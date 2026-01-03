Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పది రోజుల్లో ఈ రాశులకు కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి మకర రాశి సంచారంతో డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో

    శుక్రుడు డబ్బు, సంతోషం, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్ర సంచారం జరిగినప్పుడు 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తే, కొన్ని సార్లు మంచి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. శుక్రుడు త్వరలోనే మకర రాశికి  ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    Published on: Jan 03, 2026 3:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక రకాల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొన్నిసార్లు శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, కొన్ని సార్లు అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శుక్రుడు డబ్బు, సంతోషం, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు కూడా కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్ర సంచారం జరిగినప్పుడు కూడా 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తే, కొన్ని సార్లు మంచి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.

    పది రోజుల్లో ఈ రాశులకు కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి మకర రాశి సంచారం (pinterest)
    పది రోజుల్లో ఈ రాశులకు కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి మకర రాశి సంచారం (pinterest)

    శుక్రుడు త్వరలోనే ధనస్సు రాశి నుంచి మకర రాశికి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం శుక్రుడు ధనస్సు రాశిలో ఉన్నాడు. మరో 10 రోజుల్లో సంతోషం, సమృద్ధి, విలాసాలు, ప్రేమ వంటి వాటికి కారకుడైన శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    మకర రాశిలోకి శుక్రుడు

    పది రోజుల్లో, అనగా జనవరి 13న, శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మకర రాశికి అధిపతి శని. శని రాశిలో శుక్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఇబ్బందులను పెంచబోతోంది. శుక్రుడు సంచారంతో ఏ రాశుల వారు అదృష్టాన్ని పొందబోతున్నారు? ఎవరు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోబోతున్నారు అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    జనవరి 13న శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు.

    జనవరి 13న శుక్రుడు మకర రాశిలోకి వెళ్లడంతో, ఈ రాశిచక్రాశిపై డబ్బు వర్షం కురిపిస్తుంది. మరి ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    1.తులా రాశి

    శుక్రుడు ధనుస్సు నుండి మకర రాశికి సంచరించడం తులా రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. మీరు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతిని పొందుతారు. మీరు కొన్ని మతపరమైన పనులలో నిమగ్నం కావచ్చు. శుభవార్తలు రావచ్చు. కుటుంబంతో మంచి సంబంధాలు ఉంటాయి.

    2.కర్కాటక రాశి

    మకర రాశిలో శుక్రుడు కర్కాటక రాశి వారికి శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రజలు మీ పనిని మెచ్చుకుంటారు. వైవాహిక జీవితంలో డబ్బు వస్తుంది. ప్రేమ, సంతులనం ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. మంచి రోజులు వస్తాయి. పూర్తి కాని పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

    3.కన్యా రాశి

    మకర రాశిలో శుక్రుడు కన్యా రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబసభ్యుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఒంటరి స్థానికులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. మీరు వ్యాపారంలో ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/పది రోజుల్లో ఈ రాశులకు కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి మకర రాశి సంచారంతో డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో
    News/Rasi Phalalu/పది రోజుల్లో ఈ రాశులకు కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి మకర రాశి సంచారంతో డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes