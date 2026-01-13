Edit Profile
    సంక్రాంతి స్పెషల్: ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ 4 రుచికరమైన వంటకాల గురించి మీకు తెలుసా?

    మకర సంక్రాంతికి కేవలం స్వీట్లకే పరిమితం కాకుండా ఈ చలికాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని, ప్రోటీన్లను అందించే మరిన్ని అద్భుతమైన వంటకాలను నువ్వులతో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం, రుచిని మేళవించిన ఆ 4 ప్రత్యేక రెసిపీలు మీకోసం..

    Published on: Jan 13, 2026 7:57 AM IST
    By HT Telugu Desk
    తెలుగువారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వచ్చేస్తోంది. సంక్రాంతి అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి నువ్వుల ఉండలు. కానీ, మన వంటింట్లో నువ్వుల ప్రాధాన్యత కేవలం పిండివంటలకే పరిమితం కాదు. శతాబ్దాలుగా భారతీయ సంప్రదాయంలో చలికాలపు ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి నువ్వులను ఒక శక్తివంతమైన ఆహారంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కేవలం పండుగ పూట చేసుకునే తీపి పదార్థంగానే కాకుండా, రోజువారీ భోజనంలో నువ్వులను భాగం చేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన దృఢత్వం, శక్తి లభిస్తాయి.

    సంక్రాంతి స్పెషల్: ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ 4 రుచికరమైన వంటకాల గురించి మీకు తెలుసా?
    సంక్రాంతి స్పెషల్: ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ 4 రుచికరమైన వంటకాల గురించి మీకు తెలుసా?

    చలికాలంలో నువ్వులే ఎందుకు?

    భారతదేశంలో అత్యంత పురాతనమైన పంటలలో నువ్వులు ఒకటి. ఇవి త్వరగా పాడవవు, పైగా వీటిలో పోషకాలు చాలా ఎక్కువ. చలికాలంలో శరీరం తన వెచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంధనాన్ని (కెలోరీలను) కోరుకుంటుంది. అటువంటి సమయంలో నువ్వులు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

    "నువ్వులలో మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్లు (Plant-based protein), మంచి కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కండరాల బలానికి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి తోడ్పడతాయి" అని ఆహార నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వీటి వల్ల ఆకలి త్వరగా వేయదు, శారీరక శక్తి పెరుగుతుంది. కేవలం ప్రోటీన్లే కాదు.. ఎముకలు, కీళ్ల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు కూడా నువ్వులలో మెండుగా ఉంటాయి.

    ఈ సంక్రాంతికి మీరు నువ్వుల లడ్డూలకు భిన్నంగా ప్రయత్నించదగ్గ 4 ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. నువ్వుల పచ్చడి (Til Chutney)

    చలికాలంలో భోజనంలోకి కారంకారంగా ఏదైనా పచ్చడి ఉంటే ఆ మజాయే వేరు. ఈ నువ్వుల పచ్చడి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం, రుచికి రుచిని అందిస్తుంది.

    కావలసినవి: నువ్వులు (అర కప్పు), ఎండుమిర్చి (2), వెల్లుల్లి రెబ్బలు (2), చింతపండు గుజ్జు (ఒక స్పూన్), ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు.

    తయారీ విధానం:

    • ముందుగా నువ్వులను దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
    • ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లిని కూడా కొద్దిగా వేయించాలి.
    • మిక్సీలో నువ్వులు, మిర్చి, వెల్లుల్లి, చింతపండు, ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
    • తగినన్ని నీళ్లు పోసి మీకు కావాల్సిన విధంగా పచ్చడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

    దేనితో బాగుంటుంది?: వేడివేడి రొట్టెలు లేదా భక్రీతో ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    2. నువ్వుల పిండి కూర (Til Pithla)

    సాధారణంగా మనం శనగపిండితో పిత్లా (ఒక రకమైన కూర) చేసుకుంటాం. కానీ దానికి బదులుగా నువ్వుల పిండిని వాడితే అది మరింత బలవర్ధకంగా ఉంటుంది.

    కావలసినవి: నువ్వులు (అర కప్పు), ఉల్లిపాయ (1 చిన్నది), వెల్లుల్లి (2 రెబ్బలు), పచ్చిమిర్చి (1), ఆవాలు, పసుపు, నూనె, ఉప్పు, నీళ్లు.

    తయారీ విధానం:

    • నువ్వులను వేయించి మెత్తని పొడిగా (పిండిలా) చేసుకోవాలి.
    • బాణలిలో నూనె వేసి ఆవాలు, వెల్లుల్లి, మిర్చి వేసి వేయించాలి.
    • ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు వేయించాలి.
    • ఇప్పుడు పసుపు, నువ్వుల పిండి, నీళ్లు, ఉప్పు వేసి దగ్గర పడే వరకు ఉడికించాలి.

    ప్రత్యేకత: ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన చలికాలపు వంటకం.

    3. నువ్వుల థెప్లా / మసాలా రోటీ (Til Thepla)

    గోధుమ పిండిలో నువ్వులను కలిపి చేసే ఈ రోటీలు ప్రయాణాలకు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇవి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి.

    కావలసినవి: గోధుమ పిండి (1 కప్పు), నువ్వులు (3 చెంచాలు), అల్లం పేస్ట్, జీలకర్ర పొడి, నూనె, ఉప్పు.

    తయారీ విధానం:

    • గోధుమ పిండిలో నువ్వులు, మసాలాలు, నూనె, ఉప్పు వేసి కలపాలి.
    • తగినన్ని నీళ్లు పోసి చపాతీ పిండిలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి.
    • చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని చపాతీల్లా ఒత్తుకోవాలి.
    • పెనంపై రెండు వైపులా నూనెతో కాల్చుకోవాలి.

    4. నువ్వుల అన్నం (Til Bhaat)

    సంక్రాంతి రోజున చేసుకునే ఈ నువ్వుల అన్నం తేలికగా ఉండి, ఒంటికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది.

    కావలసినవి: వండిన అన్నం (2 కప్పులు), నువ్వులు (3 చెంచాలు), పచ్చిమిర్చి, ఆవాలు, కరివేపాకు, నూనె, ఉప్పు.

    తయారీ విధానం:

    • నువ్వులను వేయించి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
    • పోపులో ఆవాలు, కరివేపాకు, మిర్చి వేసి వేయించాలి.
    • అందులో అన్నం, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
    • చివరగా నువ్వుల పొడిని చల్లి వేడిగా వడ్డించాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సంక్రాంతికి నువ్వుల వంటలకే ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు?

    నువ్వులు శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు, మంచి కొవ్వులను అందిస్తాయి. చలికాలంలో ఇవి శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి కాబట్టి ఈ పండుగ సమయంలో వీటిని ఎక్కువగా వాడతారు.

    2. నువ్వులను కేవలం పండుగ రోజుల్లోనే తినాలా?

    అలా ఏమీ లేదు. నువ్వులు జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తాయి. చలికాలం పొడవునా వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

    3. నువ్వులు ఏడాది పొడవునా తినవచ్చా?

    అవును, మితంగా తీసుకుంటే నువ్వులు ఏడాది పొడవునా మేలు చేస్తాయి. ఇవి ఎముకల పుష్టికి, నిరంతర శక్తికి సహకరిస్తాయి.

