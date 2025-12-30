ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టమైన ఈ పువ్వులను సమర్పించండి, కష్టాలు తీరిపోవచ్చు!
వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టమైన ఈ పూలను సమర్పిస్తే విష్ణువు అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ఏ విధమైన బాధలు ఉండవు. పైగా, ఈరోజు పుత్రదా ఏకాదశి కూడా. పుత్రదా ఏకాదశి నాడు విష్ణువుని ఆరాధిస్తే పుత్రుడు జన్మిస్తాడని. ఈ ఏకాదశి నాడు విష్ణువుని ఆరాధించడం వలన ఆనందంగా ఉండొచ్చని నమ్ముతారు.
విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలని వివిధ రకాల మార్గాలను అనుసరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఏకాదశి తిథి నాడు విష్ణువుని ఆరాధిస్తే ఎంతో మేలు కలుగుతుందని, అనుకున్నవన్నీ పూర్తవుతాయని నమ్మకం. విష్ణు అనుగ్రహంతో దేనికీ లోటు ఉండదు. ఈ రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి. ఈ ఏకాదశి చాలా విశేషమైనది. ఇంత విశిష్టత కలిగిన ఏకాదశి నాడు విష్ణువును భక్తి, శ్రద్ధలతో ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటే ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. బాధలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
ఈరోజు విష్ణువుకి ఈ పూలను సమర్పించండి
1.గులాబీ పువ్వులు:
గులాబీ పువ్వులను విష్ణువుకి సమర్పించండి. ఎర్ర గులాబీలను విష్ణువుకి, లక్ష్మీదేవికి సమర్పిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
2.పారిజాతం పువ్వులు:
పారిజాతం పువ్వులు కూడా విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టం. పారిజాతం పువ్వులను విష్ణుమూర్తికి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు సమర్పిస్తే అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. పారిజాతం పువ్వులు విష్ణువుకి సమర్పించడం వలన ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సంతోషం, సంపద కలిగి జీవితంలో పైకి రావచ్చు. అనుకున్న కోరికలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి.
3.తామర పువ్వులు:
విష్ణువుకి, లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన తామర పువ్వులను కూడా సమర్పించండి. వీటిని సమర్పించడం వలన ఆనందం, సంపద కలుగుతాయి. పసుపు లేదా ఎర్రటి తామర పువ్వులను విష్ణువుకి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు సమర్పించండి.
4.కదంబ పువ్వులు:
విష్ణువుకి, లక్ష్మీదేవికి కదంబ పువ్వులను సమర్పిస్తే కూడా ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. విష్ణు అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. అలాగే సువాసన వచ్చే మల్లె, కదంబ, సంపంగి పుష్పాలను కూడా విష్ణువుకి సమర్పించవచ్చు.
5.విష్ణుకాంత:
విష్ణువుకి ఈ విష్ణుకాంత పువ్వులను సమర్పిస్తే కూడా ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఇవి విష్ణువుకి ఎంతో ప్రీతికరమైనవి. కనుక ఈ ఏకాదశి నాడు విష్ణువుకి వీటిని కూడా సమర్పించండి.
6.తులసి దళాలు:
విష్ణువుకి తులసి దళాలను కూడా తప్పక సమర్పించండి. ఇవి లేనిదే విష్ణువుకి చేసిన పూజ సంపూర్ణం కాదు. కాబట్టి కచ్చితంగా తులసి దళాలను ఏకాదశి ముందు రోజే కోసుకొని విష్ణువుకి సమర్పించడం మంచిది.