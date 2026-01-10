Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శని దేవుడికి ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు ఎందుకు సమర్పిస్తారు? శనివారం పూజా విధానం ఇదీ

    శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం శనివారం నాడు ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు సమర్పించడం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన పురాణ గాథలు, వాటి విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 10, 2026 8:24 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూ ధర్మంలో వారంలోని ఏడు రోజులకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఒక్కో రోజు ఒక్కో దేవతకు అంకితం. ఈ క్రమంలోనే శనివారం అంటే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది శని దేవుడు. శని దేవుడిని న్యాయాధిపతిగా, కర్మ ఫల ప్రదాతగా భక్తులు కొలుస్తారు. శనివారం నాడు శని దేవుడికి, హనుమంతుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

    శని దేవుడికి ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు ఎందుకు సమర్పిస్తారు? శనివారం పూజా విధానం ఇదీ
    శని దేవుడికి ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు ఎందుకు సమర్పిస్తారు? శనివారం పూజా విధానం ఇదీ

    ముఖ్యంగా శని దేవుడి పూజలో ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు సమర్పించడం ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. అసలు శని దేవుడికి ఈ రెండు వస్తువులంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? వాటి వెనుక ఉన్న పురాణ గాథలేమిటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శని దేవుడికి ఆవనూనె ఎందుకు సమర్పిస్తారు?

    శని దేవుడికి ఆవనూనె అభిషేకం చేయడం వెనుక ప్రధానంగా రెండు కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి.

    హనుమంతుడు - శని దేవుడి మధ్య యుద్ధం: పురాణాల ప్రకారం.. ఒకసారి హనుమంతుడికి, శని దేవుడికి మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఆ పోరులో శని దేవుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఒళ్లంతా నొప్పులతో బాధపడుతున్న శని దేవుడు, ఉపశమనం కోసం హనుమంతుడిని సహాయం కోరారు. అప్పుడు హనుమంతుడు తన చేతులతో శని దేవుడి శరీరానికి ఆవనూనెను పూశారు. ఆ నూనె రాసిన వెంటనే శని దేవుడికి నొప్పి తగ్గి హాయిగా అనిపించింది. అప్పుడు ఆయన హనుమంతుడికి ఒక వరం ఇచ్చారు. "ఎవరైతే నాకు భక్తితో ఆవనూనెను సమర్పిస్తారో, వారి బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి" అని పేర్కొన్నారు. అప్పటి నుంచే శని దేవుడికి ఆవనూనె సమర్పించే ఆచారం మొదలైంది.

    రావణుడి బందీగా శని దేవుడు: మరొక కథ ప్రకారం.. లంకాధిపతి రావణుడు నవగ్రహాలను తన సింహాసనం కింద బందీలుగా ఉంచాడు. సీతమ్మ జాడ కోసం లంకకు వెళ్లిన హనుమంతుడు, అక్కడ శని దేవుడు పడుతున్న కష్టాలను చూసి చలించిపోయారు. రావణుడి బంధ విముక్తి కలిగించి, గాయపడిన శని దేవుడికి ఆవనూనెతో మర్దన చేశారు. దీంతో తన బాధను తగ్గించిన హనుమంతుడికి శని దేవుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. శనివారం నాడు తనతో పాటు హనుమంతుడిని పూజించే వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కలగకుండా చూస్తానని, వారి ఆటంకాలను తొలగిస్తానని శని దేవుడు వివరించారు.

    నల్ల నువ్వుల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి?

    నల్ల నువ్వులు శని దేవుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైనవి. దీని వెనుక సూర్య దేవుడికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. శాస్త్రాల ప్రకారం.. ఒకసారి సూర్య దేవుడు తన తేజస్సుతో శని దేవుని నివాసమైన 'కుంభం'ను దహించి వేశారు. ఆ తర్వాత తన తప్పు తెలుసుకున్న సూర్యుడు, శని దేవుడిని కలవడానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో శని దేవుడు తన తండ్రి అయిన సూర్య దేవుడికి నల్ల నువ్వులను సమర్పించి స్వాగతం పలికారు.

    కుమారుడి భక్తికి, ఆ నల్ల నువ్వుల సమర్పణకు సూర్య దేవుడు ఎంతో సంతోషించారు. నాటి నుండి శని దేవుడికి నల్ల నువ్వులు ఇష్టమైన వస్తువుగా మారిపోయాయి. శనివారం నాడు మనస్ఫూర్తిగా నల్ల నువ్వులను సమర్పించే భక్తుల కోరికలను శని దేవుడు తప్పక తీరుస్తారని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

    శని దేవుడు కష్టపెట్టే దేవుడు కాదని, మనం చేసే కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే న్యాయమూర్తి అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ శనివారం మీరు కూడా భక్తితో ఆవనూనె దీపం వెలిగించి, నల్ల నువ్వులను సమర్పించి ఆ దేవుడి కృపకు పాత్రులు అవ్వండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/శని దేవుడికి ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు ఎందుకు సమర్పిస్తారు? శనివారం పూజా విధానం ఇదీ
    News/Rasi Phalalu/శని దేవుడికి ఆవనూనె, నల్ల నువ్వులు ఎందుకు సమర్పిస్తారు? శనివారం పూజా విధానం ఇదీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes