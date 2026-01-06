Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేడు సంకటహర చతుర్థి.. చంద్రోదయ సమయం, పూజా విధానం, పరిహారాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో

    సంకటహర చతుర్థి ఉపవాసం వినాయకుడికి అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున చేసే ఉపవాసం, ఆరాధన పిల్లలపై ఉన్న ప్రతి సంక్షోభాన్ని తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ ఉపవాసంలో చంద్రుడికి అర్ఘ్య సమర్పించడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున తల్లులు పిల్లల దీర్ఘాయుష్షు, కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కోసం ఉపవాసం ఉంటారు.

    Published on: Jan 06, 2026 9:04 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంకటహర చతుర్థి 2026: సంకటహర చతుర్థిని సంకష్టి చతుర్థి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఉపవాసం వినాయకుడికి అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున చేసే ఉపవాసం, ఆరాధన పిల్లలపై ఉన్న ప్రతి సంక్షోభాన్ని తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ ఉపవాసంలో చంద్రుడికి అర్ఘ్య సమర్పించడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    నేడు సంకటహర చతుర్థి
    నేడు సంకటహర చతుర్థి

    ఈ రోజున ఉపవాసం ఉంటే వారి పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన, దీర్ఘాయుష్షు మరియు సంతోషకరమైన జీవితం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. గణేశుడిని విఘ్నేశ్వర అని పిలుస్తారు. ఈ రోజున నిజమైన హృదయంతో ఆయనను ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు కూడా తొలగిపోతాయి.

    జనవరి 6, 2026 మంగళవారం సంకటహర చతుర్థి. ఈ రోజున తల్లులు పిల్లల దీర్ఘాయుష్షు, కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కోసం ఉపవాసం ఉంటారు. సంకటహర చతుర్థి రోజున గణపతి అనుగ్రహంతో పిల్లలకు ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

    సంకటహర చతుర్థి ముహూర్తం:

    చతుర్థి తిథి ప్రారంభం: జనవరి 06, 2026 ఉదయం 08:01 గంటలకు

    చతుర్థి తిథి ముగింపు: జనవరి 07, 2026 ఉదయం 06:52 వరకు

    సంకటహర చతుర్థి రోజు చంద్రోదయ సమయం: రాత్రి 08:54 PM

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 05:26 నుండి 06:21 వరకు

    అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:06 నుండి 12:48 వరకు

    విజయ్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 02:11 నుండి 02:53 వరకు

    గోధులి ముహూర్తం: సాయంత్రం 05:36 నుండి 06:04 వరకు

    అమృత్ కాలం: ఉదయం 10:46 నుండి మధ్యాహ్నం 12:17 వరకు

    నిశితా ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:00 నుండి 12:54 వరకు (జనవరి 07)

    సర్వార్థ సిద్ధి యోగం: ఉదయం 07:15 నుండి మధ్యాహ్నం 12:17 వరకు

    సంకటహర చతుర్థి రోజున ఏం చెయ్యాలి?

    1. సంకటహర చతుర్థి రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఉదయం నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
    2. దీని తరువాత ఆచారాల ప్రకారం గణేశుడిని పూజించండి.
    3. వినాయకుడికి పువ్వులు, గరిక సమర్పించండి.
    4. పూజ సమయంలో “ఓం గణపతే నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించండి.
    5. పిల్లల దీర్ఘాయుష్షు మరియు మంచి ఆరోగ్యం కోసం సంకటహర చతుర్థి వ్రత కథను వినడం లేదా చదవడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
    6. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత మళ్లీ స్నానం చేసి శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి పూజకు సిద్ధం కావాలి. వినాయకుడి దగ్గర ఒక కలశంలో నీటిని ఉంచండి. అగరబత్తీలు, దీపాలు వెలిగించి చిలగడదుంపలు, జామ, బెల్లం మరియు నెయ్యిని సమర్పించండి.
    7. పూజ పూర్తయిన తరువాత రాత్రిపూట చంద్రుడుకి పాలు, నీటితో అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించి ఉపవాసం విరమించాలి.
    8. గణేశుని ఆరాధనలో తమలపాకులు సమర్పించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయని పురాణాల్లో పేర్కొనబడింది. లక్ష్మీమాతకు కూడా తమలపాకులు చాలా ఇష్టమని నమ్ముతారు. అందువల్ల సంకటహర చతుర్థి ఆరాధనలో గణేశుడికి తమలపాకులు సమర్పించడం సంపద మరియు శ్రేయస్సు ఆశీర్వాదాలను తీసుకువస్తుంది.
    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేడు సంకటహర చతుర్థి.. చంద్రోదయ సమయం, పూజా విధానం, పరిహారాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
    News/Rasi Phalalu/నేడు సంకటహర చతుర్థి.. చంద్రోదయ సమయం, పూజా విధానం, పరిహారాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes