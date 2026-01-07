Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 07 జనవరి 2026: నేడు ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి.. ఆర్థిక లాభంతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!

    రాశి ఫలాలు 07 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 07 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 07, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 7 జనవరి 2026: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 7 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 7, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 7 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 7 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    ఈరోజు మీకు చాలా చెయ్యాలని అనిపించవచ్చు. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది, బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటి నుంచి పారిపోలేరు. కోపం లేదా తొందరపడి మాట్లాడే పదాలు తరువాత పశ్చాత్తాపానికి దారితీస్తాయని గుర్తుంచుకోండి. అయితే మీరు ఇతరుల భావాలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు కొంచెం పెరుగుతాయి, కాబట్టి అనవసరమైన ఖర్చు వద్దు. మీరు ఓపికగా ఉంటే, పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి

    ఈ సమయం మీకు కాస్త రిలాక్స్‌గా ఉంటుంది. కొంతకాలంగా ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రజలు మీ కృషిని అర్థం చేసుకుంటారు. మనస్సు కాస్తంత తేలికగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబంతో మంచి అనుభూతి పొందుతారు.

    ఆర్థిక పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ పొదుపు చేసే అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంబంధాలలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఎవరితోనైనా బహిరంగంగా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు; చిన్న చిన్న సమస్యలను పట్టించుకోకపోవడం సరైనది కాదు.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు ఒకేసారి అనేక విషయాలు ఆలోచిస్తారు, అనేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు, అయితే ఏదైనా వ్యవహారంలో చిక్కుకోవచ్చు. సంభాషణ మీ అతిపెద్ద బలం అవుతుంది, కాబట్టి మీ భావాలను దాచుకోవద్దు. పనిలో కొత్త ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    డబ్బులో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి, కానీ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. సంబంధాలలో స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ అత్యవసరం, లేనిపక్షంలో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. ఒకసారి ఒక్క పని చేయండి, అప్పుడే మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ సమయంలో మీరు కొంచెం ఎక్కువగా మానసికంగా సున్నితంగా ఉంటారు. చిన్న విషయాలు కూడా హృదయాన్ని తాకుతాయి. పనిలో బాధ్యత పెరుగుతుంది మరియు కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలు మిమ్మల్ని మరింత ఆలోచించేలా చేస్తాయి. ఇల్లు లేదా ప్రియమైనవారి కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు, ఇది మీకు చెడ్డగా అనిపించదు. సంబంధాలలో స్వంతం అనే భావన ఉంటుంది, అయితే మానసిక స్థితి మారకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీకు కొంత సమయం ఇవ్వండి, విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం క్రమంగా బలపడుతుంది. ప్రజలు మీరు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటారు. మీరు పనిలో నాయకత్వం వహించే అవకాశాన్ని పొందుతారు, అయితే అహంకారం అడ్డుపడనివ్వవద్దు. డబ్బు పరంగా కొత్త అవకాశాలను సృష్టించవచ్చు, కానీ తెలివిగా చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంబంధాలలో స్వల్ప విభేదాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి పదాలను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి.

    కన్య రాశి

    మీరు కష్టపడి పనిచేసే వారిలో ఒకరు. ఈ సమయంలో మీ కృషి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉంటాయి, అలసట ఉంటుంది, కానీ మీరు లోపల సంతృప్తి పొందుతారు. డబ్బు పరిస్థితి క్రమేపీ బలపడుతుంది, అయినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబం మీ బలం. సంబంధాలలో మీ నుంచి అంచనాలు ఉంటాయి, వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీ మీద మీరు అధిక భారం వేయకండి; కొద్దిగా విశ్రాంతి కూడా అవసరం.

    తుల రాశి

    నేడు తుల రాశి వారు ప్రతిదీ చాలా నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇది మీ బలం, కానీ దీని కారణంగా అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఒత్తిడిని మీపై ఉంచుకుంటారు. పనిలో ప్రతిదీ సరిగ్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల అలసట కలుగుతుంది. ఎవరికైనా సంబంధంలో మీరు అవసరం, వారు నేరుగా చెప్పలేకపోయినా కూడా. ప్రతిదీ నియంత్రించడానికి బదులుగా నమ్మడం నేర్చుకోండి; ఇది మనస్సును తేలికపరుస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ ఆలోచన భిన్నంగా ఉంటుంది, అది మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త మార్గాలు మరియు విభిన్న దృక్పథాలు ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తాయి. పని వద్ద సృజనాత్మకత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బులో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి, అయితే తెలివిగా రిస్క్ తీసుకోండి. సంబంధాలలో లోతైన సంభాషణలు ఉంటాయి, ఇది బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. భావోద్వేగాల నుంచి పారిపోవడం కంటే వాటిని అర్థం చేసుకోవడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారు ఈరోజు సమతుల్యత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. హృదయం ఒకదాన్ని కోరుకుంటుంది, మనస్సు మరొకటి చెబుతుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు, కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పనిలో భాగస్వామ్యం లేదా ఇతరుల అభిప్రాయం ఎంతో ముఖ్యమైనది. డబ్బులో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే ప్రస్తుతానికి పెద్ద నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. సంబంధాలలో బహిరంగంగా మాట్లాడితే విషయాలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఇతరులను సంతోషపెట్టే క్రమంలో మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోవద్దు.

    మకర రాశి

    మీరు లోపల చాలా అనుభూతి చెందుతారు. బయట నుంచి ప్రశాంతంగా కనిపించినా, మనస్సులో అనేక ప్రశ్నలు తిరుగుతుంటాయి. మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి, పాత గాయాల నుంచి బయటపడటానికి ఇది సమయం. పనిలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత రావచ్చు. ఎక్కువ ఖర్చులు ఉంటాయి, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సంబంధాలలో నమ్మకం చాలా ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి

    మీరు ముందుకు సాగాలని ఆలోచిస్తున్నారు. కొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలని, ప్రయాణం చేయాలని లేదా మీ ఆలోచనలను విస్తరించాలని అనిపిస్తుంది. పనిలో కొత్త దిశ లభిస్తుంది, ఇది ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. ప్రయాణం, చదువులు లేదా ప్రణాళికల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. సంభాషణ ద్వారా మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం; లేనిపక్షంలో అవి తరువాత భారంగా మారవచ్చు.

    మీన రాశి

    ఈ సమయంలో మీ హృదయం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. మీరు ఇతరుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు, కానీ మీ స్వంత అవసరాలు వెనక్కి తగ్గుతాయి. పనిలో మంచి అనుభూతి ఉంటుంది, కానీ పరధ్యానం కలగవచ్చు. ఆర్థిక ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సమతుల్యత అవసరం. ప్రేమ, ఆప్యాయత సంబంధాలలో కనిపిస్తాయి, కానీ వాస్తవికత నుంచి పారిపోవడం కంటే ఎదుర్కోవడం మంచిది. మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి; ప్రతిదీ నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతుంది.

