Shani Transit in 2026: కొత్త సంవత్సరంలో 6 నెలల పాటు తిరోగమనంలో శని.. ఈ 4 రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
శని న్యాయదేవుడు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి పనులకు మంచి ఫలితాలు, చెడ్డ పనులకు చెడ్డ ఫలితాలను అందిస్తాడు. 2026లో శని ఆరు నెలల పాటు తిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. కొత్త సంవత్సరం 2026లో జూలై 27 నుంచి శని తిరోగమనంలో ఉంటాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు ప్రయోజనాలను పొందుతారు, విజయాలను అందుకుంటారు.
2026లో శని ఆరు నెలల పాటు తిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. కొత్త సంవత్సరం 2026లో జూలై 27 నుంచి శని తిరోగమనంలో ఉంటాడు. సుమారు 6 నెలల పాటు శని తిరోగమనంలో ఉండడం జరుగుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు ప్రయోజనాలను పొందుతారు, విజయాలను అందుకుంటారు.
జూలై 27 నుంచి తిరోగమనంలో శని
శని నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం. ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. శని జూలై 26న మీన రాశిలో తిరోగమనం చెందుతాడు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. మరి ఏ రాశుల వారికి శని తిరోగమనం కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శని తిరోగమనంతో ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు.. కెరియర్, ఆర్థికపరంగా ఊహించని లాభాలు
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శని తిరోగమనం వలన అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. విజయాలను అందుకుంటారు. వృషభ రాశి వారు ఈ సమయంలో ప్రతి పనిలో కూడా ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జీవితంలో అన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా రావచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కూడా ఎక్కువగా లాభాలు కలుగుతాయి.
2.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఆరు నెలల పాటు శని తిరోగమనం కారణంగా బాగుంటుంది. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో సంతోషంగా ఉంటారు. అనుకున్న అగ్రిమెంట్లు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆస్తిని విక్రయించడం ద్వారా ఎక్కువ లాభం కలుగుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి కూడా బదిలీలు ఉంటాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా ఈ సమయంలో మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది.
3.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి శని తిరోగమనం అనేక విధాలుగా లాభాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఇతర మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో మీ అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది.
4.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శని తిరోగమనం ఎక్కువ లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. విజయాలను అందుకుంటారు. ఇది అద్భుతమైన సమయం. సంతోషం పెరుగుతుంది. అన్ని పనుల్లో కూడా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్ల ద్వారా కూడా లాభాలు కలుగుతాయి. పొదుపు ద్వారా విజయాలను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలు ఉంటాయి.