    జనవరి 06, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ జనవరి 06, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 06, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ జనవరి 06, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ జనవరి 06, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): పుష్య మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: తదియ ఉదయం 8:03 వరకు తర్వాత చవితి

    నక్షత్రం: ఆశ్లేష మధ్యాహ్నం 12.18 వరకు తర్వాత మఖ

    యోగం: ప్రీతి రాత్రి 8:26 వరకు

    కరణం: విష్టి ఉదయం 8.03 వరకు బవ రాత్రి 7:27 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 10:44 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:16 వరకు

    వర్జ్యం: రాత్రి 12:06 నుంచి రాత్రి 1:41 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:03 నుంచి ఉదయం 9:47 వరకు రాత్రి 11:03 నుంచి రాత్రి 11:55 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.07 నుంచి సాయంత్రం 4.29 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.36 నుంచి ఉదయం 10.59 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

