి రద్దీ కారణంగా వైజాగ్ నుండి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు

    Published on: Jan 13, 2026 3:16 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లను చేపట్టింది. పండుగ సీజన్‌లో ప్రయాణాన్ని సజావుగా సాగేలా విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది.

    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు

    పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేక సర్వీసులు నడుపుతున్నామని, ఈ సంవత్సరం కూడా నడుపుతున్నట్టుగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి.అప్పల నాయుడు తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు వేశారు.

    సంక్రాంతి వేడుకలకు ఇంటికి వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ సేవలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది. విశాఖపట్నం నగరంలో డిపో మేనేజర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, రియల్ టైమ్ డిమాండ్ ప్రకారం బస్సులు నడపాలని నిర్ణయించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళా ప్రయాణికులకు ఉన్న బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణాన్ని పొందవచ్చు. పండుగ ప్రయాణంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆర్టీసీ చూసుకుంటోంది.

    పండుగకు ముందు ప్రయాణికుల డిమాండ్‌ తీర్చడానికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తన సాధారణ సేవలతో పాటు 8,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏ రూట్‌లోనూ అదనపు లేదా పండుగ కారణంగా అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా.. సాధారణ ఛార్జీలు మాత్రమే వసూలు చేస్తామని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది.

    సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీసులు నడిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. జనవరి 12 నుంచే ప్రారంభమైన ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు.. కనుమ పండుగ తర్వాత కూడా నాలుగైదు రోజులు సర్వీసులు కొనసాగుతాయి.

    పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని, సంక్రాంతి సందర్భంగా ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు విధించబోమని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏడాది ఆర్టీసీ ఛార్జీల్లో కూడా ఎలాంటి పెంపు లేదని మంత్రి మండిపల్లి తెలిపారు. సొంత వాహనాలు, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారు జాగ్రత్తగా నిబంధనలు పాటిస్తూ క్షేమంగా సొంత ఊళ్లకు చేరుకోవాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు. సంక్రాంతికి సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున ఇది పండుగ కానుకగా అని అన్నారు.

    అదే విధంగా ప్రైవేట్ బస్సులు అక్రమంగా ఛార్జీలు పెంచితే కఠిన చర్యలు తప్పవని మంత్రి హెచ్చరించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తే సంబంధిత బస్సులను సీజ్ చేయడం జరుగుతుందని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పండుగను ప్రజలు ఆనందంగా, సురక్షితంగా జరుపుకోవాలని తెలిపారు.

