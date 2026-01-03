జనవరి 03, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: పౌర్ణమి మధ్యాహ్నం 3:35 వరకు తర్వాత పాడ్యమి
నక్షత్రం: ఆరుద్ర సాయంత్రం 5.28 వరకు తర్వాత పునర్వసు
యోగం: బ్రహ్మ ఉదయం 8:58 వరకు
కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 3.35 వరకు భాలవ రాత్రి 2:00 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 8:32 నుంచి ఉదయం 9:57 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 4:19 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:46 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:18 నుంచి ఉదయం 9:02 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.35 నుంచి ఉదయం 10.58 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.43 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.05 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం